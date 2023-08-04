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Загитова не замечает хейтеров. Лукавство или наивность?

Новое спорное заявление олимпийской чемпионки.
Загитова не замечает хейтеров. Лукавство или наивность?
04 августа 2023 13:00
автор: Юрий Усынин
автор фото: Соцсеть Алины Загитовой

«Откуда такое внимание и любовь ко мне со стороны фанатов? Надо у них спросить. Я живу своей жизнью, никакие маски не надеваю и остаюсь искренней. Может быть, поэтому», – поделилась своим свежим мнением Загитова.

Вот только всё это выглядит как минимум лукавством. Во-первых, у Загитовой много не только поклонников, но и хейтеров. Во-вторых, не стоит обольщаться, Алина обращает на всё это внимание и эмоционально реагирует: «иногда они делают смешно, иногда – больно», «просто обиженные на что-то люди, с какими-то комплексами» – согласитесь, как-то не очень похоже на того, кто не обращает внимание на шумиху вокруг себя, относясь к ней спокойно? И последние её слова об огромном внимании и любви к её персоне – это всё из той же серии. Алине хочется, чтобы её все любили. Возможно, корень проблемы стоит искать еще со времен Олимпийских игр в Корее.

РИА Новости

Тогда Загитова поднялась на верхнюю ступень пьедестала, вот только больше болельщицкого внимания получила ставшая второй Евгения Медведева. Вполне возможно, что тогда у чемпионки и зародился червячок обиды на зрителей, ведь как это так, золото у меня, а больше любят всё равно Женю?

Рассказы в интервью о том, что её фанаты являются стеной, за которую она прячется в тяжёлые моменты, читая комментарии, звучит даже как-то пугающе. Можно ли такую большую роль в своей жизни отводить тому, что о тебе думают другие, а в данном случае совершенно незнакомые люди?

В словах бывшей спортсменки видно, как она недоумевает, почему находятся, причём таких довольно много, те, кто отрицательно относится к её персоне. Вот только это легко объяснимо. Есть ощущение, что Алина «поймала звезду», что не удивительно с таким вниманием к фигурному катанию в нашей стране. И сейчас, чтобы удерживать всеобщее внимание, Загитова бросается в самые разные истории, занимаясь всем подряд.

Соцсеть Алины Загитовой

Только это так не работает. Одно дело кататься на разных шоу, занимаясь собственно тем, что у неё хорошо получается, а совсем другое - становиться ведущей на Первом канале, пусть даже сходного по тематике «Ледникового периода». То же касается и странных для человека, называющего себя журналистом, речевых оборотов вроде совсем свежего «безызбежно». А что насчёт диджейства? Видимо, теперь достаточно послушать более 800 песен, чтобы начать считаться профессионалом в этой области. Не меньшее недоумение вызвал и боксёрский поединок с Ольгой Бузовой. Кстати, с певицы Алина как раз могла бы брать пример: Ольга как раз представляется куда более искренним человеком, который понимает, что у неё много как поклонников, так и хейтеров, но при этом не боится показаться в какие-то моменты смешной или глупой. Если же постоянно обращать внимание на то, кто и что говорит о тебе в интернете, то так недолго и перегореть.

Соцсеть Алины Загитовой

Да и о какой искренности и отсутствии масок можно говорить в фигурном катании, где всё как раз строится на «примерке» огромного количества самых разных образов? Вопрос риторический и ответа на него ждать вряд ли приходится.

источник: «Советский спорт»
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