ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Обстоятельства засекречены. Бывший тренер Медведевой трагически погиб в США

Яркого фигуриста и талантливого тренера не стало в 44 года.
Обстоятельства засекречены. Бывший тренер Медведевой трагически погиб в США
03 апреля 2023 18:37
автор: Алексей Колесниченко

Имя Игоря Пашкевича сегодня плохо известно российской аудитории, однако в конце 80-х годов он считался одним из самых перспективных фигуристов страны. В своё время парень обходил на соревнованиях многих будущих звёзд мирового спорта, а впоследствии даже представлял Россию на Олимпийских играх.

Однако добиться настоящей славы спортсмен так и не сумел. Повесив коньки на гвоздь, Пашкевич запустил тренерскую карьеру и даже успел поработать с Евгенией Медведевой и Юлией Липницкой… Но планы Игоря нарушила семейная трагедия.

Справиться с потерей близких Пашкевич так и не сумел. Бывший фигурист погиб на чужбине всего в 44 года, и обстоятельства его смерти до сих пор держатся в тайне…

«Самый самоотверженный спортсмен»

Когда Пашкевич только начинал заниматься фигурным катанием, тренеры не возлагали на него больших надежд. Природного таланта у Игоря, по словам специалистов, не было, да и здоровье мальчика не было достаточно крепким для профессионального спорта: подводили суставы. Однако юный спортсмен с лихвой компенсировал свои слабые стороны колоссальным трудолюбием. Знаменитая Марина Кудрявцева, среди воспитанников которой - множество призёров чемпионатов мира и Европы, даже называла Пашкевича самым самоотверженным учеником в её карьере.

Упорство юноши вскоре окупилось: Игорь получил место в сборной России и стал участвовать в международных соревнованиях для юниоров. Ярче всего Пашкевич проявил себя на чемпионате мира 1990 года, на котором в соперниках у него оказались будущие легенды мирового фигурного катания: Алексей Урманов, Филипп Канделоро и Элвис Стойко.

Однако эта знаменательная победа так и осталось главной в биографии спортсмена. Перейдя на взрослый уровень, Игорь вскоре выпал из основной обоймы сборной. Фигуриста дважды посылали на чемпионат мира, но оба раза он возвращался оттуда ни с чем. Провальной для Пашкевича оказалась и Олимпиада-1994, золото которой досталось его бывшему сопернику Урманову. На чемпионат Европы парня долгое время вообще не приглашали - после чего в 1996 году он сотворил сенсацию, отобрав серебро у другого будущего олимпийского чемпиона – Ильи Куляка.

Тем не менее, в сборной Пашкевичу по-прежнему не доверяли - и в конечном счёте спортсмен решил сменить спортивное гражданство, став выступать за национальную команду Азербайджана. Переезд не помог Игорю вырасти: после неудачи на Играх-1998 Игорь решил завершить карьеру.

Между Россией и Америкой

Закончив карьеру фигуриста, Пашкевич решил попробовать себя в роли тренера - и, как многие в то время, уехал работать в США. Сначала дело шло трудно: специалиста взяли в маленький клуб и платили совсем немного - на жильё и еду россиянину едва хватало. Впоследствии, однако, Игорь обзавёлся семьёй и получил место в Калифорнии, где занимался с юными фигуристками. Одной из его учениц была чемпионка четырёх континентов Анджела Никодинов - с её именем и была связана трагедия, заставившая тренера вернуться из Калифорнии в Россию.

Возвращаясь с одного из турниров, Игорь, Анджела и её мама попали в страшную аварию. В автомобиль спортсменки на полной скорости въехал фургон - машину занесло, и она перевернулась. Пашкевич отделался лишь травмой головы, тогда как сидевшая рядом с ним мать спортсменки, к несчастью, пережить катастрофу не смогла. Страшный инцидент убедил тренера, что ему нужно покинуть Штаты.


В России Игорю, несмотря на солидную репутацию, пришлось фактически начинать всё с нуля. В Москве специалист начал помогать команде Этери Тутберидзе, в которой тогда занимались юные Евгения Медведева, Юлия Липницкая и Дарья Паненкова. Последняя вспоминала, что Пашкевич был очень чутким и внимательным тренером: с одной стороны, он умел подбодрить учеников, с другой - давал точные и ясные замечания по технике.

Тогда же в жизни бывшего фигуриста началась чёрная полоса. Игорь развёлся с женой, а денег для того, чтобы содержать дочь, ему критически не хватало. Пашкевичу пришлось снова начать подрабатывать в США, и какое-то время он даже планировал перевезти ребёнка в Штаты, однако его бывшая супруга вновь вышла замуж - и девочка стала жить в новой семье. В то же время тренер пережил две страшные потери: его мать и сестра скончались от рака, - так что со временем мотивации оставаться в России у специалиста не осталось.

Загадочная гибель

Новый виток карьеры Игоря в США оказался удачнее предыдущего. Пашкевич получил место в солидном клубе во Флориде и начал вместе со знаменитыми коллегами Евгением Платовым и Ольгой Воложинской тренировать молодого израильтянина Даниэля Самохина. Парень здорово прогрессировал и в 2016 году отправился на юниорский чемпионат мира в качестве фаворита, завоевав там впоследствии заветное золото. Позже спортсмен рассказывал, что в Дебрецене катал произвольную программу «для Пашкевича», и называл Игоря близким человеком: тренер был фигуристу как дядя.

На этом, однако, тренерский путь Пашкевича неожиданно оборвался. 26 марта, ровно через неделю после окончания чемпионата мира, 44-летний специалист был обнаружён мёртвым. Обстоятельства его гибели родственники бывшего фигуриста решили не разглашать прессе, однако многие источники склоняются к версии с самоубийством. По некоторым данным, Игорь страдал от затяжной депрессии, развившейся на фоне нескольких трагедий в личной жизни - пережить их тренер не смог.

Обстоятельства его трагической гибели засекречены до сих пор. Но, что бы ни случилось той ночью в Майами, Россия потеряла одаренного фигуриста и тренера, который мог воспитать ещё не одно поколение чемпионок.

источник: «Советский спорт»
Обстоятельства засекречены. Бывший тренер Медведевой трагически погиб в США
Обстоятельства засекречены. Бывший тренер Медведевой трагически погиб в США
Яркого фигуриста и талантливого тренера не стало в 44 года.
03.04.2023 18:37
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
Лучше бы молчала! Роскошную российскую фигуристку превратили в изгоя
Лучше бы молчала! Роскошную российскую фигуристку превратили в изгоя
Скандальное признание Лизы имело совсем не те последствия, на которые она рассчитывала. 
31.03.2023 19:00
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
Ирина Слуцкая наградила юных чемпионов 
Ирина Слуцкая наградила юных чемпионов 
В прошлые выходные в Москве прошел ежегодный детско-юношеский турнир по фигурному катанию «На призы Ирины Слуцкой», который собрал около 300 юных фигуристов в одиночном катании от 5 до 15 лет. «Советский спорт» с удовольствием выступил информационным партнером турнира.
08.03.2023 18:00
Фигурное катание
автор: Ярослав Николаев
0,73 балла, слезы и никакого капюшона: все о Финале Гран-при по фигурному катанию из уст победителей
0,73 балла, слезы и никакого капюшона: все о Финале Гран-при по фигурному катанию из уст победителей
Финал Гран-при России по фигурному катанию закрывает сезон. В эти выходные Петербург следил за ледовыми баталиями. Спортсмены шли к этому соревнованию через этапы на протяжении многих месяцев. И вот награды нашли своих героев.
05.03.2023 22:09
Фигурное катание
автор: Елена Кузютина
Об упавших на лед и упавших морально
Об упавших на лед и упавших морально
Главный редактор реагирует на резонансные темы последних дней.
31.01.2023 13:21
Фигурное катание
автор: Николай Яременко
Дело Валиевой: Оправдали, но медаль отобрали
Дело Валиевой: Оправдали, но медаль отобрали
Разбираемся, что означает решение РУСАДА по «делу Валиевой»?
16.01.2023 19:38
Фигурное катание
автор: Сергей Терехов
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки
Щербакову выдвинули на MVP года, в танцах опять «надувают» оценки
Что нового в фигурном катании? Несмотря на антироссийские санкции, олимпийская чемпионка Анна Щербакова вошла в список претендентов на главный индивидуальный приз ISU «Most Valuable Skater» — «Самый ценный фигурист».
15.12.2022 18:58
Фигурное катание
И все-таки Туктамышева!
И все-таки Туктамышева!
Лучший прокат в жизни, по мнению многих экспертов, выдала Елизавета Туктамышева… на пермском Гран-при.
28.11.2022 09:53
Фигурное катание
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
Объявляем имя Принца для Анны Щербаковой!
«Советский спорт» первым выяснил подробности и эксклюзивно объявляет имя героя.
23.11.2022 14:17
Фигурное катание
автор: Николай Яременко
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Кто он, загадочный Принц для Ани Щербаковой? Страна гадает
Представители Navka Show раскрыли подробности выбора фигуриста на роль Принца, партнера Анны Щербаковой в новогоднем шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.
21.11.2022 12:38
Фигурное катание
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика