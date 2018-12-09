Наталья Бестемьянова: Загитова может бороться с Кихирой

Фигурное катание 09 декабря 2018 14:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию Наталья Бестемьянова подвела итоги финала Гран-при, который завершился в Ванкувере.

«УВЕРЕНА, ЗАГИТОВА БУДЕТ УСЛОЖНЯТЬ ПРОГРАММУ»

Мы стали свидетелями потрясающе интересных соревнований в женском одиночном катании. Была захватывающая интрига, за это мы и любим фигурное катание. Первой каталась Софья Самодурова – откаталась прекрасно. То же самое могу сказать по поводу Сатоко Мияхары, но она сделала один лутц с недокрутом. Ее за это справедливо наказали, что позволило Самодуровой у японки выиграть.

Каори Сакамото упала с одного из каскадов, хотя в целом выступила очень здорово. Лиза Туктамышева каталась просто фантастически. У нее была небольшая ошибка на выезде из акселя в три с половиной, но это же аксель – тяжелейший элемент. Лиза усилила программу: вместо каскада тройной тулуп – тройной тулуп, они с Алексеем Мишиным вставили тройной лутц – тройной тулуп. Это просто чудо, как Лиза прогрессирует. Мы видим возрождение Туктамышевой.

Абсолютно магнетически каталась Алина Загитова. Образ Кармен ей подходит идеально. Программа была сделана под ее индивидуальность. Не знаю такой второй фигуристки, которой бы так подходила тема «Кармен». Но в начале программы Алина вместо каскада тройной лутц – тройной тулуп сделала тройной лутц – одинарный тулуп. И можно сказать, отдала Кихире преимущество.

Рика Кихира в начале проката упала с акселя в три оборота. Но затем, как стойкий оловянный солдатик, прыгнула еще один тройной аксель с двойным тулупом. Дальше – ни единого сбоя. В повышающей части программы сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Может ли с Кихирой бороться Загитова? Конечно, может. Кихира, все-таки, человек, а не автомат. Она тоже может срывать элементы. И при чистейшем выполнении всех элементов Алина может с японкой конкурировать. Хотя у Алины уже все компоненты четвертого уровня. Но все же есть, над чем поработать, как усложнить программу. Я уверена, что Алина со своим тренером Этери Тутберидзе будут над этим думать.

«ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВУ НУЖНО КАТАТЬСЯ ЧИЩЕ»

Французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре с четвертого места скакнула на первое. Но они и были фаворитами. Просто в короткой программе они выступил не в свою силу, а в произвольной откатались, как следует. Французы в этом сезоне очень хороши.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов не откатались чисто, у них были ошибки, поэтому они уступили второе место китайской паре Чэн Пэн/Цзинь Ян. Но это не уровень Тарасовой и Морозова, они могут кататься лучше и чище. В этом случае они будут соперничать с сильнейшими парами. Ребята готовы к этому соперничеству.

То же самое можно сказать про Наталью Забияко и Александра Энберта. Они допустили ошибки, это не позволило им бороться за призовые места. У нас способные пары, просто нужно показывать то, что они умеют.

«СПЛАНИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ – НЕ ПУСТИТЬ ДВА НАШИХ ДУЭТА НА ПЬЕДЕСТАЛ»

Грустная история с четвертым местом Александры Степановой и Ивана Букина. Конечно, их место выше. Абсолютно хулиганское поведение технических специалистов, которые поставили нашей паре в ритмическом танце даже не первый, а базовый уровень за первую половину «Танго Романтика», опустило Сашу и Ваню в слабейшую разминку. Поэтому уровень их программы был оценен таким образом в произвольной программе, как пары, катающиеся в другой разминке. А это не их оценки. Это была спланированная история – не пустить два наших дуэта на пьедестал. Грустно все это.

Но не хочу на этом долго останавливаться. Ребята будут работать дальше, улучшать программу. Виктория Синицина и Никита Кацалапов прекрасно откатались. Их оценили, как они того заслуживают.

Считаю, что в правилах танцев на льду нужно учитывать такие вещи, как эстетика. Когда на лед выходят два крупных плотных человека и катают «Ромео и Джульетту», я имею в виду американскую пару Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, то это серьезное несоответствие образу. Грузная женщина и крупный бородатый мужчина никак не похожи на Ромео и Джульетту.

Возьмем итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фабри. Технически они готовы хорошо, но нельзя эту пару сравнить по статусности и красоте со Степановой и Букиным. Такие вещи тоже как-то должны оцениваться. В нашей селекции партнеры подбираются по всем характеристикам. В том числе, и по эстетическим. А не так – кто был свободен, того в пару и ставят. Итальянская пара довольно милая, но, когда партнер ниже партнерши, это выглядит довольно странно и режет глаз. И я считаю, что такие вещи должны оцениваться.

«КОСТОРНАЯ ГОТОВА ВЫСТУПАТЬ НА ВЗРОСЛОМ УРОВНЕ»

Я полностью очарована катанием Алены Косторной. Считаю, что она уже готова выступать на взрослом уровне. У нее зрелое катание, с роскошными прыжками, роскошными компонентам. Она – само очарование, я в нее влюблена.

Пять первых мест заняли наши девочки. Это фантастический результат. Прекрасно катались Алена Канышева и Анастасия Тараканова. Жалко, что Александра Трусова не смогла исполнить четверные прыжки. Она и Щербакова упали с двух лутцев. Рискуют девчонки, но это вызывает уважение. Так трудно смотреть на то, как они падают. Зал просто замирал от ужаса при их падениях.