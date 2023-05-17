«Не устали от роскоши?» Плющенко с женой разозлили фанатов видео из отпуска

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и знаменитый продюсер Яна Рудковская продемонстрировали в социальных сетях свой невероятно дорогой отдых на Мальдивах.

И нарвались на мощный поток критики. Подписчики не понимают, почему звёздная пара отдыхает за границей, а не у себя дома.

Рудковской наконец-то понравился бизнес-класс

Плющенко с Рудковской давно привлекают к себе повышенное внимание. Бывший фигурист часто попадает в скандалы в качестве тренера. Да и светская жизнь в компании Рудковской получается интригующей. Даже их сын Гном Гномыч зачастую мелькает в хронике событий чаще, чем многие известные спортсмены и шоумены.

В середине мая пара решила отправиться на отдых на Мальдивы и выбрала для этого перелет одной из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates. Конечно же, Рудковская с Плющенко оплатили полет в бизнес-классе, о чем достаточно пафосно рассказали в социальных сетях. Кадры из самолета действительно поражают, у каждого пассажира там по сути отдельная комната со всеми удобствами. При этом Евгений на видео пьет морковный сок, а Яна угощается шампанским.

Рудковская позже показала красивую береговую линию в Мале и безумно дорогую виллу, в которой будет проживать семья. К слову, ранее она неоднократно жаловалось на качество обслуживания в бизнес-классе различных авиакомпаний. Зимой этого года Яна рассказывала, что заплатила более полумиллиона рублей за полет турецкими авиалиниями из Парижа в Стамбул, но сервис, по ее словам, был «чудовищным».

– Мое неудовольствие, чтобы вы понимали, продиктовано не столько тем, что я Яна Рудковская, сколько тем, что я дикий упертый трудоголик, который 100 дней работает и на 101-й позволяет себе отдохнуть, потратив все честно заработанные деньги, – заявила она.



Источник фото: РИА Новости

«Вы еще не устали от роскоши?»

Похоже, нынешний перелет на Мальдивы ей понравился гораздо больше. По крайней мере, в своем видео она хвалила обслуживание и восхищалась удобствами. Но посты Яны нашли одобрение далеко не у всех подписчиков. Свое недовольство и язвительные комментарии они массово оставляли на странице Рудковской.

– Ни разу не наблюдала, чтобы известные и богатые люди из Европы выставляли напоказ свое преувеличенное богатство! Это свойственно только российским известным мещанам.

– Почему не Геленджик выбрали для отдыха? Очень странно.

– Кто-то восторгается красотой подводного мира и белоснежными пляжами, а у вас восторг от количества вилл.

– Даже ноги от песка не отряхнули, сразу зашли в дом по коврам.

– Вы ещё не устали от роскоши? Дома в роскоши, на отдыхе в роскоши, не хочется поближе к природе как «Последний герой» или в палатку просто?

– Таким псевдопатриотам почему бы не отдохнуть в России? Видимо, нет сервиса, уровня, чтобы было желание.

– Все круто! Но за эти деньги можно было помочь детям-инвалидам! И было бы больше отзывов положительных.

Надо отметить, что позитивные комментарии к этой публикации тоже были, люди желали паре отличного отдыха и признавались, что тоже мечтают когда-то побывать на Мальдивах. А Плющенко с Рудковской едва ли уже обращают внимание на реакцию болельщиков и ненавистников. Привыкли и, возможно, даже подпитываются этим.