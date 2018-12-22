Кацалапов – чемпион. Но перепрыгает ли Трусова Загитову? - Советский спорт
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    • Фигурное катание22 декабря 2018 07:00Источник: «Советский спорт»Автор: Тигай Лев

    Кацалапов – чемпион. Но перепрыгает ли Трусова Загитову?

    На ЧР в Саранске золото в танцах на льду завоевали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Однако главное событие еще впереди – женская произвольная программа.

    Никита Кацалапов – вообще-то олимпийский чемпион. 2014-го, в командном турнире. Но чемпионом России он в свои 27 лет не был никогда – до 21 декабря 2018 года. А теперь в его коллекции есть и эта золотая медаль. Уверен, такая же дорогая, как из Сочи. Или, пожалуй, дороже. Хотя виднее, конечно, ему самому.

    Рассуждать о танцевальных нюансах, по которым Кацалапов с Викторией Синициной обошли в ходе этого сезона осенних рекордсменов мира Александру Степанову и Ивана Букина я здесь не стану. СлабО. Не хватает, пардон, квалификации. Знаю лишь, что два последних, пятничных проката этих двух великолепных дуэтов в Саранске не могли оставить равнодушным никого. Даже чугунную чушку. Степанова/Букин – это вообще жуткая страсть. А как ласково и в то же время эмоционально вел партнершу Кацалапов?..

    Короче, все четверо – молодцы. В отличие от номинально третьей пары в стране Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, которая в произвольной наворотила не пойми чего. Партнер вообще катался с развязанными шнурками. Интересно, допустит ли их теперь федерация «третьими» на январский чемпионат Европы?

    Впрочем, неважно. Какая разница, кто будет занимать там «надцатые» места? Это не спорт. А большой – и очень! – спорт в Саранске будет совсем скоро. В субботу, начиная примерно с восьми часов вечера. Не с семи, когда будет кататься уже все, увы, проигравшая Евгения Медведева, а именно с восьми.

    О, это точно будет нечто.

    Для начала надо провести воображаемую черту между лидерами и нелидерами. Она, полагаю, пройдет по Софье Самодуровой, которая наверняка чисто прыгнет все, все – низко и получит свои законные двести баллов по сумме. Молодец, но это «обязаловка». Не больше.

    А потом начнется мировое фигурное катание. Сделают ли свои уникальные четверные Александра Трусова и Анна Щербакова? Как откатает изящнейшая Алена Косторная, которая уже сейчас по компонентам не должна уступать никому? Как, наконец, справится с давлением Алина Загитова, имеющая запас в шесть баллов после короткой программы? Хотя для трех четверных Трусовой эта шестерка – смех, ерунда, копейки. Трусова в своих лучших прокатах произвольной получала за технику за 90, как Ханю.

    Поняли, что речь идет о космосе? Ну и хорошо. Давайте еще чуть подождем – и в него заглянем. В будущее. Интереснее – точно ничего не бывает и быть не может.

    Саранск
    Чемпионат России
    Танцы
    Произвольная программа

    1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 128,31
    2. Александра Степанова/Иван Букин – 126,54
    3. Софья Евдокимова/Егор Базин – 109,34
    …7. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 98,39

    Сумма двух программ

    1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов – 212,32
    2. Александра Степанова/Иван Букин – 208,49
    3. Софья Евдокимова/Егор Базин – 179,21
    …7. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 171,76

    Женщины
    Короткая программа

    1. Алина Загитова – 80,62
    2. Александра Трусова – 74,96
    3. Алена Косторная – 74,40
    4. Станислава Константинова – 74,40
    5. Анна Щербакова – 74,09
    6. Софья Самодурова – 71,82
    …11. Полина Цурская – 66,35
    12. Мария Сотскова – 65,73
    …14. Евгения Медведева – 62,24

    #чемпионат россии по фигурному катанию#синицина виктория#кацалапов никита#степанова александра#букин иван#трусова александра#косторная алена#медведева евгения#загитова алина#самодурова софья#щербакова анна#загорски тиффани#гурейро джонатан
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