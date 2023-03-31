Лучше бы молчала! Роскошную российскую фигуристку превратили в изгоя

Елизавета Нугуманова постоянно на слуху, так что даже создается впечатление, будто она продолжает выступать. Однако в нынешнем сезоне у 20-летней фигуристки прокатов не было вовсе. Лизи вроде как тренируется, но на турниры не ездит.

А началось все со скандального интервью, в котором спортсменка рассказала об издевательствах со стороны тренера. Нугумановой тогда никто не поверил, но скандал от этого меньше не стал.

Откровенное признание неожиданно обернулось против Лизы.

Проблемы с весом

В августе Нугуманова, давно не дававшая интервью, разорвала медиапространство. В разговоре с «Матч ТВ» фигуристка, не поднимавшаяся выше шестого места на чемпионате России и никогда не представлявшая страну на главных турнирах планеты, выдала целый вагон жареных подробностей о жизни в группе тренера Евгения Рукавицына.

Во-первых, Лиза была недовольна тем, что ей не позволили выступить на чемпионате России и в финале Кубка страны. По словам спортсменки, тренеры просто не отправили заявку, а потом поставили ее перед фактом. Во-вторых, Нугумановой не шли навстречу с расписанием и запрещали вести соцсети. Наконец, Лиза сделала откровенное признание: ее постоянно упрекали в том, что у нее, якобы, лишний вес.

– Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Забавно было это слышать. В итоге я худела, конечно, но грань переходить нельзя. Я же тоже смотрю на себя со стороны и понимаю, что на льду выгляжу хорошо. Не слепая же я. И если бы понимала, что выгляжу не очень, я бы обязательно все исправила, но это не так. Ну, не толстая я! – рассказывала Нугуманова «Матч ТВ».

Разумеется, скандал начал раскручиваться. Одно громкое заявление за другим - и вот Нугуманова уже обвиняет Рукавицына в том, что он угрожал выгнать ее из спорта. В итоге Лиза покинула группу тренера и стала тренироваться у Елены Соколовой, с которой, по собственному признанию, давно поддерживала хорошие отношения. Впрочем, в сезоне-2022/2023 новых программ в исполнении фигуристки болельщики так и не увидели.

Никто не верит

Вероятно, Лиза рассчитывала на сочувствие, высказывая все, что у нее наболело. Однако мир фигурного катания жесток. Эксперты и действующие профессионалы в большинстве своем не поверили Нугумановой. Максим Траньков, Илья Авербух, Алена Леонова – практически все выступили против спортсменки, поддержав ее тренера. Самую яркую реакцию на скандал выдал Алексей Ягудин, процитировавший Татьяну Тарасову.

– Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации, – цитирует олимпийского чемпиона РБК.

Сама Тарасова тоже не осталась в стороне. Заслуженный тренер СССР заявила, что тренер имеет полное право указывать своим спортсменам на лишний вес, так как он может стать причиной травмы. Также Тарасова заявила, что хорошо знает Рукавицына и не верит в его виновность.

– Я хорошо знаю Рукавицына и никогда в это не поверю. У меня в этой связи вопрос: почему она так долго это все скрывала? Она приходила на тренировки, но при этом ей мешали развиваться? Что за бред? – сказала Татьяна Анатольевна ТАСС.

Нугуманову слова заслуженного специалиста особенно задели. Если остальные упреки в свой адрес она оставила практически без внимания, то здесь написала целое открытое письмо.

– Татьяна Анатольевна, когда идут издевательства, поначалу не понимаешь, что тебя хотят убрать, а думаешь: наверное, тренер говорит гадости, чтобы как-то стимулировать тебя на дальнейшие результаты. И тебе нужно время, чтобы понять, разобраться. Я делала все возможное, чтобы найти контакт с тренером. Каждый раз пыталась поговорить с ним, но он «отталкивал» меня. Я была бессильна и когда окончательно поняла, что это бесполезно, конечно, рассказала многим. Последней каплей стали угрозы: я уберу тебя из спорта, найду на тебя компромат, у меня есть связи, – передает слова Нугумановой «Матч ТВ».



Тарасову ответ не впечатлил. Она посчитала, что, если Нугумановой так сильно хотелось высказаться, она могла позвонить и сказать все в личной беседе.

Порвала с подругой

В итоге на стороне Лизы выступили лишь некоторые журналисты, поставившие под вопрос тренерские методы в российском фигурном катании, и несколько коллег по цеху. Поддержали Нугуманову, например, Андрей Мозалев, Елена Радионова и Мария Талалайкина, тоже тренировавшаяся в группе Рукавицына.

Последнюю, к слову, Нугуманова всегда называла своей ближайшей подругой. Однако после скандала отношения разладились. Талалайкина впоследствии призналась, что написала пост в поддержку Лизы только ради того, чтобы та поскорее отстала от нее. Нугуманова в ответ заявила, что дружеских отношений отныне больше нет.

Сейчас история немного поутихла, но до сих пор остается важным прецедентом для российского фигурного катания. Случай Нугумановой показывает, насколько велико в нашем спорте доверие к фигуре тренера. Ни Рукавицын, ни другие члены его штаба никак не комментировали ситуацию, но даже при таких раскладах большая часть общественности осталась на их стороне. И вряд ли это изменится в ближайшее время.