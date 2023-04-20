«Дура непроходимая». Как спивалась гордость Украины в фигурном катании

Жизнь изрядно помотала украинку, которая в 16 лет вошла в историю своей страны, победив на Играх в Норвегии в 1994 году. Недолго побыв на вершине популярности, Оксана Баюл стала попадать в одну неприятную историю за другой.

В какой-то-момент спортсменка полностью пропала из поля зрения, но пару лет назад внезапно начала критиковать звезд российского фигурного катания и неоднократно набрасывалась на Этери Тутберидзе и Татьяну Тарасову.

Последняя и вовсе назвала украинку «непроходимой дурой» за ее высказывания против России.

Курила и выпивала уже в детстве, когда стала сиротой

С раннего детства Баюл мечтала о карьере в фигурном катании. Дедушка подарил Оксане коньки, когда ей было три года, и это предопределило будущее девочки из Днепропетровска. В семь лет она одержала первую победу на турнире, поэтому с мотивацией не было никаких проблем. Другое дело, что в семье украинки происходил один кошмар за другим. Отец рано ушел из семьи и был алкоголиком. К десяти годам умерли бабушки и дедушки, а потом не стало и мамы, которая скончалась от рака.

В 13 лет Оксана Баюл осталась сиротой. Поначалу ее приютил тренер Станислав Корытек, но он вскоре уехал жить в Канаду. Девочка жила в общежитии и пристрастилась сначала к курению, а потом и к алкоголю. И это несмотря на то, что к тому времени она была восходящей звездой мирового фигурного катания. В 15 лет она стала чемпионкой мира и уже тогда регулярно уходила в запои.

Дело в том, что Баюл привлекали к участию в различных шоу, где ей приходилось проводить много времени с гораздо более опытными и взрослыми фигуристам. Те не отказывали себе в алкогольных вечеринках. Оксана старалась не отставать, желая показаться своей в звездной тусовке. Возможно, сыграли роль гены отца, который любил прикоснуться к бутылке. Так или иначе, все проблемы начались еще в школьные годы.

Пьянящий успех Олимпиады и условный срок

Удивительно, но такие вечеринки не помешали Баюл стать первой олимпийской чемпионкой в истории Украины. Оксана приехала в Лиллехаммер в статусе одной из фавориток, но вряд ли главной. Эксперты делали ставку на американок Тоню Хардинг и Нэнси Кэрриган, но украинка справилась с прокатом великолепно, несмотря на ряд травм. 16-летний организм на уколах привел ее к грандиозному успеху, за которым последовала мировая слава.

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Баюл вскоре после Олимпиады переехала в США по настоянию тренера Галины Змиевской и ушла в профессионалы. Американская публика с удовольствием смаковала трагическую историю украинки, которая рано осталась сиротой, но проложила себе путь к олимпийскому золоту. Настоящая голливудская картинка, которую за океаном всегда любили. Оксана получала немалые деньги, раздавала интервью, однако в какой-то момент почувствовала себя невероятно одинокой.

В попытках забыться обратилась за помощью к своему старому товарищу – алкоголю. Выпивка просто уничтожала жизнь и карьеру спортсменки. Она по-прежнему регулярно мелькала в новостях, но уже по совсем другим поводам. Баюл то и дело заставали журналисты на вечеринках в состоянии мощнейшего алкогольного опьянения.

Когда в 1997 году ей дали условный срок за вождение в нетрезвом виде, никто уже не удивлялся. Оксана врезалась в дерево, а полиция Коннектикута нашла в ее крови следы алкоголя. Ей тогда было 19 лет, а разрешенный возраст употребления спиртных напитков в этом штате начинался с 21 года.

«Дура непроходимая»

Речь тогда шла даже не о карьере, а о жизни и здоровье олимпийской чемпионки. Друзья посоветовали ей пройти реабилитацию в клинике. Баюл сначала боялась, что вообще умрет там, но все-таки согласилась, и на какое-то время проблемы с выпивкой закончились. Она то возвращалась в спорт и ледовые шоу, то снова уходила. Работал детским тренером, но без существенных успехов. В информационном пространстве Баюл вновь замелькала, когда внезапно стала набрасывать на Тутберидзе и ее подопечных.

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Украинке категорически не нравилось то, что молодые российские фигуристки рискуют здоровьем ради прыжков и зарабатывания баллов. Той же Камиле Валиевой она предрекала проблемы с бедрами в 35 лет и чуть ли не инвалидность. Все это Оксана с радостью публиковала в социальных сетях, вызывая массу комментариев. В основном, конечно, негативных. Не доставалось, пожалуй, только Евгении Медведевой, за которую Баюл болела на Олимпиаде в Пхенхчане.

Особенной нелюбовью украинка одаряла Тутберидзе и Тарасову. Этери Георгиевне она предъявляла обвинения в плагиате за шоу «Чемпионы на льду», которое, по ее мнению, было копией шоу 60-х годов под руководством Тома Коллинза. Татьяну Анатольевну Оксана, похоже, просто не любила. Недавно Баюл призвала Международный олимпийский комитет (МОК) не пускать Россию на Олимпиаду. Ответ Тарасовой был красивым.

– Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума, – цитирует слова Тарасовой «Матч ТВ».

К сожалению, выдающаяся в прошлом фигуристка так и не смогла себя толком найти в карьере, решив вернуться в медиа-пространство банальным хейтом российских чемпионок, а теперь и всего российского спорта.