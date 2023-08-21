Загитову признали самой сексуальной фигуристкой мира. Алина рассказала о первом свидании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла участие в развлекательном шоу Павла Воли на ТНТ. Девушку представили, как самую сексуальную фигуристку мира (в июле так написало американское издание The Sun). Также, Алина рассказала о своей личной жизни. Спойлер: дорогие мужчины, у вас есть все шансы!

Самым первым вопросом стала пикантная тема. Павел Воля спросил у Алины, как она относится к званию самой сексуальной фигуристки мира. На это она ответила следующее: «Каждой девушке приятно быть в этом статусе. Но для меня это не самое главное в жизни, поэтому я спокойно к этому отнеслась. Подкатов всегда было много». Алина девушка видная и без этого звания у неё армия поклонников и лиц, которые хотели бы видеть себя рядом со спортсменкой.

К этой же теме Загитова вспомнила криминальный случай, который произошёл с ней в 16 лет. Алина жила рядом с катком и ходила на тренировки пешком. Возле катка всегда находился незнакомец, который поджидал её. Когда Алина шла домой после тренировок, мужчина, сидевший в тонированном джипе, медленно подъезжал к ней и говорил через открытое окно нечто вроде: «Я заберу тебя с собой!».

скриншот 19-го выпуска "Шоу Воли"

А теперь о главном! Мужская часть аудитории сейчас должна всё внимательно изучить. Алина рассказала о том, что мужчина не должен делать на первом свидании. Во-первых, стоит убрать глупые подкаты. Во-вторых, разговаривать про фигурное катание тоже не нужно. Девушке хочется обсуждать хобби, а не зацикливаться на работе: «У меня много развлечений и дел, которыми я занимаюсь. Я достаточно социальный человек. Например, бокс, фехтование, рисование, телевидение и журналистика». На самом деле, здесь Алина скромничает, увлечений у неё гораздо больше.

Если говорить о личной жизни чемпионки, то она без кавалера. Сейчас у Загитовой только саморазвитие: тренировки, съёмки, работа, хобби. У Алины нет определённого идеала мужчины, так как нет опыта в отношениях: «Я в свободном плавании. У меня мало опыта, я ещё пока не разобралась, какой мужчина мне нужен». Павел Воля пошутил и про своего коллегу Илью Соболева, который также вёл передачу, добавляя ещё больше юмора. Павел спросил: «подойдёт ли ей, как мужчина, коротышка из Питера? (намекая на Соболева)» Алина ответила, что подойдёт.

На шоу Алина пришла вместе со своей младшей сестрой Сабиной. Она занимается танцами, увлекается K-Pop и учится в школе. Сёстры находятся в тёплых дружеских отношениях. У них есть свои секреты, общие вещи, совместное время и одинаковая любовь к сладкому. «Иногда я беру вещи у младшей сестры. Например, вчера я поехала на гольф и взяла у неё юбку. Это очень удобно, потому что мы почти одинакового роста», – призналась Алина.

скриншот 19-го выпуска "Шоу Воли"

И конечно, поговорили про работу. Загитову сейчас можно увидеть на выступлениях в Сочи в шоу Татьяны Навки «Шехерезада» и «Спящая красавица».

В конце шоу Павел и Алина сыграли в интересную игру на мимику. Смысл заключался в том, чтобы повторять эмоции с фото фигуристов. Кажется, теперь паблики будут постить смешные снимки Загитовой. После этого Алина оставила автограф, получила цветы и села смотреть шоу, как зритель.