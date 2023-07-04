Уникальное достижение Загитовой! Алина «заколола» великую олимпийскую чемпионку

Нынче дивы российского фигурного катания — что бойцы в смешанных единоборствах. Устраивают трэш-ток там, где по идее его и быть не должно, но реальность такова, что Алина Загитова после нескольких попыток выйти на фехтовальный поединок с примами этого вида спорта всё-таки получила возможность поспарринговаться в умениях филигранного владения шпагой.

Ранее экс-чемпионка Загитова вызывала на бой великую Софью Великую, но докричаться не получилось, Софья взяла самоотвод. И вот новый вызов – двукратная олимпийская чемпионка в командной шпаге Карина Азнавурян. Звёздная шпажистка оказалась сговорчивее… и проиграла шоу-поединок.

РИА Новости

Во время празднования 100-летия Московского спорта в «Лужниках» случилось событие, мимо которого невозможно было пройти. Учитывая невероятную активность бывших первых номеров женского фигурного одиночного катания, определённого сюрприза с приставкой «супер» ждали от кого-то из трио Алина Загитова – Александра Трусова – Анна Щербакова.

Но пока Трусова пытается реализоваться в современной музыке и записывает песни собственного исполнения, а Щербакова просто позирует перед своими поклонниками, ограничиваясь автограф-сессиями, Загитова решила в полной мере проявить себя, а заодно чуточку попиариться накануне открытия собственной школы фигурного катания в Казани.

РИА Новости

Казалось, что Карина Азнавурян на глазах огромного количества зрителей должна сделать из Алины решето, как она привыкла на соревнованиях. Однако Загитова оказалась «крепким орешком» и устроила упорную возню на помосте, не желая уступать ни в одном микроматче. В итоге девушки добежали до равного счёта уколов 14:14, после чего Карина решила не откладывать победу в долгий ящик и дважды ужалила фигуристку. Однако сжалилась, попросила не засчитывать подобную дерзость и в итоге уступила Загитовой один балл. Алина начала серьёзно раздумывать над сменой спортивной ориентации. А почему бы и нет? Как говорил герой Андрея Миронова в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»: «Если философ мог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком».

РИА Новости

Алина была в восторге от нового спортивного опыта в несвойственной дисциплине:

«Я могу сказать, что фехтование — это удивительный вид спорта. Шпага была тяжёлой для моей руки, но думаю, что я справилась, насколько могла. Первое попадание в меня — ау, что это такое было? Думаю, будет синяк завтра, но я рада, что у меня теперь есть профессиональная травма фехтовальщицы.

Соцсеть Алины Загитовой

Я встала в спарринг с олимпийской чемпионкой по фехтованию, она провела мне мини-мастер-класс перед тем, как мы вышли, но этого не хватило, чтобы победить её как профессионала. Мне подарили экипировку, подарили шпагу, поэтому всё может быть — я только за. Буду совершенствоваться и в этом виде спорта», — приводит слова Загитовой «Чемпионат».