ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Не устали от роскоши?» Плющенко с женой разозлили фанатов видео из отпуска

Люксовый отдых Евгения с супругой Яной Рудковской пришёлся по душе далеко не всем подписчикам. А почему не в Геленджик?
«Не устали от роскоши?» Плющенко с женой разозлили фанатов видео из отпуска
17 мая 2023 06:02
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: соцсети Яны Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и знаменитый продюсер Яна Рудковская продемонстрировали в социальных сетях свой невероятно дорогой отдых на Мальдивах.

И нарвались на мощный поток критики. Подписчики не понимают, почему звёздная пара отдыхает за границей, а не у себя дома.

Рудковской наконец-то понравился бизнес-класс

Плющенко с Рудковской давно привлекают к себе повышенное внимание. Бывший фигурист часто попадает в скандалы в качестве тренера. Да и светская жизнь в компании Рудковской получается интригующей. Даже их сын Гном Гномыч зачастую мелькает в хронике событий чаще, чем многие известные спортсмены и шоумены.

В середине мая пара решила отправиться на отдых на Мальдивы и выбрала для этого перелет одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates. Конечно же, Рудковская с Плющенко оплатили полет в бизнес-классе, о чем достаточно пафосно рассказали в социальных сетях. Кадры из самолета действительно поражают, у каждого пассажира там по сути отдельная комната со всеми удобствами. При этом Евгений на видео пьет морковный сок, а Яна угощается шампанским.

Рудковская позже показала красивую береговую линию в Мале и безумно дорогую виллу, в которой будет проживать семья. К слову, ранее она неоднократно жаловалось на качество обслуживания в бизнес-классе различных авиакомпаний. Зимой этого года Яна рассказывала, что заплатила более полумиллиона рублей за полет турецкими авиалиниями из Парижа в Стамбул, но сервис, по ее словам, был «чудовищным».

Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101-й позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги, заявила она.

Источник фото: РИА Новости

«Вы еще не устали от роскоши?»

Похоже, нынешний перелет на Мальдивы ей понравился гораздо больше. По крайней мере, в своем видео она хвалила обслуживание и восхищалась удобствами. Но посты Яны нашли одобрение далеко не у всех подписчиков. Свое недовольство и язвительные комментарии они массово оставляли на странице Рудковской.

Ни разу не наблюдала, чтобы известные и богатые люди из Европы выставляли напоказ свое преувеличенное богатство! Это свойственно только российским известным мещанам.

Почему не Геленджик выбрали для отдыха? Очень странно.

Кто-то восторгается красотой подводного мира и белоснежными пляжами, а у вас восторг от количества вилл.

Даже ноги от песка не отряхнули, сразу зашли в дом по коврам.

Вы ещё не устали от роскоши? Дома в роскоши, на отдыхе в роскоши, не хочется поближе к природе как «Последний герой» или в палатку просто?

Таким псевдопатриотам почему бы не отдохнуть в России? Видимо, нет сервиса, уровня, чтобы было желание.

– Все круто! Но за эти деньги можно было помочь детям-инвалидам! И было бы больше отзывов положительных.

Надо отметить, что позитивные комментарии к этой публикации тоже были, люди желали паре отличного отдыха и признавались, что тоже мечтают когда-то побывать на Мальдивах. А Плющенко с Рудковской едва ли уже обращают внимание на реакцию болельщиков и ненавистников. Привыкли и, возможно, даже подпитываются этим.

источник: «Советский спорт»
«Не устали от роскоши?» Плющенко с женой разозлили фанатов видео из отпуска
«Не устали от роскоши?» Плющенко с женой разозлили фанатов видео из отпуска
Люксовый отдых Евгения с супругой Яной Рудковской пришёлся по душе далеко не всем подписчикам. А почему не в Геленджик?
17.05.2023 06:02
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
У российской фигуристки неожиданно отняли золото. Звезду подставил врач из США
У российской фигуристки неожиданно отняли золото. Звезду подставил врач из США
Олимпийская чемпионка осталась без медали из-за ошибки американского специалиста.
16.05.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Колесников
Страна объявила их предателями. За побегом русских фигуристов следил весь мир
Страна объявила их предателями. За побегом русских фигуристов следил весь мир
Любовь легендарных Белоусовой и Протопопова оказалась сильнее политики.
12.05.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Елена Григорьева
«Как у тебя дела, негр?» Почему фигуриста Ягудина со скандалом выгнали из США
«Как у тебя дела, негр?» Почему фигуриста Ягудина со скандалом выгнали из США
Алексей хотел подзаработать, но был выслан из страны за антиобщественное поведение.
03.05.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Перемутов
Тутберидзе разоблачила собственная ученица. Не испугалась сказать правду!
Тутберидзе разоблачила собственная ученица. Не испугалась сказать правду!
Косторная испытала методы Этери на себе. И откровенно рассказала о них миру.
26.04.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Перемутов
Состояние Романа Костомарова остается стабильным
Состояние Романа Костомарова остается стабильным
Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице с января. Есть улучшения!
25.04.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
«Мужики сказали: «едем в баню». Как Семенович ушла из фигурного катания в шоу-бизнес
«Мужики сказали: «едем в баню». Как Семенович ушла из фигурного катания в шоу-бизнес
Анна Семенович могла стать олимпийской чемпионкой, но захотела пить и гулять.
25.04.2023 07:58
Фигурное катание
автор: Елена Григорьева
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Фанаты на трибунах были в полнейшем восторге от этой красоты.
24.04.2023 14:12
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
Саша была влюблена в Ваню, а он в неё, но временные отрезки не совпали
Саша была влюблена в Ваню, а он в неё, но временные отрезки не совпали
Романтичная, но грустная история пары Александры Степановой и Ивана Букина.
22.04.2023 09:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
«Спасибо, что пришёл в мою жизнь». Драма звездной российской фигуристки
«Спасибо, что пришёл в мою жизнь». Драма звездной российской фигуристки
Избранник Алёны отбил её у бойфренда и красиво ухаживал. Но голливудская история закончилась печально. 
20.04.2023 08:35
Фигурное катание
автор: Елена Григорьева
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика