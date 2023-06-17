Забег на ПМЭФ: разминка и автограф-сессия Загитовой, сальто Далалояна и уникальная экскурсия

Одним из самых масштабных мероприятий Петербургского международного экономического форума стал утренний забег «Мы Вместе» по центру города.

ПМЭФ-2023

– Артур, у нас пять минут, – олимпийская чемпионка Алина Загитова прервала долгое вступительное слово другого победителя Олимпиады – Артура Далалояна перед стартом забега.

Две звезды мирового спорта провели разминку для участников, которая завершилась эффектным сальто от гимнаста.

ПМЭФ-2023

А перед этим министр спорта Олег Матыцин дал старт программе Спортивных игр ПМЭФ, которая в этом году объединяет более 30 мероприятий по 18 видам спорта.

– Мы все вместе. Будем показывать, что спорт – норма жизни, – сказал Олег Матыцин. – Задача – принять хороший старт, показать, что мы все в хорошей форме. Программа форума расширяется. Спорт своим примером показывает, что люди должны быть здоровыми. Спорт – идеология единства.

ПМЭФ-2023

В церемонии также приняли участие трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин и президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

– Великолепная трасса, редко удается пробежаться по Невскому проспекту, историческому центру города. Убеждена, все 1500 участников забега настроятся на ПМЭФ, – отметила Ксения Шойгу.

ПМЭФ-2023

Директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов просигналил к началу забега на 5 км у Исаакиевского собора.

Всего ради того, чтобы пробежаться утром по исторической части города, своим сном пожертвовали 1500 человек. Самых быстрых по окончании наградил бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин.

Загитова после разминки отправилась раздавать автографы в павильон «Лиги Ставок». А Далалоян присоединился к ней только после того, как сам пробежал пять километров. Сделал он это значительно быстрее 250 человек, которые выбрали экскурсионный формат от «Уралхим Ран Фэктори», зато он не узнал много интересных историй о центре Санкт-Петербурга.

Благодаря бренду высокотехнологичного топлива G-Drive забег стал инклюзивным и благотворительным. Компания вывела на старт атлетов Специальной Олимпиады России, команду сноубордистов адаптивного спорта и участников спартакиад и чемпионата России по спорту глухих.

ПМЭФ-2023

По итогам забега 7500 метров дистанции, преодоленной всеми участниками, G-Drive конвертирует в 22 500 литров топлива. Оно будет предоставлено для заправки транспорта, который перевозит атлетов с ментальными особенностями Специальной Олимпиады России на тренировки и соревнования по всей России.

Одна из особенностей забега – корпоративный зачёт. Как и в прошлом году, быстрее всех была команда Сбера.

ПМЭФ-2023

В этом году все забеги на крупнейших форумах страны объединены в серию «Время действовать». В июле она продолжится также в Санкт-Петербурге в рамках форума «Россия – Африка». Организаторами серии являются спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» и «Лига Героев» при поддержке Министерства спорта.