Прогадала два миллиона. Российская фигуристка хотела возродить любовь

НАШЕ ЗОЛОТО

Первая в истории страны олимпийская чемпионка в женском одиночном катании — это Аделина Сотникова. На играх в Сочи фигуристка сенсационно выиграла золото, опередив фаворитку из Южной Кореи Ен А Ким. Результаты турнира еще долго обсуждались в кругах ледового и всего спортивного пространства: поклонники чемпионки Ванкувера-2010 жаловались на несправедливый рост оценок Сотниковой и связывали это с чрезмерной лояльностью судейства в адрес россиян. Но эти догадки совершенно ничего не дают.

Но спустя почти десять лет Россия чуть не лишилась золота Олимпиады, а Сотникова своего статуса чемпионки.

В начале июля в сеть попал небольшой отрывок из интервью Сотниковой на ютуб-канале Tatarka FM, который не вошел в основное видео, вышедшее 13 марта. Позже запись удалили, но интернет помнит всё.

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня все было хорошо», — сказала Аделина.

Конечно же, все официальные лица и эксперты информацию про положительную пробу опровергли. Расследование действительно проводилось, но вопросы стояли немного другого характера. На одной из допинг-проб Сотниковой нашли царапину, которая могла быть следствием манипуляций с образцом. О положительном результате речи не шло. Впрочем, позже дело закрылось, а сочинское золото осталось у россиянки.

Источник фото: РИА Новости

Брошенное высказывание Аделины мгновенно разлетелось по миру. Самыми заинтересованными лицами стали корейцы — в случае дисквалификации Сотниковой победу в Сочи должны присудить Ким.

«После того как мы соберем необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у нее положительный результат в пробе «А», но отрицательный результат в пробе «Б». Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что они не могли найти в прошлом.

Согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, пробы крови и мочи спортсменов должны храниться в течение 10 лет. Если МОК примет наш запрос, мы сможем развеять все подозрения», — рассказал агентству «Ренхап» представитель олимпийского комитета страны.

Источник фото: РИА Новости

«МОК заявил, что допинг-проба Сотниковой в 2014 году была отрицательной, и что в ходе расширенного тестирования российских спортсменов в 2017 году нарушений антидопинговых правил со стороны Сотниковой выявлено не было. Теперь, когда МОК заявил, что допинг-проба Сотниковой не давала положительного результата, нам будет сложно подать жалобу», — передает слова представителя НОК Южной Кореи агентство «Ренхап».

Надеемся, что никто больше из наших чемпионов не будет ворошить прошлое, рассказывать про допинг в интервью, тогда поводов для такого рода переживаний станет меньше.

К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ

В 2019 году Аделина попала ещё в одну очень неприятную историю, тогда она практически завершила профессиональную карьеру, но ещё участвовала в шоу. В октябре 2019 года, когда мир ещё не знал про карантины и другие глобальные проблемы, Сотникова решила исцелить свои проблемы с помощью гадалки.

Аделина нашла хорошую гадалку с положительными отзывами и решила, что стоит купить сеансы к ней, общая сумма которых была почти два миллиона рублей. Конечно, все встречи должны были проходить дистанционно, но увы. После перевода крупной суммы таинственная дама перестала выходить на связь.

Сотникова сразу поняла, что это обман и обратилась в правоохранительные органы, где её спешили огорчить. Конечно сказали, что запустят проверку, но у таких мошенников схемы отточены до идеала. Не столь ясно, что побудило чемпионку обратиться к человеку с магическими способностями, есть несколько версий.

Источник фото: РИА Новости

Первая версия гласит о том, что Аделина пыталась таким образом помочь сестре Марии, которая с детства страдает редким заболеванием — синдромом Тричера-Коллинза, или челюстно-лицевым дизостозом.

Второй версией является любовь. Незадолго до этого фигуристка разошлась с хоккеистом Владимиром Ткачёвым, который играл за «Ак Барс». Аделина находилась в ужасной депрессии, может именно это состояние повлекло её обратиться к магии.

Сама спортсменка не говорит на эту тему, но это урок и для нас, что лишний раз стоит проверить куда мы отправляем средства и что мы говорим.