Легенда русской фигурки - не ангел. Алина Загитова погрязла в скандалах

Быстро время бежит. Еще вчера Алине Загитовой было 15 лет и в тот же самый момент «одиночная машина фигурного катания Этери Тутберидзе» начала выдавать, словно конвейер наших девочек-чемпионок на любой уровень этого зимнего вида спорта. Сегодня Алине исполнился 21 год, а всего того, что она уже успела сделать в спорте не перечесть.
САМАЯ ЮНАЯ И САМАЯ ЗОЛОТАЯ
Единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.
Но не всё Алине масленица. За короткий период времени, помимо спортивной славы, Загитова успела обзавестись и скандальной репутацией. Без этого, нынче, никак, иначе масс-медиа забудут о тебе уже через пару минут. За ширмой скромной девочки скрывается настоящая светская львица, которая побывала на обложках всех самых кричащих и ярких изданий страны.
УХОД ОТ ЭТЕРИ ТУТБЕРИДЗЕ И НЕОСТОРОЖНОЕ ВИДЕО В СЕТИ
В 15 лет на Алину обрушилась сумасшедшая популярность, а за ней и шлейф различного рода скандалов и слухов. Первый и самый оглушительный медиа-вопль случился в момент, когда Загитова шумна уходила из «кузницы кадров», а именно от своей альма-матер и альма-матери Этери Тутберидзе. Разговоров вокруг было масса, но удалось достичь главного – скандал не сумел перерасти в общественную перебранку между звездами отечественной фигурки.
Следующий эпизод парализовал сеть, когда Алине исполнилось 16 лет. Неосторожная девушка выложила в своих соцсетях видео, на котором она управляет автомобилем. Мало того, что в силу возраста Загитова не имела право садится за руль, так еще она не воспользовалась при вождении ремнем безопасности. ГИБДД даже провела проверку инцидента, но расследование прекратили из-за срока давности.
РУГАНЬ С ФАНАТАМИ И МУТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СХЕМЫ
В 2019 году Алина в эфире Первого канала объявила о приостановке карьеры и сосредоточилась на выступлении в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». После одного из таких выступлений в шоу Навки, к Загитовой подошли ее восхищенные фанаты. Алина оттолкнула от себя девочку, попытавшуюся ее обнять, а также просила других детей убрать руки с её плеча. В тот момент нашлись и понимающие подобный поступок звезды, дескать, нарушение личных границ и т.д., но были и громогласно вещающие о том, что это элемент высокомерия и грубости.
Скандальная репутация Загитовой продолжилась и в плане сложной финансовой составляющей ее жизни. На портале госзакупок были опубликованы данные о контрактах участников ледовых шоу. Самой Алины в списках, участвующих в мероприятии – не оказалось, а самым высокооплачиваемым участником шоу стал заместитель руководителя «Хрустального» Эдуард Аксёнов, с которым был заключён договор на 8 с лишним млн рублей. По словам автора шоу Татьяны Навки, Аксёнов представлял интересы Загитовой по согласованию с родителями спортсменки, и всё было сделано в соответствии с законом. Однако следственные органы всё равно начали проверку по факту получения весомого вознаграждения представителем фигуристки.
Несмотря на все эти факты, поклонники продолжают считать Алину Загитову ангелом во плоти. Их невероятную любовь, выраженную в многотысячных комментариях, можно прочитать под любым материалом о легендарной фигуристке в СМИ.