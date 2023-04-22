Саша была влюблена в Ваню, а он в неё, но временные отрезки не совпали

Летом 2022 года фигуристка Александра Степанова получила обручальное кольцо, болельщики были рады, но появлялся вопрос: почему же предложение не от партнёра по танцам на льду?

Жениху Саши не нужны были коньки, чтобы завоевать сердце спортсменки, хотя замуж позвали на льду, на шоу Ильи Авербуха.

Танцы на льду, но не в жизни

Саша родом из Санкт-Петербурга, где её и привели в большой спорт, девочка в четыре года поняла, что такое коньки. А уже в семь лет семья переехала в Москву, где начались первые взлёты и падения.

Чем старше становилась Александра, тем прыжки получались хуже, но её артистизм был лучше с каждым годом. Было принято решение перейти в танцы на льду, уже через год после появления пары: Иван Букин и Александра Степанова, ребята попали в сборную России.

Иван и Александра проходили многое вместе: травмы, недопуск к Олимпиаде, жестокую конкуренцию.

Источник фото: РИА Новости

Трудности сближают, но не в любовном плане. Пара была влюблена друг в друга, но в разное время. Первая была Саша, свою влюбленность она скрыла, а через пару лет Иван решил взять дело в свои руки и завоевать сердце партнёрши. Он подарил ей огромный букет роз и признался в любви, к сожалению, Александра уже не могла ответить взаимностью, сердцу не прикажешь. После этого события на тренировках было напряжно, неудобно, не было концентрации.

Любовь за катком

Любовная линия Ивана и Александры не сложилась, зато состоялась другая. Влад Малинов – партнёр Саши в жизни. Он сделал красивое предложение на шоу и Александра сказала: «да!»

За этим наблюдал и Иван Букин, хотя и он был очень рад за Сашу. Шоу Ильи Авербуха в тот день выдалось на славу!

Историю своего знакомства пара не разглашает, но мы точно знаем, что они счастливы!