ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Великая сабля против бокса Загитовой. Олимпиады не будет, но будет много денег

Софья в шоке, а Алина становится профи не только в спорте, но и в шоу-бизнесе.
Великая сабля против бокса Загитовой. Олимпиады не будет, но будет много денег
18 мая 2023 09:52
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Появилась информация о том, что 1 июля 2023 года, в рамках «Дня московского спорта» в Лужниках, состоится уникальный поединок по фехтованию между нашей великой саблисткой Софьей Великой и легендарной фигуристкой Алиной Загитовой.

РИА Новости

Женская одиночная фигурка в последнее время решила обрушить на болельщицкие головы свою мультиспортивность. Это правильно. В былые годы, например, те же хоккеисты могли одновременно завоевывать медали в «шайбе», гонять в хоккей с мячом, бегать за футбольные клубы, а еще, между делом, становится чемпионами по теннису и легкой атлетике. И это не было чем-то удивительным. Зимой – лёд, летом – открытые пространства и возможности дополнительной реализации в спорте.

Совсем недавно фигуристка Александра Трусова попробовала себя в легкоатлетической дисциплине – прыжках в длину. Неважно, какой результат она там показала, зато имела оглушительный медиа-успех. Магистра четвертных или, как их называют любители фигурного катания – «квадов», затянули в сектор с для прыжков в длину, руководствуясь, видимо, тем, что прыжки – они и в Африке прыжки.

РИА Новости

Алина Загитова пошла еще дальше. Зачем прыгать или танцевать на потеху публике, если можно испытать свою силу воли в натуральном боксе. Показательное выступление прошло «на ура!». Алина отлично двигалась, а еще лучше она фотографировалась. Чем не инфоповод для всех мировых СМИ. Есть версия, что Загитова первая, в своем роде, фигуристка, которая покусилась на участие в единоборствах.

Теперь, пришла очередь фехтования. И, хотя, Софья Великая, пока что не подтвердила своего поединка с Загитовой, вряд ли есть сомнения, что такой перфоманс состоится. Понятно, что Великая может всю нашу женскую фигурку порешить своей саблей с закрытыми глазами, даже если будет одна на помосте против сразу нескольких загитовых, идея то в привлекательности различных видов спорта. И идея эта – отличная!

источник: «Советский спорт»
Великая сабля против бокса Загитовой. Олимпиады не будет, но будет много денег
Великая сабля против бокса Загитовой. Олимпиады не будет, но будет много денег
Софья в шоке, а Алина становится профи не только в спорте, но и в шоу-бизнесе.
18.05.2023 09:52
Фигурное катание
автор: Андрей Тупиков
«Не устали от роскоши?» Плющенко с женой разозлили фанатов видео из отпуска
«Не устали от роскоши?» Плющенко с женой разозлили фанатов видео из отпуска
Люксовый отдых Евгения с супругой Яной Рудковской пришёлся по душе далеко не всем подписчикам. А почему не в Геленджик?
17.05.2023 06:02
Фигурное катание
автор: Алексей Колесниченко
У российской фигуристки неожиданно отняли золото. Звезду подставил врач из США
У российской фигуристки неожиданно отняли золото. Звезду подставил врач из США
Олимпийская чемпионка осталась без медали из-за ошибки американского специалиста.
16.05.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Колесников
Страна объявила их предателями. За побегом русских фигуристов следил весь мир
Страна объявила их предателями. За побегом русских фигуристов следил весь мир
Любовь легендарных Белоусовой и Протопопова оказалась сильнее политики.
12.05.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Елена Григорьева
«Как у тебя дела, негр?» Почему фигуриста Ягудина со скандалом выгнали из США
«Как у тебя дела, негр?» Почему фигуриста Ягудина со скандалом выгнали из США
Алексей хотел подзаработать, но был выслан из страны за антиобщественное поведение.
03.05.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Перемутов
Тутберидзе разоблачила собственная ученица. Не испугалась сказать правду!
Тутберидзе разоблачила собственная ученица. Не испугалась сказать правду!
Косторная испытала методы Этери на себе. И откровенно рассказала о них миру.
26.04.2023 08:00
Фигурное катание
автор: Сергей Перемутов
Состояние Романа Костомарова остается стабильным
Состояние Романа Костомарова остается стабильным
Олимпийский чемпион Роман Костомаров находится в больнице с января. Есть улучшения!
25.04.2023 10:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
«Мужики сказали: «едем в баню». Как Семенович ушла из фигурного катания в шоу-бизнес
«Мужики сказали: «едем в баню». Как Семенович ушла из фигурного катания в шоу-бизнес
Анна Семенович могла стать олимпийской чемпионкой, но захотела пить и гулять.
25.04.2023 07:58
Фигурное катание
автор: Елена Григорьева
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Валиева в роли Уэнсдей, Щербакова в роли шпиона. Звёздные фигуристки зажгли в Москве
Фанаты на трибунах были в полнейшем восторге от этой красоты.
24.04.2023 14:12
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
Саша была влюблена в Ваню, а он в неё, но временные отрезки не совпали
Саша была влюблена в Ваню, а он в неё, но временные отрезки не совпали
Романтичная, но грустная история пары Александры Степановой и Ивана Букина.
22.04.2023 09:00
Фигурное катание
автор: Камила Абдурахманова
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика