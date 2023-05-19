Взорвали тачку и кормили допингом. Главное противостояние фигурки 90-х

Меткое выражение из сети: «Российское фигурное катание 90-х - это Чикаго 30-х». Если вы не фанат фигурки, то вряд ли слышали историю противостояния двух див российской школы одиночного женского катания: белокурой и опытной красавицы Марии Бутырской и юной по тем временам Ирины Слуцкой.

Это не сегодняшние дрязги ал-я Загитова – Медведева и даже не «холодная война» Плющенко и Ягудина. В те самые, «лихие 90-е», всё было более подковерное и менее яркое. Время чистогана и понятий. Именно поэтому, о таких историях не знали большинство любителей спорта. Не принято было выносить сор из избы. Зачаточное состояние зимнего спорта №2, было государством в государстве. Закрытое, со своим внутренним нервным копошением. Люди советской закалки еще не привыкли к жизни и вниманию звезд шоу-бизнеса. Да и не было такого большого количества фанатов.

В те годы наша женская одиночка показывала, мягко говоря, удручающие результаты. Парники, танцоры, одиночники-мужчины с каждого крупного старта, будь то чемпионат мира и Европы, или Олимпиада, привозили целую охапку медалей разного достоинства. Мастеров, позднесоветская школа, поставляла на ледовые арены, как крупная фабрика по производству талантов. И, лишь, женщины совсем не радовали глаз. Никаких надежд.

На чемпионате мира 1990 года мы 5-е, в 1991 году – 10-е, 1992 – 13-е и 26-е места, 1993 – 29-е (кстати, Мария Бутырская), 1994 – 10-е, 1995 – 5-е и 7-е - юная Ирина Слуцкая. И только, начиная в 1996 году, российские девушки впервые в истории страны попали на пьедестал. Именно Ирина Слуцкая стала забойщицей, которая принесла нам «бронзу», на четвертом месте расположилась Мария Бутырская. Где-то здесь берет свое начало непримиримая вражда двух одиночниц.

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Федерация, в лице Валентина Писеева, практически не скрывала своих симпатий к молодой и перспективной Ирине Слуцкой, не ожидая какого-то качественного прорыва от Марии Бутырской, которая на тот момент была старше Ирины на целых шесть лет. Бутырской в 1996 году было 24 года, Слуцкой – 17 лет. Сейчас такое себе сложно представить. Мария Бутырская просто бы не пробилась через тернии совсем юных девочек производства Этери Тутберидзе, а Ирина Слуцкая была бы уже на закате карьеры. Тот самый момент, когда в спину дышат сразу с десяток соперниц, которые и катаются быстрее, и прыжковые элементы у них гораздо сложнее. Но в те времена, возраст Слуцкой считался еще совсем юным, а Бутырская была в самом спортивном соку.

Здесь-то и начинается детективная история соперничества. Будь в то время соцсети, грохот бы стоял на всю медиа-округу. От такой вражды питались бы все спортивные и скандальные СМИ. Отголоски тех историй если и обсуждались, то краем глаза, в какой-нибудь желтой газете, уровня «Мегаполис-Экспресс» или, по слухам. Но вернемся к более ранним временам, когда в 1993 году совсем крохотная Слуцкая впервые по всем статьям обошла Бутырскую на чемпионате России. Ирина стала третьей, Мария же проиграла первую позицию Ольге Марковой. В тот самый год, когда на чемпионате мира Бутырская пришла, страшно повторить, аж 29-й. Такое выступление на мире, привело к тому, что на будущей Олимпиаде 1994 года в норвежском Лиллехаммере, Россия вообще не получила квот в женской одиночке. Мария Бутырская моментально попала в немилость у чиновников из федерации. И эта вражда продлится до конца ее длиной карьеры.

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Первый весомое поражение Слуцкая нанесла Бутырской на чемпионате Европы 1996 года. Ирине 17 лет, она становится чемпионкой, Бутырская приходит только третьей, уступив попутно еще и француженке Сурие Бонали. В тот период, Бутырская буквально в одну калитку сносила внутренние старты, но жутко расклеивалась на международной арене. Требовалась смена тренерского состава. Но и тут федерация была резко против. Бутырская уходит от своего тренера Виктора Кудрявцева к Елене Чайковской, в верхах протестуют, потому что в середине сезона делать такое возбранялось. И, лишь, через связи Чайковской в Госкомспорте конфликт удалось погасить.

У Марии случается взлет, у Ирины – проблемы подросткового взросления или как говорят сейчас – пубертат. Всё становится с ног на голову. В сезоне 1997/98 Слуцкая становится лишь четвертой на чемпионате России, но волевым решением федерации, ее все равно отправляют на чемпионат Европы. Чемпионкой в итоге стала Бутырская, и это был первый большой международный титул в ее карьере. На Олимпиаде 1998 в японском Нагано Мария не попала в призы, ей не хватило какой-то крохи баллов, чтобы дотянуться до «бронзы». И, вновь, как и раньше, высшие спортивные круги обратили свои взоры в сторону Слуцкой, которую пожелали отправить на Европу, хотя фигуристка не попала даже в тройку на внутреннем первенстве.

Источник фото: Getty Images

Тренер Бутырской Елена Чайковская и в этот раз оказалась на высоте, пригрозив главе федерации Валентину Писееву грандиозным скандалом и оглаской его мутных схем. С чемпионата Европы в Праге наши девочки привезли на Родину весь пьедестал. Бутырская, Солдатова и Волчкова сорвали европейский банк. Удивительно, но и здесь политики от спорта, пытались пропихнуть Ирину Слуцкую поверх голов свежих триумфаторов на мировое первенство. Слава богу, что эта затея провалилась.

На чемпионате мира в Хельсинки в 1999 году, будучи наконец-то в ладах с собой и со спортом, Мария Бутырская, в блестящем стиле, заберет свое законное «золото» и станет первой в истории России чемпионкой мира в женском фигурном катании. В том же сезоне, в машину Бутырской на парковке угодила бутылка с зажигательной смесью. Мария рассказала прессе, что происходящее – элемент борьбы за место в составе сборной. Слуцкую начали мучить допросами в следственных органах, с попытками выбить признание, будто это ее рук дело, но доказательств причастности так и не нашли.

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В начале нулевых Слуцкая обретает идеальную форму и становится чемпионкой Европы. Бутырской достанется «серебро». Ирина возвращает себе звание первого номера сборной и в это же самое время, во время прокатов на Европе случается допинговый скандал. Первая проба Слуцкой дала положительный результат. Дополнительная проверка помогла ей избежать дисквалификации. Все факты намекали на подставу. На том же чемпионате на эфедрине попалась наша фигуристка Елена Бережная. Но, вопреки всем обстоятельствам, Ирина продолжила свою блестящую карьеру. Карьера же Бутырской пошла на спад. Так закончилось самое первое и ожесточенное противостояние в отечественном фигурном катании. Никаких фактов и доказательств этому нет. Оно и не нужно. Важно, что подобные истории не помешали девушкам ковать победы на внутренней и международной арене. Правда, первого олимпийского золота Аделины Сотниковой в Сочи-2014 ждать пришлось очень долго.