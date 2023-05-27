Валиевой вручили-таки олимпийское золото. Эту медаль никто не отнимет

Российская фигуристка Камила Валиева завершила прошлой сезон с не самым лучшим настроем. На последнем турнире года она уступила золото чемпионата России Софье Акатьевой. Также, ее никак не могла отпустить история с допинг-скандалом, который произошел на Олимпиаде 2022 года. Фигуристка даже посвятила одно из своих показательных выступлений тем событиям.

Камиле явно был нужен отдых и она решила отправиться в отпуск. Первую его половину она провела в Дубае. Фигуристка проводила время в компании Мориса Квителашвили, Алины Фасаховой, Александры Трусовой и Марка Кондратюка.

Валиева каталась на скутерах, играла в боулинг, много гуляла, а также ей понравились прогулки на яхте вместе с друзьями.

Источник фото: соцсети Камилы Валиевой

А вот во второй половине своего долгожданного отдыха Валиева решила осуществить свою детскую мечту и отправилась в Южную Корею. Помимо посещения различных достопримечательностей фигуристка не забыла и про своих фанатов.

Преданный поклонник Валиевой обратился в ее официальный фан-клуб, даже не мечтая встретиться с ней. Но иногда наши мечты сбываются. Легендарная спортсменка пересеклась с парнем в Сеуле.

Источник фото: соцсети Камилы Валиевой

Встреча получилось очень трогательной. Фанат очень переживал и чуть ли не плакал от счастья, когда к нему подошла Камила. Дрожащими руками он вручил ей копию золотой олимпийской медали, которую Валиевой должны была получить в Пекине.

Русская красавица была очень польщена таким презентом, она отблагодарила робкого парня, сделав его еще более счастливым. Также фигуристка записала небольшое видео вместе с ним, на нем было видно, что и сама Камила была тронута таким вниманием.

Источник фото: соцсети Камилы Валиевой

После этого корейский поклонник и Валиева еще немного пообщались, не каждый день ведь удается повстречать своего кумира. Фанат был очень благодарен за такую возможность и написал душевное сообщение в адрес фан-клуба спортсменки.

«Благодаря вашей помощи я встретил Камилу. Спасибо искреннее! Я действительно так счастлив, что встретил ее в Корее! Мы надеемся, что у Кармеллы останутся хорошие воспоминания о Корее! Большое спасибо, что приехали в Корею! Моя поддержка будет продолжаться и в будущем! Я уважаю вас от всего сердца! Королева», - говорится в сообщении.