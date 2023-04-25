Состояние Романа Костомарова остается стабильным

«Состояние стабильное, все показатели в норме. Делает восстанавливающие упражнения, скучает по дому», – цитирует ТАСС своего источника.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей.

В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось. Желаем скорейшего выздоровления Роману!

Восстановим хронологию событий

10 января Романа госпитализировали с диагнозом пневмония и начали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

В конце января Роман пришёл в себя и смог пообщаться с родными.

Источник фото: «Советский спорт»

В начале февраля появлялись новости об ухудшении его состояния: по информации ТАСС, из-за нарушений кровообращения и развившегося некроза Роману ампутировали обе стопы.

В середине февраля ампутация дошла до пальцев рук. После операции состояние ухудшилось и врачи подключили фигуриста к ЭКМО и аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Состояние Романа оценивалось, как крайне тяжелое, он перенес инсульт. Позже врачам удалось стабилизировать ситуацию.

Начало марта: состояние Романа начало улучшаться, он начал приходить в сознание.

В середине марта Роман пришёл в сознание, его состояние по всем показателям начало улучшаться, также он начал дышать без ИВЛ.

К концу марта чемпион уже смог отправить голосовые сообщения своим друзьям и близким, которые постоянно поддерживают Романа! Голос Костомарова совершенно спокойный, адекватный и полон позитива!

Источник фото: «Советский спорт»

Распространение некроза в организме остановлено. Новых операций не потребуется.

Апрель.

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца 2-3, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше.

Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», сказал ТАСС.

«Пока мы не говорим о переводе Романа в обычную палату, должно пройти время, несколько месяцев, но ситуация действительно стабильно улучшается.

Он в сознании, у него нет никаких депрессивных мыслей, как раньше писали. К счастью, он восстановился от одного микроинсульта, а остальное будет решаться протезами», – отметил источник «P-Спорт».

Роману здоровья!