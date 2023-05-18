Легенда русской фигурки - не ангел. Алина Загитова погрязла в скандалах

Быстро время бежит. Еще вчера Алине Загитовой было 15 лет и в тот же самый момент «одиночная машина фигурного катания Этери Тутберидзе» начала выдавать, словно конвейер наших девочек-чемпионок на любой уровень этого зимнего вида спорта. Сегодня Алине исполнился 21 год, а всего того, что она уже успела сделать в спорте не перечесть.

САМАЯ ЮНАЯ И САМАЯ ЗОЛОТАЯ

Единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Источник фото: соцсети Алины Загитовой

Но не всё Алине масленица. За короткий период времени, помимо спортивной славы, Загитова успела обзавестись и скандальной репутацией. Без этого, нынче, никак, иначе масс-медиа забудут о тебе уже через пару минут. За ширмой скромной девочки скрывается настоящая светская львица, которая побывала на обложках всех самых кричащих и ярких изданий страны.

УХОД ОТ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ И НЕОСТОРОЖНОЕ ВИДЕО В СЕТИ

В 15 лет на Алину обрушилась сумасшедшая популярность, а за ней и шлейф различного рода скандалов и слухов. Первый и самый оглушительный медиа-вопль случился в момент, когда Загитова шумна уходила из «кузницы кадров», а именно от своей альма-матер и альма-матери Этери Тутберидзе. Разговоров вокруг было масса, но удалось достичь главного – скандал не сумел перерасти в общественную перебранку между звездами отечественной фигурки.

Источник фото: РИА Новости

Следующий эпизод парализовал сеть, когда Алине исполнилось 16 лет. Неосторожная девушка выложила в своих соцсетях видео, на котором она управляет автомобилем. Мало того, что в силу возраста Загитова не имела право садится за руль, так еще она не воспользовалась при вождении ремнем безопасности. ГИБДД даже провела проверку инцидента, но расследование прекратили из-за срока давности.

РУГАНЬ С ФАНАТАМИ И МУТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ

В 2019 году Алина в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры и сосредоточилась на выступлении в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». После одного из таких выступлений в шоу Навки, к Загитовой подошли ее восхищенные фанаты. Алина оттолкнула от себя девочку, попытавшуюся ее обнять, а также просила других детей убрать руки с её плеча. В тот момент нашлись и понимающие подобный поступок звезды, дескать, нарушение личных границ и т.д., но были и громогласно вещающие о том, что это элемент высокомерия и грубости.

Источник фото: соцсети Алины Загитовой

Скандальная репутация Загитовой продолжилась и в плане сложной финансовой составляющей ее жизни. На портале госзакупок были опубликованы данные о контрактах участников ледовых шоу. Самой Алины в списках, участвующих в мероприятии – не оказалось, а самым высокооплачиваемым участником шоу стал заместитель руководителя «Хрустального» Эдуард Аксёнов, с которым был заключён договор на 8 с лишним млн рублей. По словам автора шоу Татьяны Навки, Аксёнов представлял интересы Загитовой по согласованию с родителями спортсменки, и всё было сделано в соответствии с законом. Однако следственные органы всё равно начали проверку по факту получения весомого вознаграждения представителем фигуристки.

Источник фото: соцсети Алины Загитовой

Несмотря на все эти факты, поклонники продолжают считать Алину Загитову ангелом во плоти. Их невероятную любовь, выраженную в многотысячных комментариях, можно прочитать под любым материалом о легендарной фигуристке в СМИ.