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«Уехал в Америку и состоялся». Россия потеряла уникального тренера по фигурному катанию

В Москве специалисту не дали проявить себя. Теперь он воспитывает чемпионов в США.
«Уехал в Америку и состоялся». Россия потеряла уникального тренера по фигурному катанию
06 августа 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

90-е были непростым временем для российского фигурного катания. В пору, когда страна переживала фундаментальные перемены, многие спортсмены и тренеры рвались за границу, видя там лучшие карьерные перспективы. Удержать же ценные кадры государству было проблематично не хватало ни времени, ни ресурсов.

Среди прочих покинуть Россию пришлось и знаменитому сегодня Рафаэлю Арутюняну. Бывший советский фигурист много лет пытался пробиться в тренерскую элиту Москвы, но проявить себя специалисту так и не дали.

Уже 23 года он воспитывает мировых звёзд в США.

«Да потому что это стукачи были…»

Арутюнян родился в советской Грузии, где мечтал сделать карьеру фигуриста. Кататься на коньках его научила мама, впоследствии отдав его в секцию. Рафаэль достиг профессионального уровня, но крупных успехов так и не добился, повесив коньки на гвоздь уже в 20 лет.

Однако уходить из спорта армянин не собирался. В 70-е он получил тренерское образование в Ереване и начал работать по профессии. Первых заметных результатов Арутюнян достиг уже в 80-е, когда его ученик Саак Мхитарян выиграл бронзовую медаль на Кубке СССР, неплохо проявив себя также на юниорском ЧМ.

В 1985 году талантливого специалиста пригласили работать в Москву, куда тот переехал вместе с супругой Верой — также тренером. Арутюняна включили в штаб Татьяны Тарасовой, и в тот момент перед Рафаэлем, казалось бы, открывались колоссальные возможности: он мог пробиться в элиту российской, а затем и мировой фигурки... Однако путь туда оказался закрыт.

РИА Новости

Для того чтобы быть настоящей звездой, тренерам в ту пору нужно было нравиться лично главе всесоюзной федерации Валентину Писееву. Тех, кто в число избранных не входил, допускали только до работы с новичками — опытный Арутюнян, например, продолжал заниматься с юниорами. По словам другой специалистки Нины Мозер, фавориты Писеева смотрели на остальных советских тренеров сверху вниз. Многим из них за отсутствием карьерных перспектив пришлось искать счастья на Западе — такое решение в 2000 году принял и Рафаэль.

«Рафик уехал в Америку и состоялся. Он сказал мне интересную вещь: «Нин, ты даже не понимаешь, почему мы не могли пробиться…» А потом добавил: «Да потому что это стукачи все были», цитирует Мозер «РИА».

Прорыв в США

Мировая известность пришла к Арутюняну спустя полтора десятка лет после переезда в Калифорнию. Там специалист и его жена продолжали работать с юниорами, воспитав впоследствии сразу несколько мировых звёзд, включая Адама Риппона, Эшли Вагнер и знаменитого Нэйтана Чена.

Getty Images

Американец китайского происхождения начал работать с Арутюняном, когда ему было всего 11 лет. Поначалу парень лишь изредка приезжал на встречи со специалистом, но позже вместе с семьёй переехал в Калифорнию, чтобы тренироваться у армянского специалиста уже на постоянной основе.

Getty Images

— Рафаэль входил в ситуацию и благодаря своему доброму сердцу продолжал со мной заниматься и брать столько денег, сколько мы могли заплатить. Он в какой-то момент сказал, что не нужно платить и что он действительно хочет помочь мне достичь моих целей. За эту поддержку я ему буду благодарен всю жизнь, — рассказывал позже Чен.

Getty Images

Ставка Арутюняна оправдалась. Под его руководством Нэйтан стал шестикратным чемпионом США, трёхкратным чемпионом мира, а в прошлом году ещё и олимпийским чемпионом, исправившись после неожиданного провала в Пхёнчхане.

По словам тренера, проявить себя в США ему оказалось гораздо проще, чем в России. Однако работать за океаном Арутюнян продолжил по советской системе, которую всегда очень ценил. Даже успех Чена в одном из интервью армянин частично объяснил тем, что мать спортсмена, поначалу выстраивавшая для него подготовку, нечаянно воспроизвела все советские принципы, а большая часть специалистов, с которыми он занимался, были русскими.

По мнению Рафаэля, советские тренеры, массово переезжавшие в Штаты вскоре после распада страны, внесли важнейший вклад в развитие современной американской фигурки. Как видно, помогают они американскому спорту и сейчас.

источник: «Советский спорт»
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