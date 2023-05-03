«Как у тебя дела, негр?» Почему фигуриста Ягудина со скандалом выгнали из США

Российский фигурист Алексей Ягудин большинству российских болельщиков известен как прекрасный спортсмен, которому покорились практически все вершины. Однако имелась у атлета и тёмная сторона, о которой до поры знали немногие.

Прославленного спортсмена обвиняли в алкоголизме, расизме и выгоняли из американского ледового шоу за антиобщественное поведение.

А он просто радовался жизни...

Планы подзаработать

Алексей Ягудин – трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира, обладатель золотой медали Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Едва ли кто-то может усомниться в том, что это один из самых блестящих фигуристов в истории. Однако некоторые личные качества россиянина на заре его карьеры временами вызывали у окружающих вопросы.

В 1999 году в Хельсинки на новенькой «Хартвалл Арене» можно было наблюдать за триумфом российского фигурного катания на чемпионате мира. Все золотые награды достались нашим: Мария Бутырская, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Анжелика Крылова и Олег Овсянников не оставили шансов конкурентам. В мужском одиночном катании за победу бились Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Первое место в итоге завоевал ученик Татьяны Тарасовой, которого после второй победы на чемпионатах мира пригласили в США.



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19-летний чемпион в Америке планировал присоединиться к шоу Тома Коллинза «Звёзды на льду», где рассчитывал неплохо подзаработать. На рубеже веков гастроли в США являлись едва ли не единственным способом для сильнейших фигуристов нашей страны заметно улучшить своё материальное положение. Вот только разжиться деньгами в тот раз Ягудину не удалось. Россиянин попал в неприятную ситуацию и потерял порядка 70 тысяч долларов в результате разрыва контракта.

«Как дела, негр?»

– Все наши ужинали в русском ресторане в Нью-Йорке, это у них уже традиция: после шоу – ужин в русском ресторане. Я его предупреждала: «Не ходи, Леша». Он мне: «Ну что особенного, поужинаю и приеду». А в ресторане за соседним столиком сидела хорошенькая афроамериканка, так теперь в США принято говорить. Слово «негр» – оскорбительное. Но мы же выучили американскую жизнь по «Хижине дяди Тома», а там другого слова, чем «негр», и нет, причем оскорбительного оттенка оно не носит, – вспоминала Татьяна Тарасова в книге «Красавица и чудовище».

Можно было только гадать, что уверенный в себе 19-летний юноша, находящийся в весёлом расположении духа, мог сказать темнокожей красавице. Однако даже самые смелые догадки едва ли будут соответствовать действительности. Чемпион мира, проходя мимо девушки, шлёпнул её и спросил: «Как дела, негр?» На этом, кстати, он не остановился – на обратном пути снова обратился к незнакомке со словами: «Как у тебя дела, негр, ты что не отвечаешь?»

Такую фамильярность Ягудину не простили – дама оказалась популярной телеведущей и имела возможность напрямую пожаловаться самому Коллинзу. Алексея обвинили в расизме и ему предстояло принести извинения. Он очень старался это сделать, но попасть на приём к известной женщине оказалось не так просто. В конечном счёте российский фигурист с задачей справился, перед оскорблённой извинился и та даже приняла извинения. Вот только этим эпизодом проблемы спортсмена не закончились.

«Радовался жизни»

Ягудин начал выступать в шоу, но его преждевременно выгнали и вообще выслали из США. Как заявила пресс-секретарь шоу Лиз де Сево, в вину российскому спортсмену ставили «пьянство и антиобщественное поведение». Но если инцидент с темнокожей ведущей был исчерпан, то в чём же тогда заключалось антиобщественное поведение, и насколько сильно пил Алексей?

– Лёшу выслали, сославшись на то, что в Америке нельзя пить спиртное до 21 года… Леша зашёл в бар, там сидели его старшие товарищи. Он у кого-то из стакана отхлебнул, бармен не только заметил такую вольность, но и вызвал полицию, – писала в своей книге Тарасова.

Инцидент с полицией, пожалуй, Том Коллинз мог бы разрешить, но не стал. Причина, вероятно, заключалась в том, что Алексей и в без того сложной для себя ситуации странно отреагировал на упрёк сына владельца шоу, Майкла Коллинза. Младший Коллинз возмутился тем, что россиянин во время выступления не исполнил какой-то прыжок, а наш спортсмен простодушно заявил, что это он на соревнованиях «идёт в бой», а здесь, в шоу, отдыхает.

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Можно было бы попытаться оправдать спортсмена неточностью формулировок при общении на чужом языке, но никто этого делать не стал. А тут ещё и проблемы с законом, пускай вопрос формальный, но полиция же приехала! Заступаться за Ягудина никто не стал – его выслали с США, а затем ещё и в России влепили условную дисквалификацию. Но Алексея, кажется, ситуация не сильно опечалила.

– Я всегда радовался жизни и ничего особенно плохого в том, что меня выгоняли за пьянку из Тура Тома Коллинза, не вижу, – цитировал «Чемпионат» воспоминания спортсмена.

Кстати, ничего страшного в карьере Алексея тогда действительно не произошло. Он стал олимпийским чемпионом и повторно сумел вернуться в шоу Коллинза, где действительно сумел неплохо заработать. Проблемы с алкоголем его преследовали и позже, но в конечном счёте с ними он тоже справился.