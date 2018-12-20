Евгения Тарасова: Ошиблась на самом простом элементе. Вова плохо себя чувствует - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 17:45Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Евгения Тарасова: Ошиблась на самом простом элементе. Вова плохо себя чувствует

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают промежуточное первое место после короткой программы на чемпионате России. После этого свое выступление прокомментировала лишь Евгения. И вот почему.

    – Вова не подойдет на интервью. Он не совсем хорошо себя чувствует. Видимо, сказывается акклиматизация, прошла всего неделя после финала Гран-при. Поэтому он пошел отдыхать, набираться сил.

    – А вы как себя чувствуете?
    – Слава богу, в целом хорошо. Спасибо.

    – Вы сегодня выступали первыми, открывали соревнования. Какие впечатления?
    – Да, для нас это новая ситуация – открывать соревнования в парах, выступать первыми. Но мы справились с короткой программой. Да, были небольшие помарки, но в целом все хорошо.

    – Как специально к этому готовились на тренировка? Моделировали ситуацию?
    – Нет. На тренировках ты всегда разминаешься и потом катаешь программу. Какой-то специальной подготовки к тому, что придется кататься первыми, не было.

    – К чему можете придраться по сегодняшнему выступлению?
    – Я допустила ошибку на самом простом элементе – на параллельном вращении. Я чуть-чуть отстала на последних оборотах, пыталась догнать, но так получилось, что совсем слетела с ребра и получился такой неловкий выезд с вращения. Вова сегодня все хорошо сделал.

    – Сильно волновались перед чемпионатом России?
    – Нет. Ощущения обычные, как и перед всеми стартами. Ничего необычного. Чемпионат России – такое же соревнование, как и везде. Нужно собираться.

    – Сегодня еще много времени до окончания соревнований. Будете смотреть соперников?
    – Нет, мы обычно не смотрим прокаты других пар. Сами копим энергию, набираемся сил. Послезавтра у нас произвольная. Посмотрим потом финальный протокол.

    – Все фигуристы хвалят саранскую публику, им нравится город. Что вы можете сказать об этом?
    – Действительно, Саранск очень изменился. Последний раз мы здесь были пять лет назад на юниорском чемпионате России. По сравнению с прошлыми годами здесь стало очень красочно. Публика же не только в Саранске поддерживает хорошо, а по всей России.

    #тарасова евгения#морозов владимир#сборная россии по фигурному катанию
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