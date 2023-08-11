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Фигуристы сборной хитростью обошли запрет на флаг России. Секрет раскрыла Медведева

Триколор сопровождал спортсменов на протяжении всего турнира.
Фигуристы сборной хитростью обошли запрет на флаг России. Секрет раскрыла Медведева
11 августа 2023 14:30
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Перед Олимпиадой-2018 по России проехались всеми возможными санкциями. Множество спортсменов из нашей страны несправедливо отстранили от участия турнира, так что впоследствии им пришлось месяцами отстаивать свои права в суде. К тому же сборной запретили использование любой государственной атрибутики: от флага до гимна. МОК отнял у команды даже название: вместо россиян на Игры приехали представители ОКР.

Спортсменам, которые ориентировались на эту Олимпиаду как на главный старт в карьере, с унизительными ограничениями пришлось смириться. Однако в сборной нашли способ сохранить достоинство и хитростью пронесли-таки флаг страны на соревнования в Пхёнчхане.

Секрет команды раскрыла Евгения Медведева.

РИА Новости

Запрещённый флаг

В конце 2017 года стало известно, что в Пхёнчхан сборная России не поедет. Вместо неё на турнир отправилась команда «олимпийских атлетов из России» — тех, которых по итогам громкого допинг-скандала всё-таки допустили до соревнований. Выступать россиянам, соответственно, полагалось под нейтральным флагом, а вместо RUS в графе «национальность» у наших спортсменов во время турнира должны были значиться странные буквы OAR.

Решение МОК было вопиющим. Причём этими санкциями организация не ограничилась. Международный комитет также временно приостановил членство в своём составе Олимпийского комитета России (ОКР), в то же время потребовав от российской стороны выплаты в размере 15 млн долларов — в качестве возмещения убытков за расследование дела о допинге. Российским спортивным чиновникам также отказали в аккредитации на Олимпиаду. Приходить на соревнования с флагом России хотели запретить даже болельщикам, но впоследствии от этой идеи отказались как от чрезмерной.

Getty Images

Когда меры против России были обнародованы, многие спортсмены пришли в отчаяние. Позиция МОК казалась откровенным унижением российской сборной как будто бы на Играх-2016 в Рио страну наказали недостаточно. Ходили разговоры даже о возможном бойкоте турнира, но в итоге от этого варианта пришлось отказаться — не подставлять же тех, кто готовился к этой Олимпиаде чуть ли не всю карьеру.

«Секрет раскрыт»

Одной из таких спортсменок была Евгения Медведева. Именно она зимой 2017 года выступила на заседании исполкома МОК в защиту своей сборной:

Я не могу принять вариант, при котором я выступала бы на Олимпийских играх без флага России, как нейтральный спортсмен. Я горжусь своей страной, для меня огромная честь представлять её на Играх. Это даёт силы и вдохновляет меня во время выступлений, говорила фигуристка.

Увы, обращение россиянки не заставило комитет изменить позицию — решение осталось в силе. Ехать на первую и, судя по всему, последнюю Олимпиаду в карьере девушке всё же пришлось в нейтральном статусе. Однако, как выяснится позже, от флага России фигуристка всё же не отказалась.

На Играх россиянка выступила замечательно: сначала принесла сборной максимальные 10 баллов в командном турнире, по итогам которого россияне завоевали серебро, а затем также заняла второе место на индивидуальном уровне, уступив лишь Алине Загитовой.

Getty Images

Таким образом, возвращалась спортсменка в Россию с двумя олимпийскими медалями. Тогда-то, на пути домой, Евгения и рассказала, как вся команда хитростью обошла запрет МОК. Прямо в самолёте фигуристка записала видео, на котором показала, что заветный триколор был спрятан в форме сборной. Он скрывался под шарфом, пристёгнутым к серым спортивным курткам:

Мы прилетели на родину, поэтому… Все узнают секрет этого странного белого шарфа. Это непередаваемое ощущение… Ура! — радовалась Медведева.

Для фигуристки эта Олимпиада станет первой и последней в карьере. В 2019 году Евгения в последний раз выступила на чемпионате мира, после чего принимала участие лишь в международных турнирах более мелкого калибра. В 2023 году Медведева объявила о завершении карьеры.

источник: «Советский спорт»
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