Обстоятельства засекречены. Бывший тренер Медведевой трагически погиб в США

Имя Игоря Пашкевича сегодня плохо известно российской аудитории, однако в конце 80-х годов он считался одним из самых перспективных фигуристов страны. В своё время парень обходил на соревнованиях многих будущих звёзд мирового спорта, а впоследствии даже представлял Россию на Олимпийских играх.

Однако добиться настоящей славы спортсмен так и не сумел. Повесив коньки на гвоздь, Пашкевич запустил тренерскую карьеру и даже успел поработать с Евгенией Медведевой и Юлией Липницкой… Но планы Игоря нарушила семейная трагедия.

Справиться с потерей близких Пашкевич так и не сумел. Бывший фигурист погиб на чужбине всего в 44 года, и обстоятельства его смерти до сих пор держатся в тайне…

«Самый самоотверженный спортсмен»

Когда Пашкевич только начинал заниматься фигурным катанием, тренеры не возлагали на него больших надежд. Природного таланта у Игоря, по словам специалистов, не было, да и здоровье мальчика не было достаточно крепким для профессионального спорта: подводили суставы. Однако юный спортсмен с лихвой компенсировал свои слабые стороны колоссальным трудолюбием. Знаменитая Марина Кудрявцева, среди воспитанников которой - множество призёров чемпионатов мира и Европы, даже называла Пашкевича самым самоотверженным учеником в её карьере.

Упорство юноши вскоре окупилось: Игорь получил место в сборной России и стал участвовать в международных соревнованиях для юниоров. Ярче всего Пашкевич проявил себя на чемпионате мира 1990 года, на котором в соперниках у него оказались будущие легенды мирового фигурного катания: Алексей Урманов, Филипп Канделоро и Элвис Стойко.

Однако эта знаменательная победа так и осталось главной в биографии спортсмена. Перейдя на взрослый уровень, Игорь вскоре выпал из основной обоймы сборной. Фигуриста дважды посылали на чемпионат мира, но оба раза он возвращался оттуда ни с чем. Провальной для Пашкевича оказалась и Олимпиада-1994, золото которой досталось его бывшему сопернику Урманову. На чемпионат Европы парня долгое время вообще не приглашали - после чего в 1996 году он сотворил сенсацию, отобрав серебро у другого будущего олимпийского чемпиона – Ильи Куляка.

Тем не менее, в сборной Пашкевичу по-прежнему не доверяли - и в конечном счёте спортсмен решил сменить спортивное гражданство, став выступать за национальную команду Азербайджана. Переезд не помог Игорю вырасти: после неудачи на Играх-1998 Игорь решил завершить карьеру.

Между Россией и Америкой

Закончив карьеру фигуриста, Пашкевич решил попробовать себя в роли тренера - и, как многие в то время, уехал работать в США. Сначала дело шло трудно: специалиста взяли в маленький клуб и платили совсем немного - на жильё и еду россиянину едва хватало. Впоследствии, однако, Игорь обзавёлся семьёй и получил место в Калифорнии, где занимался с юными фигуристками. Одной из его учениц была чемпионка четырёх континентов Анджела Никодинов - с её именем и была связана трагедия, заставившая тренера вернуться из Калифорнии в Россию.

Возвращаясь с одного из турниров, Игорь, Анджела и её мама попали в страшную аварию. В автомобиль спортсменки на полной скорости въехал фургон - машину занесло, и она перевернулась. Пашкевич отделался лишь травмой головы, тогда как сидевшая рядом с ним мать спортсменки, к несчастью, пережить катастрофу не смогла. Страшный инцидент убедил тренера, что ему нужно покинуть Штаты.

В России Игорю, несмотря на солидную репутацию, пришлось фактически начинать всё с нуля. В Москве специалист начал помогать команде Этери Тутберидзе, в которой тогда занимались юные Евгения Медведева, Юлия Липницкая и Дарья Паненкова. Последняя вспоминала, что Пашкевич был очень чутким и внимательным тренером: с одной стороны, он умел подбодрить учеников, с другой - давал точные и ясные замечания по технике.

Тогда же в жизни бывшего фигуриста началась чёрная полоса. Игорь развёлся с женой, а денег для того, чтобы содержать дочь, ему критически не хватало. Пашкевичу пришлось снова начать подрабатывать в США, и какое-то время он даже планировал перевезти ребёнка в Штаты, однако его бывшая супруга вновь вышла замуж - и девочка стала жить в новой семье. В то же время тренер пережил две страшные потери: его мать и сестра скончались от рака, - так что со временем мотивации оставаться в России у специалиста не осталось.

Загадочная гибель

Новый виток карьеры Игоря в США оказался удачнее предыдущего. Пашкевич получил место в солидном клубе во Флориде и начал вместе со знаменитыми коллегами Евгением Платовым и Ольгой Воложинской тренировать молодого израильтянина Даниэля Самохина. Парень здорово прогрессировал и в 2016 году отправился на юниорский чемпионат мира в качестве фаворита, завоевав там впоследствии заветное золото. Позже спортсмен рассказывал, что в Дебрецене катал произвольную программу «для Пашкевича», и называл Игоря близким человеком: тренер был фигуристу как дядя.

На этом, однако, тренерский путь Пашкевича неожиданно оборвался. 26 марта, ровно через неделю после окончания чемпионата мира, 44-летний специалист был обнаружён мёртвым. Обстоятельства его гибели родственники бывшего фигуриста решили не разглашать прессе, однако многие источники склоняются к версии с самоубийством. По некоторым данным, Игорь страдал от затяжной депрессии, развившейся на фоне нескольких трагедий в личной жизни - пережить их тренер не смог.

Обстоятельства его трагической гибели засекречены до сих пор. Но, что бы ни случилось той ночью в Майами, Россия потеряла одаренного фигуриста и тренера, который мог воспитать ещё не одно поколение чемпионок.