Великая сабля против бокса Загитовой. Олимпиады не будет, но будет много денег

Появилась информация о том, что 1 июля 2023 года, в рамках «Дня московского спорта» в Лужниках, состоится уникальный поединок по фехтованию между нашей великой саблисткой Софьей Великой и легендарной фигуристкой Алиной Загитовой.

РИА Новости

Женская одиночная фигурка в последнее время решила обрушить на болельщицкие головы свою мультиспортивность. Это правильно. В былые годы, например, те же хоккеисты могли одновременно завоевывать медали в «шайбе», гонять в хоккей с мячом, бегать за футбольные клубы, а еще, между делом, становится чемпионами по теннису и легкой атлетике. И это не было чем-то удивительным. Зимой – лёд, летом – открытые пространства и возможности дополнительной реализации в спорте.

Совсем недавно фигуристка Александра Трусова попробовала себя в легкоатлетической дисциплине – прыжках в длину. Неважно, какой результат она там показала, зато имела оглушительный медиа-успех. Магистра четвертных или, как их называют любители фигурного катания – «квадов», затянули в сектор с для прыжков в длину, руководствуясь, видимо, тем, что прыжки – они и в Африке прыжки.

РИА Новости

Алина Загитова пошла еще дальше. Зачем прыгать или танцевать на потеху публике, если можно испытать свою силу воли в натуральном боксе. Показательное выступление прошло «на ура!». Алина отлично двигалась, а еще лучше она фотографировалась. Чем не инфоповод для всех мировых СМИ. Есть версия, что Загитова первая, в своем роде, фигуристка, которая покусилась на участие в единоборствах.

Теперь, пришла очередь фехтования. И, хотя, Софья Великая, пока что не подтвердила своего поединка с Загитовой, вряд ли есть сомнения, что такой перфоманс состоится. Понятно, что Великая может всю нашу женскую фигурку порешить своей саблей с закрытыми глазами, даже если будет одна на помосте против сразу нескольких загитовых, идея то в привлекательности различных видов спорта. И идея эта – отличная!