ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Состояние Романа Костомарова остается стабильным

Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице с января. Есть улучшения!
Состояние Романа Костомарова остается стабильным
25 апреля 2023 10:00
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: РИА Новости

«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», – цитирует ТАСС своего источника.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось. Желаем скорейшего выздоровления Роману!

Восстановим хронологию событий

10 января Романа госпитализировали с диагнозом пневмония и начали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

В конце января Роман пришёл в себя и смог пообщаться с родными.

Источник фото: «Советский спорт»

В начале февраля появлялись новости об ухудшении его состояния: по информации ТАСС, из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза Роману ампутировали обе стопы.

В середине февраля ампутация дошла до пальцев рук. После операции состояние ухудшилось и врачи подключили фигуриста к ЭКМО и аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Состояние Романа оценивалось, как крайне тяжелое, он перенес инсульт. Позже врачам удалось стабилизировать ситуацию.

Начало марта: состояние Романа начало улучшаться, он начал приходить в сознание.

В середине марта Роман пришёл в сознание, его состояние по всем показателям начало улучшаться, также он начал дышать без ИВЛ.

К концу марта чемпион уже смог отправить голосовые сообщения своим друзьям и близким, которые постоянно поддерживают Романа! Голос Костомарова совершенно спокойный, адекватный и полон позитива!

Источник фото: «Советский спорт»

Распространение некроза в организме остановлено. Новых операций не потребуется.

Апрель.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца 2-3, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше.

Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», сказал ТАСС.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.

Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – отметил источник «P-Спорт».

Роману здоровья!

источник: «Советский спорт»
Состояние Романа Костомарова остается стабильным
Состояние Романа Костомарова остается стабильным
Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице с января. Есть улучшения!
25.04.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
«Мужики сказали: «едем в баню». Как Семенович ушла из фигурного катания в шоу-бизнес
«Мужики сказали: «едем в баню». Как Семенович ушла из фигурного катания в шоу-бизнес
Анна Семенович могла стать олимпийской чемпионкой, но захотела пить и гулять.
25.04.2023 07:58
Фигурное катание
автор: Елена Григорьева
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Фанаты на трибунах были в полнейшем восторге от этой красоты.
24.04.2023 14:12
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
Саша была влюблена в Ваню, а он в неё, но временные отрезки не совпали
Саша была влюблена в Ваню, а он в неё, но временные отрезки не совпали
Романтичная, но грустная история пары Александры Степановой и Ивана Букина.
22.04.2023 09:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
«Спасибо, что пришёл в мою жизнь». Драма звездной российской фигуристки
«Спасибо, что пришёл в мою жизнь». Драма звездной российской фигуристки
Избранник Алёны отбил её у бойфренда и красиво ухаживал. Но голливудская история закончилась печально. 
20.04.2023 08:35
Фигурное катание
автор: Елена Григорьева
«Дура непроходимая». Как спивалась гордость Украины в фигурном катании
«Дура непроходимая». Как спивалась гордость Украины в фигурном катании
Великая фигуристка окончательно потеряла адекватность.
20.04.2023 06:00
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
Врачи не увидели сломанный позвоночник. Кошмарная история фигуристки сборной России
Врачи не увидели сломанный позвоночник. Кошмарная история фигуристки сборной России
Талантливая спортсменка потеряла друга и оказалась в коме после страшной аварии. Пьяный водитель даже не думал помочь своим жертвам…
17.04.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Григорьева Елена
«Люблю»... Российская фигуристка ушла из жизни с одним странным словом. Почему?
«Люблю»... Российская фигуристка ушла из жизни с одним странным словом. Почему?
О проблемах Кати знали многие, но спасти её так и не сумели. Чемпионка мира ушла из жизни в 20 лет.
10.04.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
Обстоятельства засекречены. Бывший тренер Медведевой трагически погиб в США
Обстоятельства засекречены. Бывший тренер Медведевой трагически погиб в США
Яркого фигуриста и талантливого тренера не стало в 44 года.
03.04.2023 18:37
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
Лучше бы молчала! Роскошную российскую фигуристку превратили в изгоя
Лучше бы молчала! Роскошную российскую фигуристку превратили в изгоя
Скандальное признание Лизы имело совсем не те последствия, на которые она рассчитывала. 
31.03.2023 19:00
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика