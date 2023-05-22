«Самая красивая пара в спорте». Мисс непостоянство российской фигурки внезапно собралась замуж

Когда-то давно Алена Косторная и Георгий Куница тренировались в знаменитом «Хрустальном», поэтому довольно неплохо знали друг друга. Но едва ли кто-то мог представить, что спустя много лет они не просто встанут в пару, но и решат построить семью.

Как все начиналось

Через некоторое время после занятий в «Хрустальном» пути спортсменов разошлись. Косторная принялась менять тренеров чуть ли не раз в год. Сначала она ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, затем вернулась к Этери Георгиевне. Но и второй заход в «Хрустальный» не удался. Пришлось идти к Елене Буяновой, и тут тоже случился провал и разлад с тренером. Алена внезапно увлеклась парным катанием, что категорически не нравилось Буяновой. Тренер порой резко высказывался, что по поводу пар Косторной к ней лучше не подходить. Она не могла понять, зачем чемпионке Европы в одиночном катании менять специализацию.

Позже выяснилось, что одной из причин стало не столько резко увлечение парным катанием, сколько фигура партнера. Им стал тот самый Георгий Куница, с которым они на заре карьеры занимались в «Хрустальном». Не так давно они с большим удовольствием выступали в шоу-программе, и Алена не скрывала, что из нее получилась бы неплохая парница. Это привело к тому, что она ушла под крыло к тренеру Сергею Рослякову, чтобы окончательно сделать то, о чем мечтала.

Осенью прошлого года Косторная и Куница стали партнерами в парном катании. Чувства вспыхнули на тренировках в Санкт-Петербурге, хотя случилось это не сразу. Все-таки они знали друг друга много лет. Тем не менее, отношения из рабочих переросли в дружеские, а потом и в романтические.



Источник фото: соцсети Алены Косторной

– Мы просто поехали в Питер на репетицию, там погуляли, тут за ручку взялись. Я первый ее поцеловал, – рассказывал Куница журналистам.

«Интриги не вышло»

Звездная пара на протяжении месяцев пыталась всячески скрывать свой роман, но в современном мире сделать это практически невозможно. Публика предсказуемо узнала о чувствах двух фигуристов, болельщики принялись называть Косторную и Куницу самой красивой парой нашего спорта. Собственно, после этого что-то прятать не имело смысла. Ребят рассекретили, так что они даже начали выкладывать фотографии в социальные сети с совместного отдыха, один из которых был на Кубе.

Под одной из фотографий Георгий написал нечто очень красивое в адрес Косторной: «Я в глазах твоих видел звездное небо». Косторная, судя по всему, предпочитает романтике юмор, поэтому ее комментарии получались гораздо более шутливыми: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить».

Куница не стал долго ждать и смело решил сделать предложение своей возлюбленной.

– Упс... Интриги не вышло. (Большое спасибо, дорогие журналисты). Этот день действительно запомнится не только тем, что мы официально новая спортивная пара, но и предложением, сделанным Гошей выше облаков. Дорогие, уважаемые друзья-журналисты, не забудьте только позвать нас с Гошей на нашу свадьбу, – написала чемпионка Европы в социальных сетях.



Источник фото: соцсети Алены Косторной

Алена рассказала в интервью «Спорт-Экспресс», что Георгий сделал предложение на воздушном шаре. Она сразу согласилась, испытав шок и радость. Куница же признался, что пришел к идеи о помолвке несколько месяцев назад и тщательно готовил свой план, опасаясь отказа Косторной. К счастью, опасения оказались беспочвенными, так что в российском спорте появилась новая крутая пара.

Алёну Косторную из-за яркого характера и частой смены тренеров многие считают самой строптивой и непостоянной фигуристкой России. Остаётся пожелать, чтобы личная жизнь Алёны получилась более стабильной, чем спортивная.