Что она себе позволяет? Российская фигуристка показала жгучие фото с отдыха

Лето, разгар отпускного сезона. И на кого смотреть в соцсетях, если не на отдых наших замечательных красавиц-фигуристок. Романтичными пейзажами и сумасшедшими видами радуют многие, а вот отвязными пляжными нарядами – единицы.

Невозможно оторвать взгляд от одной из самых красивых фигуристок современности Елизаветы Худайбердиевой. Наша двадцатилетняя спортсменка в этом сезоне уже поражала воображение, выступив на декабрьском чемпионате России выше всяких похвал. Со партнером по танцам на льду Егором Базиным они стали лучшим дуэтом, серьезно обойдя всех оппонентов по итоговым баллам.

Источник фото: соцсети Елизаветы Худайбердиевой

Но не вся жизнь Елизаветы упирается в фигурное катание. Не так давно она вышла замуж за продюсера Первого канала Кирилла Благова. Удивительно, но такое серьезное решение молодые люди приняли в разгар олимпийского сезона, когда шла борьба за путевки в Пекин-2022. Совмещая личную жизнь и соревновательно-тренировочный процесс, она умудрилась еще и завоевать бронзу чемпионата России.

Источник фото: соцсети Елизаветы Худайбердиевой

Худайбердиева буквально ошеломила будущего супруга Кирилла Благова еще во время финала Гран-при 2019 года в Турине. Именно в тот вечер Кирилл обратил внимание на зажигательную брюнетку. Но познакомиться постеснялся. Сделал он это чуть позже и на других соревнованиях. «Просто богиня, мне очень повезло. Я в восторге от Лизы. Первый раз увидел её в Турине в финале Гран-при, познакомились на других стартах. Я сказал ей после выступления: «Ты прекрасна». Она ответила: «Я знаю», — рассказывал Благов в соцсетях.

Источник фото: соцсети Елизаветы Худайбердиевой

Пара долгое время не распространялась о своих отношениях, но внимательные поклонники все равно вычислили ту самую искру между молодыми людьми. Очень уж часто в соцсетях Кирилла начала мелькать Елизавета. Летом 2021 года Лиза опубликовала на странице в соцсети совместный ролик с Кириллом и подписала: «Моё всё», украсив фразу сердечком. Благов ответил в том же духе: «Моя королева». Пара стала ездить на все соревнования вместе. Кирилл сильно поддерживал Елизавету.

Источник фото: соцсети Елизаветы Худайбердиевой

В итоге Худайбердиева и Базин так и не поехали в Пекин, уступив свою путевку Диане Дэвис и Глебу Смолкину, но в это же время Благов сделал Лизе предложение руки и сердца. Было бы счастье, да несчастье помогло. Нынче пара живет счастливой жизнью, а Худайбердиева радует нас своей оголенной красотой.