«Люблю»... Российская фигуристка ушла из жизни с одним странным словом. Почему?

Российская школа фигурного катания за последние полтора десятка лет воспитала несметное число талантов. Конкуренция за место в сборной на протяжении всего этого времени была колоссальной, и зачастую даже самым перспективным спортсменам не находилось места в заявке. Неудивительно, что многие юниоры стали разъезжаться по всему миру, чтобы получить возможность выступать на международных турнирах.

Воспользоваться таким шансом в своё время решила и Екатерина Александровская, в 16 лет сменившая спортивное гражданство с российского на австралийское. Впоследствии девушке удалось проявить себя на высшем уровне, однако карьера фигуристки оказалась недолгой: Катю остановили проблемы со здоровьем.

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Сенсация в Тайване

Екатерина начала заниматься фигурным катанием в родной Москве, стартовав как одиночница, но в возрасте 12 лет сменила курс. Девочка переехала в Днепропетровск, где стала кататься в паре с украинцем Владиславом Лысовым. Особых успехов дуэт не добился, так что спустя два года Александровская вернулась в столицу, где её партнёром стал Александр Епифанов.

Звёзд с неба Александровская не хватала, однако за границей в девушке увидели перспективу. В 2016 году Екатерина получила уникальную возможность: её пригласили выступать за сборную Австралии. Учитывая, что шансов пробиться в отечественную команду у спортсменки было немного, она приняла предложение, а российская федерация фигурного катания чинить препятствий не стала.

В партнёры Катя получила более опытного австралийцы Харли Уиндзора, а тренерами дуэта стали заслуженные тренеры России Нина Мозер и Андрей Хекало. Дебют новоиспечённой пары оказался не самым удачным: на одном из этапов юниорского Гран-при фигуристы заняли последнее место. Однако уже на чемпионате мира среди юниоров спортсмены сотворили сенсацию, завоевав золотые медали. На турнире в Тайване Александровская и Уиндзор опередили даже будущих чемпионов Европы - российский дуэт Бойковой и Козловского.

Возвращение в Россию

На взрослом уровне, однако, карьера у фигуристов не клеилась. Свой первый чемпионат мира (Хельсинки-2017) пара откровенно провалила, а год спустя неудачно выступила и на турнире в Милане.

Несмотря на это, Александровская и Уиндзор оставались сильнейшей парой Австралии, а потому получили тогда главный шанс в карьере - путёвку на Олимпиаду-2018. Но и в Пхёнчхане отличиться спортсменам не удалось: дуэт даже не прошёл квалификацию для участия в произвольной программе, заняв лишь 18-е место в итоговом протоколе.

Катя и Харли пытались исправить ситуацию, сменив тренера и переехав в Канаду. Но выйти на принципиально новый уровень не получалось – мешали этому в том числе и травмы обоих спортсменов. В конечном счёте Александровская и Уиндзор вернулись в Сидней – и с тех пор дела фигуристов шли по наклонной. Федерация сначала сильно урезала спортсменам финансирование, так что заниматься дуэту пришлось на катке в торговом центре, да ещё и подрабатывать там, чтобы сводить концы с концами. К лету австралийцы прекратили платить Уиндзору и Александровской вообще, так что пора вынуждена была перебраться в Москву, где спортсменов ожидало самое худшее.

Трагедия в Москве

К тому моменту в жизни Кати уже накопилось немало проблем. В 14 лет девочка пережила смерть отца, а после приглашения в Австралию стала жить на две страны, лишившись ещё и общения с матерью – уже на этом этапе карьеры Александровской было очень тяжело. Неспроста перед первой тренировкой с новым партнёром фигуристка в одиночку выпила почти целую бутылку водки: состояние её уже тогда было близко к отчаянию.

В Сиднее фигуристка жила у своих тренеров – Галины и Андрея Пашиных, однако хороших отношений с ними у Екатерины не сложилось. Спортсменка часто жаловалась подруге на наставника, отличавшегося жёстким подходом к ученикам, и скучала по дому. Единственным светлым лучиком для Александровской в то время был, собственно, Харли: спортсмены быстро сблизились и подружились.

Психологически непростую ситуацию усугубили сначала неудачные выступления и бесконечные травмы, к которым затем прибавились серьёзные проблемы со здоровьем. В 2017 году Катя впервые потеряла сознание, и со временем похожие приступы начали происходить всё чаще. Врачи на ситуацию не реагировали, а когда дуэту урезали финансирование, то средств у спортсменов не осталось даже на посещение физиотерапевта.

Когда Александровская вернулась в Москву, врачи поставили ей страшный для спортсмена диагноз: эпилепсия. Разумеется, продолжать карьеру Катя не могла. Её дуэт с Харли вскоре распался, после чего австралиец вернулся на родину, а его бывшая партнёрша осталась в столице одна. К тому моменту у фигуристки не было ни денег, ни перспектив, ни близких людей рядом – неудивительно, что Екатерина впала в затяжную депрессию. О проблемах девушки знали многие, однако помочь ей выбраться из тяжёлой ситуации не смог никто.

В июле 2020 года, спустя полгода после фактического окончания карьеры, Александровскую обнаружили мёртвой на улице 1905 года в Москве. Поначалу в прессе обсуждались разные версии трагедии: от последствий лунатизма и алкоголизма до очередного приступа. Однако найденная прощальная записка девушки расставила все точки над и. Предсмертное послание Кати содержала всего одно слово: «Люблю».