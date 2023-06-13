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Тутберидзе замучила своего любимчика. Завязал со спортом самый странный ученик Этери

Легендарный тренер по-особому относится к подопечным мужчинам.
Тутберидзе замучила своего любимчика. Завязал со спортом самый странный ученик Этери
13 июня 2023 17:30
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: РИА Новости

Грузинский фигурист Морис Квителашвили – самый взрослый одиночник «Хрустального». Ему уже 28 лет, в своём активе имеет: девять взрослых сезонов, бронза Евро-2020 и победа на этапе Гран-при-2021 в Сочи. Это также и самый опытный фигурист в карьере Этери Тутберидзе. Они проработали вместе 15 лет, даже переезд на два месяца в Италию не прекратил сотрудничество, тренерский штаб был постоянно на видеосвязи. Но теперь такого спортсмена нет ни у Этери, ни у федерации Грузии.

На днях грузинская федерация объявила о том, что Морис завершил карьеру. Сам фигурист говорит, что это не уход из спорта, а смена деятельности, силы ещё есть, но уже для новых проектов.

Источник фото: РИА Новости

С этим фигуристом Этери нарушила своё правило: не работать с иностранными фигуристами. По юниорам Морис выступал за Россию, но в 2016 году перешёл в сборную Грузии. На международных стартах грузин обгонял и российских топов. Но тем не менее, с результативностью были проблемы, проблемы всего мужского фигурного катания в штабе Тутберидзе. Девушки блистали, а мужчины довольствовались пятыми местами. Любили пожалеть себя и очень хотели чувствовать себя любимыми. Этери решила, что нужно менять подход, необходимо больше спрашивать с себя и делать невозможное.

Источник фото: РИА Новости

Квителашвили был особенным спортсменом в «Хрустальном», все прекрасно знают, что у Этери все прыжки отрабатываются с безупречной техникой, но на Мориса это правило не работало. Он делал ошибки на прыжках, неправильно отталкивался, но тренеры решили, что пусть будет так, возьмем другим. Неточность в прыжках компенсировали сложные вращения и танцевальные дорожки.

В постановке программ спортсмен всегда предлагал наиболее удобные варианты для себя. Морис смотрел на девушек, которые тренировались под руководством Тутберидзе и понимал, что его результаты далеки от дам. Из-за целеустремленности и максимализма, фигурист выходил на лёд в любом состоянии: температура, отравление, низкие места. Морис знал, что жалеть себя никак нельзя, а то будет только хуже.

Источник фото: РИА Новости

Фигурист раскрыл свой потенциал на 100 процентов, кататься лучше он уже не мог, его карьера была не в том, чтобы собрать все медали, а в реализации себя.

Подтвердила это мнение и легендарная Татьяна Тарасова. «Думаю, что Морис Квителашвили полностью реализовал себя. Лучше выступать он не мог ни за Россию, ни за Грузию», – цитирует легендарного тренера агентство «РИА Новости».

источник: «Советский спорт»
Тутберидзе замучила своего любимчика. Завязал со спортом самый странный ученик Этери
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