«Скоро меня не будет». Звездная русская фигуристка загадочно погибла в своей квартире

Женское фигурное катание в Советском Союзе было вовсе не таким продвинутым, как в современной России. Однако на этом фоне выделялась легендарная Кира Иванова. Увы, завоевать золото на международной арене прославленной фигуристке так и не удалось. А жизнь Ивановой и вовсе трагически оборвалась в 38 лет.

Тело великой спортсменки обнаружили в её собственной квартире.

Трудное детство

Жизнь Ивановой с самого начала приготовила для нее множество испытаний. Отец ушел из семьи, мать беспробудно пила. Девочку на воспитание взяла бабушка — именно она привела Киру в секцию фигурного катания. Там будущая героиня Олимпиады и чемпионатов мира стала заниматься под руководством тренера Ирины Аникановой, которая во многом заменила ей мать.

На детском уровне больших успехов не было, как не было заметно и большого потенциала. Раскрылась Кира уже в старшей группе, когда за неё взялся другой специалист — Виктор Кудрявцев. Под его руководством Иванова и начала побеждать на крупных соревнованиях.

РИА Новости Тренер Виктор Кудрявцев

Многие отмечали: идеальных данных для фигурного катания у Ивановой не было. Однако у нее была сумасшедшая мотивация выбиться в люди, вырваться из нищеты. Этот драйвер стал ключевым в карьере спортсменки. За счет характера она быстро превратилась в одну из лучших фигуристок страны, спокойной исполняя различные тройные прыжки.

Международная слава

В 1982 году Иванова решила уйти от Кудрявцева и перешла в группу к Владимиру Ковалеву. Спортсменкой двигали личные чувства к тренеру: она была влюблена в него. В том же году на Спартакиаде народов СССР Кира заняла первое место, однако отказалась от допинг-теста. Из-за этого ее дисквалифицировали почти на два года.

Возвращение после отстранения получилось поистине триумфальным. Иванова отправилась со сборной России на Олимпиаду-1984 в Сараево, где завоевала бронзу. Так она стала первой фигуристкой-одиночницей из СССР, попавшей на пьедестал Игр. Затем последовали и другие международные медали: второе место на чемпионате мира 1985 года, а также серебряные медали чемпионатов Европы с 1985 по 1988 годы.

Иванова мечтала победить на Олимпиаде-1988 в Калгари, но, к сожалению, завалила произвольную программу, хотя и шла в лидерах после короткой. Практически сразу после этого провала Кира решила покончить со спортивной карьерой.

РИА Новости Кира Иванова на Олимпиаде-1988

Полоса неудач

В личной жизни у Ивановой не ладилось. С Ковалевым она рассталась. Затем был брак с артистом Большого театра Сергеем Громовым, который тоже долго не протянул. Не нашла девушка счастья и со вторым мужем — работником московского ледового балета Константином Тарелиным. Вместе с ним Кира уехала в Турцию, где ей предложили работу тренером. Вскоре выяснилось, что фигуристка беременна. Чтобы не нарушать контракт, она решила сделать аборт, но соглашение с местной федерацией все равно расторгли. Пришлось возвращаться в Москву ни с чем.

Несчастья буквально преследовали спортсменку. Самоубийство сестры, смерть бабушки, развод, жуткая автокатастрофа, профессиональные проблемы — всё это привело Иванову в состояние депрессии, лечить которую она начала алкоголем. С пагубным пристрастием Кира пыталась бороться, даже ложилась в наркодиспансеры, но не помогало. Даже награды она меняла на выпивку.

«Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно. И дело совсем не в том, что мой организм смертельно отравлен алкоголем. Просто я уже прожила все, что возможно. Мировую славу и забвение. Любовь, предательство и смерть самых близких мне людей. Наследственную болезнь, от которой нет спасения. Теперь я осталась одна, и мне больше нечего ждать от этой жизни», — написала она в своем дневнике в 2001 году.

Жестокое убийство

В том же году Киры не стало. 21 декабря её нашли убитой в собственной квартире. Преступление было совершено с особой жестокостью. На теле Ивановой обнаружили 17 ножевых ранений, также убийца отрезал ей волосы и разбросал их по всей квартире. Личность виновного так и осталась загадкой.

РИА Новости Кира Иванова на Олимпиаде-1988

Свидетели рассказывали, что в последнее время бывшая фигуристка часто закатывала у себя дома громкие вечеринки с обилием алкоголя. Туда приходили разного рода сомнительные личности. Возможно, один из этих людей и оказался убийцей Ивановой. На момент обнаружения тела спортсменка была мертва уже два дня.

Известие о жестоком убийстве на улице Декабристов в Москве потрясло весь мир фигурного катания.

«До меня доходили слухи, что Кира выпивает, но я даже не предполагал, что пагубное увлечение превратилось в болезнь. Известие о ее гибели повергло меня в шок», — цитирует Виктора Кудрявцева «Советский спорт».

«Сегодня мне больно смотреть на некоторых выдающихся чемпионов, на которых я буквально молилась в детстве. Ужасаюсь, как можно так опуститься! Но мир жесток. Кто-то умеет прорваться, но есть и такие, кто не обладает пробивной жилкой, а гордость не позволяет обивать пороги высоких начальников и просить за себя», — делилась мыслями известная советская фигуристка Елена Водорезова.

Примерно месяц Иванова не дожила до своего 39-летия. Её прах захоронили на Хованском кладбище в Москве. Однако память о ней живет по всему миру. Даже известную английскую актрису Киру Найтли назвали именно в честь советской фигуристки.