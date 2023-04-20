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«Дура непроходимая». Как спивалась гордость Украины в фигурном катании

Великая фигуристка окончательно потеряла адекватность.
«Дура непроходимая». Как спивалась гордость Украины в фигурном катании
20 апреля 2023 06:00
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: Getty Images

Жизнь изрядно помотала украинку, которая в 16 лет вошла в историю своей страны, победив на Играх в Норвегии в 1994 году. Недолго побыв на вершине популярности, Оксана Баюл стала попадать в одну неприятную историю за другой.

В какой-то-момент спортсменка полностью пропала из поля зрения, но пару лет назад внезапно начала критиковать звезд российского фигурного катания и неоднократно набрасывалась на Этери Тутберидзе и Татьяну Тарасову.

Последняя и вовсе назвала украинку «непроходимой дурой» за ее высказывания против России.

Курила и выпивала уже в детстве, когда стала сиротой

С раннего детства Баюл мечтала о карьере в фигурном катании. Дедушка подарил Оксане коньки, когда ей было три года, и это предопределило будущее девочки из Днепропетровска. В семь лет она одержала первую победу на турнире, поэтому с мотивацией не было никаких проблем. Другое дело, что в семье украинки происходил один кошмар за другим. Отец рано ушел из семьи и был алкоголиком. К десяти годам умерли бабушки и дедушки, а потом не стало и мамы, которая скончалась от рака.

В 13 лет Оксана Баюл осталась сиротой. Поначалу ее приютил тренер Станислав Корытек, но он вскоре уехал жить в Канаду. Девочка жила в общежитии и пристрастилась сначала к курению, а потом и к алкоголю. И это несмотря на то, что к тому времени она была восходящей звездой мирового фигурного катания. В 15 лет она стала чемпионкой мира и уже тогда регулярно уходила в запои.

Дело в том, что Баюл привлекали к участию в различных шоу, где ей приходилось проводить много времени с гораздо более опытными и взрослыми фигуристам. Те не отказывали себе в алкогольных вечеринках. Оксана старалась не отставать, желая показаться своей в звездной тусовке. Возможно, сыграли роль гены отца, который любил прикоснуться к бутылке. Так или иначе, все проблемы начались еще в школьные годы.

Пьянящий успех Олимпиады и условный срок

Удивительно, но такие вечеринки не помешали Баюл стать первой олимпийской чемпионкой в истории Украины. Оксана приехала в Лиллехаммер в статусе одной из фавориток, но вряд ли главной. Эксперты делали ставку на американок Тоню Хардинг и Нэнси Кэрриган, но украинка справилась с прокатом великолепно, несмотря на ряд травм. 16-летний организм на уколах привел ее к грандиозному успеху, за которым последовала мировая слава.

Источник фото: Getty Images

Баюл вскоре после Олимпиады переехала в США по настоянию тренера Галины Змиевской и ушла в профессионалы. Американская публика с удовольствием смаковала трагическую историю украинки, которая рано осталась сиротой, но проложила себе путь к олимпийскому золоту. Настоящая голливудская картинка, которую за океаном всегда любили. Оксана получала немалые деньги, раздавала интервью, однако в какой-то момент почувствовала себя невероятно одинокой.

В попытках забыться обратилась за помощью к своему старому товарищу – алкоголю. Выпивка просто уничтожала жизнь и карьеру спортсменки. Она по-прежнему регулярно мелькала в новостях, но уже по совсем другим поводам. Баюл то и дело заставали журналисты на вечеринках в состоянии мощнейшего алкогольного опьянения.

Когда в 1997 году ей дали условный срок за вождение в нетрезвом виде, никто уже не удивлялся. Оксана врезалась в дерево, а полиция Коннектикута нашла в ее крови следы алкоголя. Ей тогда было 19 лет, а разрешенный возраст употребления спиртных напитков в этом штате начинался с 21 года.

«Дура непроходимая»

Речь тогда шла даже не о карьере, а о жизни и здоровье олимпийской чемпионки. Друзья посоветовали ей пройти реабилитацию в клинике. Баюл сначала боялась, что вообще умрет там, но все-таки согласилась, и на какое-то время проблемы с выпивкой закончились. Она то возвращалась в спорт и ледовые шоу, то снова уходила. Работал детским тренером, но без существенных успехов. В информационном пространстве Баюл вновь замелькала, когда внезапно стала набрасывать на Тутберидзе и ее подопечных.

Источник фото: РИА Новости

Украинке категорически не нравилось то, что молодые российские фигуристки рискуют здоровьем ради прыжков и зарабатывания баллов. Той же Камиле Валиевой она предрекала проблемы с бедрами в 35 лет и чуть ли не инвалидность. Все это Оксана с радостью публиковала в социальных сетях, вызывая массу комментариев. В основном, конечно, негативных. Не доставалось, пожалуй, только Евгении Медведевой, за которую Баюл болела на Олимпиаде в Пхенхчане.

Особенной нелюбовью украинка одаряла Тутберидзе и Тарасову. Этери Георгиевне она предъявляла обвинения в плагиате за шоу «Чемпионы на льду», которое, по ее мнению, было копией шоу 60-х годов под руководством Тома Коллинза. Татьяну Анатольевну Оксана, похоже, просто не любила. Недавно Баюл призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не пускать Россию на Олимпиаду. Ответ Тарасовой был красивым.

Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума, – цитирует слова Тарасовой «Матч ТВ».

К сожалению, выдающаяся в прошлом фигуристка так и не смогла себя толком найти в карьере, решив вернуться в медиа-пространство банальным хейтом российских чемпионок, а теперь и всего российского спорта.

источник: «Советский спорт»
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