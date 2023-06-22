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Опять Россия виновата! За что в Литве лишают гражданства олимпийскую легенду

История, переходящая всякие границы.
Опять Россия виновата! За что в Литве лишают гражданства олимпийскую легенду
22 июня 2023 12:00
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Сейм Литвы принял решение все-таки запустить процедуру аннулирования гражданства литовской фигуристки Маргариты Дробязко. И, разумеется, как сейчас принято, причина проста связи с Россией.

Эта история длится уже несколько месяцев, и паспорт Литвы – последнее, что осталось у Дробязко из связей с этой страной. Литовский цирк в Сейме был начат еще в августе прошлого года. Именно тогда стало известно, что самую успешную фигуристку в истории Прибалтики лишили государственных наград – ее и ее партнера Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Великого князя Гедиминаса Литовского 5-й степени.

Стоит понимать, что это тот случай, когда «потеря невелика». Маргарита уже более 20 лет живет и работает в России, однако культура отмены настигает людей, независимо от их территориального положения. Достаточно лишь зарабатывать рубли, а не евро.

И ценой за литовский паспорт стали именно эти рубли, а, если точнее – 3 миллиона, полученные Маргаритой за участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Источник фото: РИА Новости

Прецедентная процедура

Стоит понимать, что по литовским законам можно легко отобрать у человека награды (даже у самых успешных в истории страны), а вот процедура лишения гражданства там вообще не предусмотрена. Однако это не остановило правительство прибалтийской страны от того, чтобы попробовать отнять паспорт у Маргариты. И все дело в том самом дубайском шоу Навки. По закону Литвы можно запустить процедуру утраты гражданства для тех, кто работает на государственной службе другого государства, не имея разрешения на осуществление данной деятельности от Правительства Литовской Республики.

И то самое шоу попадает под эту историю, поскольку финансирование шоу шло из государственного бюджета Российской Федерации.

Лицемерие, как оно есть

Любопытно, что, подписывая указ о лишении спортсменов государственных наград, президент Литвы Гитанас Науседа и сам успел «замараться» по литовским меркам своими связями. Как выяснилось, Науседа скрыл свое членство в коммунистической партии Советского союза, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году.

Источник фото: РИА Новости

При этом сам Гитанас в своей предвыборной кампании не стесняясь рассказывал о том, как он участвовал в митингах Саюдиса в конце 80-х и ратовал за независимость Литвы от СССР. Однако при этом являлся членом Компартии, хотя и не принимал участие в ее деятельности при начале Саюдиса.

Да хоть заотменяйтесь

Не менее странным выглядит в принципе решение Сейма запустить процедуру лишения гражданства. Возникает лишь один вопрос – а зачем? Дробязко и Ванагас, как уже упоминалось, живут и работают в России уже более 20 лет, а сам факт лишения их всех наград и даже паспортов выглядит скорее как акт росписи в собственной спортивной беспомощности. Подумать только, именно этот дуэт является самым титулованным в истории Литвы – на их счету 13 титулов чемпионов страны, две бронзы чемпионатов Европы и бронза чемпионата мира. Добавим к этому еще и участие в пяти Олимпиадах (да, без медалей, но достаточно успешных), и получается, что, фактически, именно Маргарита и Повилас являются главной частью истории литовского фигурного катания и его успехов. Но, действительно, зачем чтить историю, если всегда можно просто отменить то, что было. Лишить людей не только наград, но и паспорта. И цена этому – всего лишь три миллиона рублей, заработанных людьми честным трудом.

Источник фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о решении членов сейма Литвы инициировать процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«Больные люди! Не думаю, что из-за этого спортсмены из бывших стран СССР не будут участвовать в наших шоу. Если они с таким предложением выступили, то уже здравый смысл у них отсутствует», - приводит слова наставницы «СЭ».

Попытки навязать культуру отмены в некоторых западных странах переходят уже все границы, причем это выглядит как не самые оригинальные попытки провести показательную казнь.

А что же Маргарита и Повилас? Для них лишение литовского паспорта вряд ли хоть как-то скажется на жизни и карьере. Легендарные литовские фигуристы продолжат участвовать в ледовых шоу в России, однако уже не боясь лишиться чего-то за это. В конце концов, все уже и так отобрали всего лишь за участие в культурных программах.

источник: «Советский спорт»
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