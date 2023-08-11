Фигуристы сборной хитростью обошли запрет на флаг России. Секрет раскрыла Медведева

Перед Олимпиадой-2018 по России проехались всеми возможными санкциями. Множество спортсменов из нашей страны несправедливо отстранили от участия турнира, так что впоследствии им пришлось месяцами отстаивать свои права в суде. К тому же сборной запретили использование любой государственной атрибутики: от флага до гимна. МОК отнял у команды даже название: вместо россиян на Игры приехали представители ОКР.

Спортсменам, которые ориентировались на эту Олимпиаду как на главный старт в карьере, с унизительными ограничениями пришлось смириться. Однако в сборной нашли способ сохранить достоинство — и хитростью пронесли-таки флаг страны на соревнования в Пхёнчхане.

Секрет команды раскрыла Евгения Медведева.

РИА Новости

Запрещённый флаг

В конце 2017 года стало известно, что в Пхёнчхан сборная России не поедет. Вместо неё на турнир отправилась команда «олимпийских атлетов из России» — тех, которых по итогам громкого допинг-скандала всё-таки допустили до соревнований. Выступать россиянам, соответственно, полагалось под нейтральным флагом, а вместо RUS в графе «национальность» у наших спортсменов во время турнира должны были значиться странные буквы OAR.

Решение МОК было вопиющим. Причём этими санкциями организация не ограничилась. Международный комитет также временно приостановил членство в своём составе Олимпийского комитета России (ОКР), в то же время потребовав от российской стороны выплаты в размере 15 млн долларов — в качестве возмещения убытков за расследование дела о допинге. Российским спортивным чиновникам также отказали в аккредитации на Олимпиаду. Приходить на соревнования с флагом России хотели запретить даже болельщикам, но впоследствии от этой идеи отказались как от чрезмерной.

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Когда меры против России были обнародованы, многие спортсмены пришли в отчаяние. Позиция МОК казалась откровенным унижением российской сборной — как будто бы на Играх-2016 в Рио страну наказали недостаточно. Ходили разговоры даже о возможном бойкоте турнира, но в итоге от этого варианта пришлось отказаться — не подставлять же тех, кто готовился к этой Олимпиаде чуть ли не всю карьеру.

«Секрет раскрыт»

Одной из таких спортсменок была Евгения Медведева. Именно она зимой 2017 года выступила на заседании исполкома МОК в защиту своей сборной:

— Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять её на Играх. Это даёт силы и вдохновляет меня во время выступлений, — говорила фигуристка.

Увы, обращение россиянки не заставило комитет изменить позицию — решение осталось в силе. Ехать на первую и, судя по всему, последнюю Олимпиаду в карьере девушке всё же пришлось в нейтральном статусе. Однако, как выяснится позже, от флага России фигуристка всё же не отказалась.

На Играх россиянка выступила замечательно: сначала принесла сборной максимальные 10 баллов в командном турнире, по итогам которого россияне завоевали серебро, а затем также заняла второе место на индивидуальном уровне, уступив лишь Алине Загитовой.

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Таким образом, возвращалась спортсменка в Россию с двумя олимпийскими медалями. Тогда-то, на пути домой, Евгения и рассказала, как вся команда хитростью обошла запрет МОК. Прямо в самолёте фигуристка записала видео, на котором показала, что заветный триколор был спрятан в форме сборной. Он скрывался под шарфом, пристёгнутым к серым спортивным курткам:

— Мы прилетели на родину, поэтому… Все узнают секрет этого странного белого шарфа. Это непередаваемое ощущение… Ура! — радовалась Медведева.

Для фигуристки эта Олимпиада станет первой и последней в карьере. В 2019 году Евгения в последний раз выступила на чемпионате мира, после чего принимала участие лишь в международных турнирах более мелкого калибра. В 2023 году Медведева объявила о завершении карьеры.