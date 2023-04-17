Врачи не увидели сломанный позвоночник. Кошмарная история фигуристки сборной России

В российском фигурном катании конкуренция просто запредельная. Многим не удаётся пробиться наверх, даже обладая крепким здоровьем, талантом и классными тренерами. Однако Каролина Кликич точно знает день, когда её карьера оборвалась, а все надежды и мечты о счастливом спортивном будущем рухнули как карточный домик.

Спортивную судьбу Кликич разрушила страшная авария, унесшая жизнь её коллеги - и едва не погубившая саму спортсменку.

Врачи буквально собирали фигуристку на операционном столе.

Многообещающий дебют

Кликич родилась в Приднестровье, однако большую часть жизнь провела в России. Родители вместе переехали в Санкт-Петербург на заработки, когда ей было всего полтора года, и уже в раннем детстве отдали дочку в секцию фигурного катания - по рекомендациям врачей. Однако спорт оказал на Каролину не только оздоровительный эффект: девочка влюбилась в лёд и захотела связать с ним жизнь.

Переломный момент в карьере Кликич наступил в подростковом возрасте. К тому времени девочка из-за относительно высокого роста уже перешла из одиночного катания в танцы на льду, начав с маминой помощью искать себе тренера для выхода на новый уровень. Но ни в Петербурге, ни в Москве никто заниматься с Каролиной не захотел - единственный достойный вариант юная спортсменка нашла в Тольятти.

Многим это решение могло показаться фактическим отказом от собственных перспектив, ведь пробиться в сборную из регионов - задача практически невыполнимая, однако Каролина сумела доказать обратное. Получив в партнёры Даниила Рагимова, спортсменка всего за сезон завоевала место в юниорской сборной России, а вместе с ним и первую зарплату. Пара здорово развивалась и, казалось, могла уже в ближайшем будущем громко заявить о себе, однако страшный инцидент заставил фигуристку прервать карьеру.

- Мы были первыми на региональных турнирах, четвертыми на Всероссийской спартакиаде. Потом чуть сбавили, но были готовы бороться. А потом… Ты сам знаешь, что случилось, - рассказывала Каролина в интервью Sport24.

Роковая авария

После 29 декабря 2015 жизнь Кликич изменилась навсегда. Вечером того дня девушка возвращалась домой после очередной тренировки вместе с приятелем-фигуристом Дмитрием Ненашевым. Когда молодые люди пересекали дорогу по пешеходному переходу, в них на всей скорости влетел автомобиль. Пьяный водитель, возвращавшийся с корпоратива, даже не остановился, чтобы помочь своим жертвам. По словам преступника, он попросту не заметил произошедшего - настолько высоким было содержание алкоголя в крови.

Скорая отреагировала на инцидент довольно быстро, однако спасти успели только одного из подростков. Дима скончался на пути в больницу, Каролина же впала в кому - но выжила. Правда, лечили тяжёлую пациентку в Тольятти не лучшим образом: местные доктора, например, даже не заметили, что у неё был сломан шейный позвонок. Вскоре Кликич пришлось в срочном порядке перевозить в Москву, где за неё взялись врачи высшей квалификации.

Фото из соцсетей Каролины Кликич.

В коме Каролина пробыла почти месяц: всё это время врачи фактически собирали её заново на операционном столе. Фигуристке при этом повезло избежать самого страшного: одна из травм привела к появлению огромной гематомы на голове, которая со временем разрасталась и могла причинить серьёзный вред мозгу… К счастью, процесс вовремя остановился - не понадобилось даже операционного вмешательства.

Новое призвание

Восстановление Кликич было долгим и трудным - но девушка до последнего надеялась, что сможет продолжить карьеру. Рагимов за время реабилитации Каролины стал частью другого дуэта, так что девушке пришлось искать нового партнёра. Однако брать на себя ответственность за здоровье девушки никто не хотел: любое повреждение могло привести к серьёзным проблемам.

В какой-то момент Каролины воссоединилась с бывшим партнёром, но добиться успеха молодым людям не удалось - и Кликич пришлось окончательно отказаться от своих спортивных планов. Хотя мотивация фигуристки была колоссальной: в интервью она рассказывала, что после гибели Ненашева поняла, что теперь обязана “жить за двоих” - и работать, работать…

К счастью, девушка сумела найти своё призвание в тренерстве. Кликич закончила школу экстерном, поступила в университет на спортивную педагогику и начала работать в программе “Московское долголетие”, обучая пожилых людей азам фигурного катания. Вскоре, ещё не получив диплом, Каролина пошла на повышение, найдя вакансию тренера в Иваново. До этого развитием “фигурки” там фактически никто не занимался, так что энтузиазм девушки в городе пригодился.

Каролина рассказывает, что сейчас “живёт по ситуации” и старается развиваться, решая проблемы одну за другой. Однако есть у Кликич и большая мечта - однажды вернуться в родное Приднестровье, чтобы развивать фигурное катание там, где его пока что видят только по телевизору.