«Мужики сказали: «едем в баню». Как Семенович ушла из фигурного катания в шоу-бизнес

Сейчас многие звёзды фигурного катания после ухода из спорта пытаются петь. Взять хотя бы Алину Загитову или Евгению Медведеву, чьё ледовое противостояние постепенно переросло в вокальное. Однако если в фигурном катании переплюнуть Алину и Женю практически невозможно, то в шоу-бизнесе им обеим бесконечно далеко до другой бывшей фигуристки.

И если песни Анны Семенович в составе «Блестящих» знает каждый, то про её солидные достижения в качестве спортсменки помнят не все. Так почему перспективная фигуристка бросила лёд в самом расцвете?

И что заставило её пересмотреть отношение к мужчинам уже в 17 лет?

Почему она завершила карьеру

Аню Семенович в детстве отдали в спорт ради здоровья, так как девочка в два года заболела ревматоидным артритом. По совету врачей мама поставила дочку на коньки и всячески пресекала любые попытки Ани прекратить занятия. Со временем пришли первые успехи, и девочке стало нравиться фигурное катание.

В какой-то момент тренеры посоветовали Семенович попробовать себя в танцах на льду. Вместе с гораздо более опытным Владимиром Фёдоровым Анна заняла призовое место на этапе Гран-при, а потом завоевали медаль и на чемпионате России, что дало дуэту путевку на чемпионат мира. Несмотря на такие успехи, пара ушла от тренера Елены Чайковской и переехала в США для тренировок с Натальей Линичук и Геннадием Карпоносовым. Этот шаг имел сокрушительные последствия для карьеры Семенович в спорте.

Источник фото: из личного архива Анны Семенович

Линичук очень хотела, чтобы Анна встала в дуэт к Роману Костомарову, и ей вскоре удалось это осуществить. Новая пара стала серебряным призером чемпионата России, но глобально перемены оказались к худшему. У Семенович и Костомарова ничего не получалось на международных соревнованиях, а потом Анна получила серьезную травму, которая выбила ее из строя на длительное время. Роман не стал ждать восстановления партнерши и вернулся к Татьяне Навке, с которой потом стал олимпийским чемпионом. Семенович же пыталась спасти карьеру, но в 21 год все-таки решила завязать с профессиональным спортом.

«Хотела пить и гулять»

Первые шесть месяцев были невероятно сложными, потому что она ничего толком не умела, кроме фигурного катания. Да, она любила петь и мечтала о карьере на эстраде, но как было зацепиться за эту возможность? На помощь пришел тогдашний молодой человек, продюсер Даниил Мишин. Он создал группу «Ангелы Чарли», однако проба пера была не слишком удачной. Тем не менее, Анна старалась не отчаиваться, ведь новая жизнь, несмотря на все сложности, ей очень нравилась.

Семенович вспомнила, как ее однажды поймали на том, что она съела сразу несколько плиток шоколада, которые ей принесли мальчишки-фигуристки. Тренеры были в бешенстве и старались ее наказать. Такие ограничения и лишения уничтожали психологию Анны, которая в молодом возрасте хотела веселиться и радоваться жизни.

– После фигурного катания я захотела пить и гулять, до этого была на жесткой дисциплине, вообще ничего себе не позволяла, – рассказала Семенович на YouTube-канале «Ковальский».

Анну охотно звали на телевидение в качестве ведущей различных передач. Однажды она работала на «Адреналин пати» и брала интервью у группы «Блестящие». Продюсеры коллектива сразу заметили, что Семенович могла бы стать идеальным дополнением к тому составу группы, учитывая яркую внешность и пышные формы экс-фигуристки. Это был тот самый шанс, которого она ждала всю жизнь, и она им воспользовалась на сто процентов.

Источник фото: РИА Новости

Тот состав «Блестящих» с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой до сих пор считают «золотым». Другое дело, что карьера в шоу-бизнесе была не настолько гламурной, как многие думают. Семенович узнала, что в «ВИА Гре» и «Фабрике» девушкам платят в семь раз больше. А ведь Анна работала на износ, порой даже приходилось вызывать скорую помощь, потому что организм не справлялся с нагрузками.

«До сих пор помню эту лапу»

А еще была жуткая история, которая могла закончиться изнасилованием. Семенович было 17 лет, и она пошла в ночной клуб на «Арбате» с подругами. Когда вечеринка завершилась, они с девочками поймали «попутку» и готовились отправиться по домам. В этот момент им дорогу преградил «Мерседес», из которого вывалилась группа мужчин, явно похожих на бандитов.

– Мы начали плакать, говорили ему не бросать нас. Он сказал: «Тяните время, я найду милицию и пришлю сотрудников к вам». Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: «Мы сейчас едем в баню». У нас был шок, – рассказывала исполнительница в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Семенович притворилась, что ее тошнит, и это спасло ее от больших неприятностей. Но с тех пор она стала очень настороженно относиться ко всем мужчинам. Анна, конечно, крутила романы, но ни один из них до сих пор не закончился замужеством и рождением детей. Тем не менее, экс-фигуриста уверяет, что абсолютно счастлива и живет ту жизнь, которую хочет. И кто может ее за это осуждать?