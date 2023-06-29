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Набоковская «Лолита» в фигурном катании. Как русский тренер растлевал юную американку

В 2012 году бывшему советскому фигуристу Генриху Сретенскому были предъявлены обвинения в домогательствах к 16-летней ученице.
Набоковская «Лолита» в фигурном катании. Как русский тренер растлевал юную американку
29 июня 2023 10:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

В середине 80-х годов советский танцевальный дуэт фигуристов Генрих Сретенский – Наталья Анненко был одной из сильнейших пар в СССР. Больших побед у танцоров не было, но несколько бронзовых и пару серебряных медалей чемпионатов Европы паре покорились. На чемпионатах мира и Олимпиадах в призеры залезть не удалось, но признание в фигурном катании Генрих Сретенский получил, а благодаря этому и профессию тренера. Статус – великое дело. Переехав в США, у наставника не было отбоя от учеников.

Но в истории фигурного катания Сретенский навсегда вписал свое имя благодаря не самой приятной истории. 16-летняя ученица бывшего советского фигуриста выкатила обвинения в домогательствах. Но Генрих Сретенский не признавал этого и рассуждал о большой и чистой любви. Что же там реально случилось?

Источник фото: РИА Новости

Даже те люди, которые сейчас повально увлекаются сюжетами в мировом фигурном катании, вряд ли вспомнят пару Сретенский – Анненко, которая в 1983 году взяла зимнюю Универсиаду в Софии, а в 1988 году выиграла чемпионат Европы. Не являясь самой сильной парой страны, тем не менее, танцорам не хватило совсем чуть-чуть до медали Зимней Олимпиады в Калгари 1988 года, и всякий раз чего-то не хватало на союзных стартах. Очень много вторых и третьих мест, но не было золотых наград. Неплохие карьерные результаты позволили Генриху Сретенскому быстро устроиться на тренерскую работу в США, в Вашингтоне. Однако работе тренера сильно мешали разговоры о том, какие у него методы работы с несовершеннолетними учениками.

До поры – до времени, на эти слухи мало обращали внимание официальные органы. Сретенский продолжал спокойно работать, пока не вспыхнул серьезный скандал с последующим судебным разбирательством. Дело возбудили по факту жалобы 16-летней фигуристки и ее родителей относительно домогательств Генриха к юной ученице. В самом начале расследования, подробности дела не придавались огласке ввиду возраста потерпевшей. Но в 2012 году отголоски пикантного разбирательства все-таки утекли в прессу. После этого полиция потребовала Сретенского сдаться властям в течении трех дней или его объявят в розыск. Генрих явился в участок, но был отпущен под залог в 50 000 долларов.

Источник фото: Getty Images

Сретенского обвинили в прикосновениях к своей ученице Морган Грант, а в США такие дела считаются преступлением сексуального характера первой степени (сексуальный контакт с применением силы и угроз применения силы) и третьей степени (сексуальный контакт без согласия жертвы, отягченный запугиванием или физическим воздействием). Как выяснилось, в 2011 году в гостиничном номере Лейк-Плэсиде, тренер целовал и трогал грудь юной девушки. Также она в подробностях рассказала полиции, что Сретенский объяснялся ей в любви и закидывал ее кучей эсэмэсок грязного содержания. Впоследствии выяснилось, что Генрих, в тот роковой вечер, угощал Грант шампанским, проводил до номера, а после начал ее раздевать. В какой-то момент девушке удалось вырваться из объятий Сретенского, но это не уберегло ее от сильнейшей психологической травмы из-за которой она распрощалась навсегда с фигурным катанием.

Источник фото: IDC

Во время следствия Генрих Сретенский не признавал свою вину. В России в его поддержку выступила Татьяна Тарасова, тренировавшая когда-то пару Сретенский-Анненко. «Я знаю Гешу с самых детских лет, когда мама привела его ребенком, он рос очень хорошим мальчиком, хорошо тренировался. В Америке сто раз была у него в гостях и сто раз видела его на работе. Он профессиональный, грамотный абсолютно человек. Не знаю, как сейчас, но вообще-то у него была жена, и они хорошо жили», — говорила Татьяна Анатольевна в эфире радио «Вести ФМ». Все это никак не повлияло на суд, который к 2013 году накопал еще больше доказательств вины тренера. Сретенскому пришлось признать свою вину.

Генриху дали год условного срока, а также он обязан был оплатить пострадавшей Морган Грант моральный ущерб и все судебные издержки. Помимо этого, ему навсегда запретили заниматься тренерской деятельностью с участием несовершеннолетних учеников. Больше о Сретенском слышно не было. Видимо, пикантная история и правда сильно аукнулась бывшему советскому фигуристу.

источник: «Советский спорт»
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