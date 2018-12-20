Наталья Забияко и Александр Энберт: Катались с настоящими мечами – круто! - Советский спорт
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    • Фигурное катание20 декабря 2018 19:17Источник: «Советский спорт»Автор: Подгорнов Сергей

    Наталья Забияко и Александр Энберт: Катались с настоящими мечами – круто!

    Спортивная пара Наталья Забияко/Александр Энберт заняли второе место в короткой программе на чемпионате России и прокомментировали свой результат.

    • - Можно ли сказать, что эта программа у вас уже вкатанная, как говорят фигуристы?

    - Александр Энберт (АЭ): В принципе, можно сказать, что на уже вкатанная. Уже есть полное понимание всех заходов, темпа, элементов, всех шагов. Но еще хотим усилить конец – усилить последнюю дорожку и параллельное вращение, чтобы это было с какой-то прибавкой эмоций, силы, мощности и темпа. Есть, над чем работать. А в целом ощущаем себя в этой программе комфортно, логично и нам самим очень нравится.

    - Можете ли сейчас сказать, в чем допустили помарки, которые не позволили обогнать лидеров?
    - АЭ: Это сто процентов вращения. Для нас эта ситуация ожидаема в каком-то смысле. Потому что в этом сезоне изменили правила и для нас это совершенно новые вращения. И то, что на соревнованиях в какой-то момент у нас появляется какое-то расхождение, это можно предугадать. С лета мы на каждой тренировке делаем параллельные вращения, вне зависимости о того, какую программу катаем. Уже близко. В следующий раз, я уверен, все будет в порядке.

    - У вас очень эмоциональная программа, в ходе которой вы размахиваете воображаемыми мечами. Хотели бы выступить с настоящими?
    - Наталья Забияко (НЗ): Мы тренировались с мечами на льду, что просто попробовать – каково это.
    - АЭ: Ну, конечно, это очень классно и хорошо для передачи смысла, идеи, чтобы зрителю были понятны наши движения. Что это не просто взмахи руками. Это полезно, чтобы понять механику движений. Было полезно поработать с настоящими мечами.

    - А они были прямо острыми?
    - АЭ: Нет. Пока мы еще не так искусно ими владеем.
    - НЗ: Может быть, в конце сезона попробуем с острыми. Возможно, это хорошая идея для показательных. Но пока работаем другими методами.

    - Насколько тяжело настраиваться на турнир, где никто не сомневается, что вы займете место в топ-2? Как не допустить расслабленности?
    - АЭ: Сложно сказать. На каждом турнире у тебя есть какая-то цель. Если ты едешь на челленджер, то у меня есть цель чисто откатать программу и понять, где ты отдыхаешь, а где нет, или у тебя там могут быть соперники, с которыми ты можешь встретиться на Европе или где-то еще. На каком-нибудь предолимпийском чемпионате России у тебя цель отобраться в сборную. На этом ЧР все равно есть с кем бороться и есть соперники, у которых хочется выиграть. Я не знаю, как можно расслабляться в таких условиях.

    - А для вас хорошо или плохо, что журналисты как стервятники налетели на Алину Загитову и Евгению Медведеву, а к вашему соперничеству с Евгений Тарасовой и Владимиром Морозовым нет такого внимания?
    - АЭ: Видимо оно еще недостаточно интересное, чтобы на него обратили внимание. Но мы сделаем все, чтобы оно таковым стало.

    - Для вас принципиально просто отобраться в сборную или вы хотите победить?
    - АЭ: Ха, ну, конечно же, мы хотим победить! Для этого и работаем! Мы чувствуем в себе силы, мы уверены в наших программах. У нас отличные элементы, техническая база, готовы ко всему и стараемся победить.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#забияко наталья#энберт александр
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