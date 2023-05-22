Загитова отрывается на Мальдивах. Фанаты в шоке от откровенных фото легендарной фигуристки

Весной подошел к концу наряженный сезон у фигуристок. В этом году россиянки соревновались только на внутренней арене, но благодаря многочисленным этапам гран-при, ледовым шоу и чемпионату страны нагрузка у них была не меньше, чем в прошлые годы.

Также большую работу проделали и те фигуристки, которые уже ушли из профессионального спорта. Они проводили показательные выступления в этом году чаще, чем когда-либо. К примеру, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Юная красавица приняла участие в трех ледовых шоу в этом сезоне, продолжила работу в «Ледниковом периоде» и выступила в роли капитана команды на Кубке «Первого канала».

После столь насыщенного сезона Алина улетела на заслуженный отдых. Она выбрала направление, которое могут позволить себе далеко не все, — Мальдивы. Фигуристка до сих пор остается на солнечных островах, там же она встретила свой 21-й день рождения.

Телеграм-канал Алины Загитовой

«Не верится, что мне уже 21! Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошел целый год! За это короткое время успело произойти так много всего! Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили. Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении», - написала Загитова.

Телеграм-канал Алины Загитовой

На Мальдивах фигуристка естественно не могла, не окунуться в океан. Загитова поделилась интересным фото в розовом купальнике с фанатами.

Телеграм-канал Алины Загитовой

Также Алина делится снимками прекрасных видов. На этих фото прекрасна не только природа, но и сама девушка в зеленом платье.

Телеграм-канал Алины Загитовой

Но и о тренировках не стоит забывать. Алина с личным тренером проводит немало времени в зале, где поддерживает форму.