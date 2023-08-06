Мимо Олимпиады на инвалидной коляске. Трагическая история 17-летней русской фигуристки

Эта история про обратную сторону медали фигурного катания. Мы со стороны видим лишь красоту этого вида спорта, переживаем за своих спортсменов на международных стартах. До сих пор горячей темой для обсуждения является Олимпиада в Пекине, где Щербакова, Трусова и Валиева показали всю мощь российского фигурного катания. У нас также была возможность наблюдать допинговый скандал и это тоже про ту сторону спорта, которая порой забывается с красочными победами.

Так вышло и у Дарьи Усачёвой, в погоне за элементами ультра-си, за шансом попасть на Олимпийские игры, она не жалела себя и тренировалась через боль, с травмой. Но, конечно, так было не всегда. Фигуристы, которые попадают в группу Тутберидзе, чувствуют колоссальную ответственность, ведь им предосталась такая возможность, которая выпадает одному на миллион. Первый год дался девочке тяжело, был страх, волнение, которые не давали раскрыть свой потенциал на максимум. Но тренировки с кумирами помогли пройти эту фазу и начать работать на полную.

Источник фото: РИА Новости

«Меня всегда восхищала Алина Загитова, ещё до моего перехода в группу Этери Георгиевны, восхищает и до сих пор. Поражает её трудолюбие, упорство, она не останавливается, а идёт и работает. Такое же упорство и у Саши Трусовой. Как она новые прыжки разучивает! Идёт и не останавливается. Да и вообще все девочки — Аня, Алёна — меня восхищают. Они не останавливаются на достигнутом, и это очень мотивирует», — говорила Даша.

Работа со штабом Этери Георгиевны принесла свои результаты. В свой первый международный сезон Усачёва ворвалась в элиту фигурного катания. Даша взяла бронзу в финале юниорского Гран-при, уступив только Камиле Валиевой и американке Алисе Лью. А на чемпионате мира преподнесла главную сенсацию турнира, опередив Лью и завоевав серебро. Уже тогда было понятно, что Усачёва способна бороться даже без прыжков ультра-си. Но и после юниоров Дарья осталась на высоте, на чемпионате страны девушка стала четвёртой после Щербаковой, Трусовой, Валиевой. Высокий уровень катания и стабильность давали девушке многое, но, чтобы отобраться в Пекин, необходимо исполнять сложнейшие прыжки.

Источник фото: РИА Новости

В начале сезона-2021/2022 Дарья получила травму и началась её полоса невезения. На Гран-при США Усачёвой хоть и удалось стать второй после Трусовой, но выглядела она неубедительно. Не верилось, что сейчас эта спортсменка сможет набрать форму и начать прыгать ультра-си после травмы. Возможно, погоня за усложнениями и привела Усачёву к драме, которая развернулась на Гран-при Японии. Дарья очень сильно упала на разминке. Диагноз звучал ужасно – отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости. В Москву фигуристка вернулась на инвалидной коляске. Серьёзные физические нагрузки при наличии повреждения привели к стрессовому перелому бедра.

На этом турнире после снятия Александры Трусовой Усачёва была единственной представительницей России в женских соревнованиях на этапе Гран-при в Японии. Но 15-летняя спортсменка не смогла показать короткую программу, упав с флипа на разминке.

Источник фото: РИА Новости

Уже в последствии выяснилось, что Дарья летела в Японию, имея травму. Тутберидзе была против ее участия в турнире, но Даша и ее мама со слезами на глазах умоляли дать шанс — ведь через несколько месяцев была Олимпиада.

«Ее главным аргументом было, что врачи будут рядом, что она постарается поберечься. Она даже не тренировалась до той первой шестиминутной разминки. Чем это кончилось – все видели» — рассказывала Этери Тутберидзе в интервью ТАСС.

Позже Дарья восстановилась, стала прыгать тройные прыжки, девушка была полна решимости и оптимизма. Заявляла о том, что все её ещё увидят, но на днях спортсменка заявила о том, что уходит от Этери Тутберидзе, они разошлись без конфликтов, но куда уходит Дарья - не ясно.

Вполне возможно фигуристка просто собирается закончить карьеру, ведь 17 лет для фигурного катания - пенсионный возраст, уже просто нереально успеть за девочками 13–14 лет, которые делают немыслимые вещи! Опять же, в отсутствие мировых стартов для российских атлетов, сложно мотивировать себя чем-то серьёзным. Да и надежда на то, что удастся выехать из-за спин команды Тутберидзе, выглядит мягко говоря призрачной. Грустно. Сколько у нас таких драматичных историй в спорте. Даше, здоровья и удачи в жизни.