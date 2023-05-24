Русский фигурист умер в карете скорой прямо в коньках. Куда смотрели американские врачи?

В середине 80-х имена дуэта фигуристов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова знали не только в нашей стране, но и во всем мире. Специалистам и тренерам сложно было поверить, что пара, в которой партнерше было всего четырнадцать лет, а партнеру – девятнадцать, сможет претендовать на медали.

Соперники у них были очень серьезные: олимпийские чемпионы Сараево-1984 Елена Валова и Олег Васильев, а также вторая пара СССР – Лариса Селезнева – Олег Макаров. Но в 1986 году Гордеева и Гриньков на удивление легко и непринужденно обошли всех и завоевали золотые медали на чемпионате мира. С этого момента началась их головокружительная карьера, которая неожиданно прервется 1995 году из-за трагической смерти на льду Сергея Гринькова.

Бойкое начало

Пары Гордеева-Гриньков вообще могло не быть. Сергей и Катя пришли в фигурное катание и продолжительное время считались одиночниками. Из-за слабых показателей в прыжках тренеры решили сделать из них дуэт. Здоровенный взрослый парень и маленькая девочка – самое главное условие для парного катания. Во время сложных элементов фигуристка должна полностью доверять силе, ловкости и опыту партнера.

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На первом же чемпионате мира среди юниоров в 1983 году Катя и Сергей заняли шестое место, чем сильно поразили специалистов. Только начали, а уже так близко подобрались к пьедесталу. Через год они были первые. В 1985 году талантливую пару начинает тренировать известный специалист Станислав Жук. После этого Гордеева и Гриньков постепенно стали парой номер один в мире. Сначала были серебряные медали на взрослом чемпионате СССР и чемпионате Европы 1986 года, в том же году пришло «золото» на чемпионате мира в Женеве. Екатерина вошла в историю, став самой молодой чемпионкой мира в истории фигурного катания.

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Сотрясение мозга и олимпийский триумф

Начало 1987 года было ошеломляющим. Гордеева не справилась на тренировке с прыжком, упала на лёд и получила сотрясение мозга. Хорошо, что всё закончилось именно так. Катя легко отделалась, но чемпионат СССР пришлось пропустить. Руководители федерации не стали делать замену. Гордеева и Гриньков последующими результатами (победой на чемпионате Европы 1987 и олимпийским золотом Калгари-1988) докажут, что это решение было правильным. Короткая и произвольная программы, показанные в Лиллехаммере, до сих пор считаются эталонными для парного катания.

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В период с 1988 по 1990 гг. Екатерина и Сергей не проигрывают ни одного крупного турнира. После победы на очередном чемпионате мира они переходят в профессионалы и переезжают в США. В те годы любительское фигурное катание сильно отличалось от профессионального в плане заработков. Многие прославленные фигуристы делали выбор в пользу денег.

Триумфальное возвращение в любители и смерть

За год до Олимпиады в норвежском Лиллехаммере Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет приняли революционное решение. По новым правилам фигуристы, которые раннее ушли в профи, имели право выступить на Играх в статусе любителей. Ради участия в зимней олимпиаде вернулись и наши ребята, успевшие соскучиться по соревнованиям и атмосфере Олимпийских игр.

Поочередно, Катя и Сергей забирают чемпионат России, Европы и, конечно же, Олимпиаду. За время их недолгого отсутствия, конкуренты не стали сильнее, а новые звезды еще не появились на фигурном небосклоне. После этого российский дуэт вновь переедет в Штаты.

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В 1995 году, когда пара тренировалась на льду в Лейк-Плэйсиде, Гринькову стало неожиданно плохо, после чего он потерял сознание. Врачи приехали быстро, но спасти великого фигуриста не смогли. Боли в спине, которые спортсмен принимал за мышечные, оказались сердечными. Инфаркт. Сергей умер в машине скорой помощи прямо в тренировочных коньках.