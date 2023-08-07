«Какие же мрази и фуфло». Украинские фигуристы дали скандальное интервью по-русски

Максим Никитин на протяжении многих лет считается одним из лидеров фигурного катания на Украине. Спортсмен не раз становился призёром международных соревнований среди юниоров, а затем прославился благодаря победе на Универсиаде-2017. Однако в России о фигуристе впервые громко заговорили после недавней Олимпиады.

В Пекине украинец и двое других его коллег оказались в центре неожиданного скандала. Всё из-за того, что они проигнорировал рекомендации властей страны и дали интервью… по-русски.

Максим заявил, что свободен говорить на любом языке.

«Каждый может говорить на любом языке, котором хочет»

Соревнования по фигурному катанию начались в день открытия Олимпиады. Командный турнир стартовал с танцев на льду, в котором принял участие и танцевальный дуэт Максима Никитина и Александры Назаровой. По итогам ритм-танца украинская пара набрала 64,08 баллов, заняв в протоколе лишь девятое место - с этим результатом спортсмены уже не могли рассчитывать на путёвку в следующий этап.

Однако, несмотря на скромные баллы, фигуристы в тот день произвели настоящий фурор. Дело в том, что по окончании этапа Никитин подошёл к журналистам из России, чтобы ответить на их вопросы. Событие, казалось бы, совершенно рядовое - однако не в контексте времени. Украинец не просто согласился пообщаться с «вражеской» прессой, но ещё и говорил с корреспондентами… по-русски.

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Таким образом спортсмен грубо проигнорировал инструкции украинских чиновников, рекомендовавших атлетам пользоваться на Олимпиаде только украинским и английским языками. Это своё решение он в том числе прокомментировал в беседе с представителем «Спорт-Экспресса»:

- Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором хочет. В пандемию было много ограничений, но, как видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы, – сказал Никитин.

Незадолго до Олимпиады спортсмен приезжал на подготовку программы в Россию - по собственному признанию, никаких предубеждений в отношении соседней страны у него никогда не было. Никитин рассказал, что его дуэту было сложно попасть на “Гран-при России” но только из-за коронавирусных ограничений - в остальном украинцам не чинили никаких преград.

До 2016 года пару тренировал известный российский специалист Александр Жулин, однако из-за обострения отношений между странами стороны вынуждены были прервать сотрудничество. Впрочем, фигуристы и тренер сохранили при этом хорошие отношения:

- Я им помогаю, потому что считаю, что Россия и Украина всегда должны быть вместе. Тренироваться в Москве им, к сожалению, нельзя, у них какой-то там закон. Поставил программы им в другой стране, на соревнованиях только с ними стою. Жалко, - цитирует Жулина «РИА».

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«Мрази и фуфло»

Среди тех, кто разделяет позицию Никитина и Назаровой оказался другой украинский дуэт. Софья Голиченко и Артем Даренский заняли последнее место в соревновании спортивных пар в рамках того же командного турнира, набрав 58,65 баллов. После выступления они также подошли к российским журналистам и пообщались с ними на русском языке.

- Мы можем разговаривать как на украинском, так и на английском, и на русском, это наш выбор. Просто у нас очень тяжело получается говорить на украинском. И чтобы было понятнее, мы говорим на русском. Мы стараемся поддерживать команду. И не обращаем внимания на слухи. Наша задача — показать свой результат. Раз в четыре года такое событие — мы не обращаем внимания на такие вещи. Общаемся ли мы с россиянами? Нас предупредили, что... Мы не можем это разглашать, — приводит слова Даренского «Матч ТВ».

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Высказаться по поводу произошедшего впоследствии пришлось тренеру Даренского и Голиченко Лилии Батутиной. Специалистка написала гневный пост в своих социальных сетях, фактически обвинив российских журналистов в подлоге… а затем удалила свою публикацию.

- Какие же мрази и фуфло. Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме, и общались с ними на украинском языке! Это все, что нужно знать о подлости русских СМИ... тошно, противно... как можно так с детьми? Говнюки, - написала Батутина.