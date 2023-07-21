Длинные ноги, умение укрощать волну и многое другое — это Алина Загитова

Алина Загитова — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании. Единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017). Самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании.

Чемпионка, да и просто красавица пробует себя в новых сферах, мы насчитали 30 новых увлечений Алины.

Фехтование. Загитова состязалась с двукратной олимпийской чемпионкой — Кариной Азнавурян.

РИА Новости

Бокс. Она спарринговала с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

РИА Новости

Гольф. В 2020-м на фестивале «Сильные фигуры» сыграла в гольф, в команде с министром спорта России Олегом Матыциным и почетным главой Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым.

Вейксёрфинг. Летняя пора и подарила нам чудесные кадры Загитовой, а для неё это +1 увлечение в копилку.

Телеграм-канал Алины Загитовой

Большой теннис. Алина делится своей жизнью в социальных сетях, вот там и есть её попытки укротить ракетку с мячом.

Горные лыжи. На своей родине — в Ижевске — Алина покорила и склоны.

Банджи-джампинг. Поклонники экстрима оценят. Чемпионка прыгнула с высоты 207 метров.

Хоккей. Алина успела отметиться шайбой за команду Романа Ротенберга.

РИА Новости

Фигурное катание. Шоу. Теперь все мероприятия Татьяны Навки не обходятся без звёздочки Алины.

Лёгкая атлетика. Алина выступила на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Вместе с Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой и Аделией Петросян пробежала 60 м на Никольской.

Капитан «Красной машины» на Кубке Первого канала.

РИА Новости

Ведущая. Хоть многие и хейтят фигуристку, но все же с чего-то начинают.

Репортёр Первого канала. Пекин увидел красоту, но уже в другом ракурсе.

Профессиональная карьера. Конечно, и про это не стоит забывать. А последнее появление в качестве спортсменки – мартовский шоу-турнир, где состоялся дебют в образе Мэрилин Монро.

РИА Новости

Модератор «Демо-дня молодёжных и AI стартапов» – трансляция VK длилась почти 6 часов.

Оратор. Алина уже посещала различные форумы, где сама и вещала.

Телеграм-канал Алины Загитовой

Актриса. Снималась в художественном фильме «Пальма». Совместный фильм Японии и России рассказывает историю собаки по кличке Пальма, потерявшую своего хозяина.

Модель. Обложки журналов, рекламы, всё это тоже в активе Загитовой. Поучаствовала в клипе, посвящённом ЧМ-2022 по футболу.

Агитация за поправки в Конституцию. «Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России – мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Москва и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу!»

Студентка. Уже три года отучилась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на журналистике. И летом 2021-го поступила Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма на заочное. Профиль обучения: «Спортивная подготовка по виду спорта «фигурное катание на коньках». Педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта». Учится в двух местах одновременно.

Телеграм-канал Алины Загитовой

Водитель. Алина три года за рулём.

Хобби. Здесь рисование, музыка,иностранные языки, танцы, гончарное дело, также Алина проявила себя как неплохой диджей.

Телеграм-канал Алины Загитовой

Девушка, которая успевает всё на свете и везде хороша — Алина Загитова. Браво!