Евгения Тарасова: Ошиблась на самом простом элементе. Вова плохо себя чувствует

Фигурное катание 20 декабря 2018 17:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают промежуточное первое место после короткой программы на чемпионате России. После этого свое выступление прокомментировала лишь Евгения. И вот почему.

– Вова не подойдет на интервью. Он не совсем хорошо себя чувствует. Видимо, сказывается акклиматизация, прошла всего неделя после финала Гран-при. Поэтому он пошел отдыхать, набираться сил.

– А вы как себя чувствуете?

– Слава богу, в целом хорошо. Спасибо.

– Вы сегодня выступали первыми, открывали соревнования. Какие впечатления?

– Да, для нас это новая ситуация – открывать соревнования в парах, выступать первыми. Но мы справились с короткой программой. Да, были небольшие помарки, но в целом все хорошо.

– Как специально к этому готовились на тренировка? Моделировали ситуацию?

– Нет. На тренировках ты всегда разминаешься и потом катаешь программу. Какой-то специальной подготовки к тому, что придется кататься первыми, не было.

– К чему можете придраться по сегодняшнему выступлению?

– Я допустила ошибку на самом простом элементе – на параллельном вращении. Я чуть-чуть отстала на последних оборотах, пыталась догнать, но так получилось, что совсем слетела с ребра и получился такой неловкий выезд с вращения. Вова сегодня все хорошо сделал.

– Сильно волновались перед чемпионатом России?

– Нет. Ощущения обычные, как и перед всеми стартами. Ничего необычного. Чемпионат России – такое же соревнование, как и везде. Нужно собираться.

– Сегодня еще много времени до окончания соревнований. Будете смотреть соперников?

– Нет, мы обычно не смотрим прокаты других пар. Сами копим энергию, набираемся сил. Послезавтра у нас произвольная. Посмотрим потом финальный протокол.

– Все фигуристы хвалят саранскую публику, им нравится город. Что вы можете сказать об этом?

– Действительно, Саранск очень изменился. Последний раз мы здесь были пять лет назад на юниорском чемпионате России. По сравнению с прошлыми годами здесь стало очень красочно. Публика же не только в Саранске поддерживает хорошо, а по всей России.