Яркий русский фигурист неожиданно перешёл под флаг США. Он ставил уникальные рекорды

Уровень внутренних соревнований по фигурному катанию в нашей стране невероятно высок - в некоторых разрядах россияне сталкиваются с большей конкуренцией, чем на чемпионате Европы. Неудивительно, что в сборной России уже попросту не хватает места для всех талантов, которых ежегодно выпускают отечественные академии. За этими ребятами сейчас охотится весь мир, привлекая молодёжь возможностью регулярно выступать на крупных международных стартах.

Два года назад переманить за границу удалось и Артура Дмитриева. Фигурист ставил уникальные рекорды, но пробиться в национальную команду ему никак не удавалось.

Яркого спортсмена забрали конкуренты из США.

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Уникальный фигурист

Артуру Дмитриеву-младшему было суждено стать спортсменом: он родился в семье двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и чемпионки мира по художественной гимнастике - Артура Дмитриева и Татьяны Дручининой. Именно они в своё время тренировали молодого фигуриста: отец ставил сыну технику, мать - прививала пластику и обучала хореографии. Впоследствии с россиянином занимались другие видные специалисты, включая Александра Жулина, Елену Буянову и Алексея Мишина.

Пик молодёжной карьеры Дмитриева пришёлся как раз на время его работы с Мишиным. В 2010 фигурист получил золото юниорского чемпионата России в одиночном разряде. Однако серьёзные международные старты спортсмену никак не покорялись: на чемпионате мира для юниоров, к примеру, Артур так и не прыгнул выше 7-го места.

На взрослом уровне перспективный спортсмен и вовсе начал теряться. На чемпионате страны Дмитриев едва попадал в десятку, так что о сборной и больших турнирах не мог и мечтать. Дела у фигуриста стали идти в гору спустя несколько лет: в 2016 году он выиграл в финале Кубка России, а в 2018 - впервые попал в пятёрку чемпионата, заслужив-таки место в национальной команде.

РИА Новости

В то же время Дмитриев начал работу над своей новой фишкой - необычными прыжками. Уступая конкурентам по многим критериям, спортсмен решил выжать максимум из своей сильной стороны. Вскоре Артур стал первым фигуристом в истории, исполнившим сложнейший каскад из тройного лутца и тройного флипа, после чего начал тренировать другой уникальный элемент - четверной аксель.

Переезд в США

Однако блеснуть в составе сборной Дмитриеву всё-таки оказалось не суждено. Так и не добившись приглашений на большие турниры, в 2019 году фигурист неожиданно пропал с радаров. Как стало известно позже, в это время натурализовать российского спортсмена пытались в Хорватии. Генеральный директор отечественной федерации фигурного катания даже дал добро на переход, но что-то, как видно, пошло не так - спустя два года сам Артур отрицал все связи с европейским государством.

Долгое время о Дмитриеве не было слышно практически ничего, но в 2021 году Артур объявил о своём возвращении в большой спорт, но уже в качестве… американского фигуриста.

- В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Настроен я абсолютно серьезно, - говорил спортсмен в интервью «СЭ».

Соцсети Артура Дмитриева

Неожиданная пауза

На тот момент фигурист ставил перед собой весьма амбициозные задачи, до конца не отметая вариант даже с поездкой на Олимпиаду в Пекин. Дмитриев верил, что сможет пробиться в состав американской сборной, но воплотить мечту в жизнь у Артура не получилось. Дебютный чемпионат США спортсмен завершил всего лишь на 11-м месте, а перед началом прошлого сезона и вовсе заявил о приостановке карьеры.

- Я просто решил взять на год перерыв. Отдохнуть от всего. Тем более сейчас обстановка в мире нестабильная. Я просто взял паузу, чтобы понять, что будет дальше, - приводит слова Дмитриева «РИА».

Артур заверил журналистов, что продолжает поддерживать форму для того, чтобы в любой момент вернуться на лёд - в конце концов, однажды он уже брал паузу почти в два года. Супруга Дмитриева же прошлой осенью рассказывала, что её муж временно сосредоточится на «развитии детского и юношеского спорта» в России: молодые люди переехали в Челябинск, где фигурист занялся тренерской деятельностью.

Соцсети Артура Дмитриева

Собственной школой фигурного катания Дмитриев продолжает занимается и сегодня. Судя по социальным сетям проекта, летние сборы у ребят с Урала сейчас идут полным ходом. Учитывая 30-летний возраст фигуриста и давние проблемы со здоровьем, верить в его очередное возвращение в большой спорт уже не приходится - похоже, в карьере Артура уже начался новый увлекательный этап.