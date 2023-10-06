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Смертельный номер! Фигурист, исполнив запрещённое сальто, получил деньги и славу

Действующий чемпион Европы поразил всех своей наглостью.
Смертельный номер! Фигурист, исполнив запрещённое сальто, получил деньги и славу
06 октября 2023 13:30
автор: Матвей Макаренко
автор фото: Getty Images

С детства нам говорят, что такое хорошо, а что такое плохо. На запретный плод всегда самый сладкий. Да и пойти против системы всегда хочется. Что значит запрещено? Что значит нельзя? А я всё равно буду!

Вот и наш герой решил отступить от всех канонов и запретов и надломить систему. И у него это действительно получилось. Французский фигурист, действующий чемпион Европы на минуточку, Адам Сяо Хим Фа решил совершить строго запрещённый приём в фигурном катании. На турнире Shanghai Trophy в Китае местную публику поразил француз исполнением сальто. Это было изящно, не поспоришь. Но возможные последствия такого приёма предугадать невозможно. В фигурном катании итак было множество страшнейших травм из-за лезвия конька, а этот приём ставит под риск здоровье похлеще остальных.

На официальном уровне сальто запретили в 1976 году. Тогда такое решение вынес Международный союз конькобежцев после эксперимента на льду от американца Терри Кубчика. Высшие органы сразу посчитали, что данный приём не стоит той зрелищности – здоровье спортсмена важнее.

Но Адам Сяо Хим Фа не стал первым, кто выдвинул свой протест против данного решения. Другая французская фигуристка Сурья Бонали на Олимпийских играх 1994 года потеряла все шансы на успех, провалив короткое выступление и совершив падение в начале произвольной программы. Это сподвигло её совершить протест, о котором она так мечтала. Темнокожая спортсменка часто сталкивалась с расизмом, да и запрет на приём её невероятно бесил. Тем самым, она поняла, что если не может завоевать медали Олимпиады, то впишет своё имя в историю другим способом. Всё получилось – о ней до сих пор говорят.

Источник фото: Getty Images

Но если Бонали наказали очками так, что она заняла лишь девятое место в общем зачёте, то наш герой, наоборот, выиграл соревнования. Судьи вынесли французу штраф в два балла, но выступление было настолько эффектным, что победу он всё равно не уступил. Итоговый результат составил 282,80 балла. Теперь Бонали нужно придумать что-нибудь новое, потому что теперь её имя в истории переписал Адам Сяо Хим Фа.

источник: «Советский спорт»
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