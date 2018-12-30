«Рады, что нам ничего не дается просто». Душевное интервью Степановой и Букина

Фигурное катание 30 декабря 2018 18:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

«Советский спорт» поговорил с самым горячим танцевальным дуэтом мирового фигурного катания. Какие же они крутые!

«МЕНЯ В ДЕТСТВЕ ЗАСТАВЛЯЛИ УЛЫБАТЬСЯ»

– Доводилось слышать мнение, что чемпионат России самый сложный с точки зрения психологии старт. Это так?

– Александра Степанова (АС): Всегда было так. Но в Саранске получилось почему-то по-другому. Я вспоминаю прошлогодний чемпионат России, который проходил у меня на родине в Санкт-Петербурге, там было очень волнительно. Пришло много родственников и наши ребята из группы приехали, чувствовалась особая ответственность. А тут как-то все по-другому. То ли не такая большая арена… Кстати, несмотря на это, была отличная поддержка. Тут все такое домашнее-домашнее. Не было такого масштаба, который бы тебе мешал. В Саранске было настолько уютно, что я не чувствовала какого-то сверхволнения.

– Иван Букин (ИБ): И, конечно, люди поддерживали просто потрясающе. Спасибо им огромное за это! С первых тактов музыки всегда были аплодисменты. И это так приятно, когда ты выполняешь работу и тебя оценивают.

– То есть эмоционального опустошения сейчас не чувствуете?

– ИБ: Нет, такого нет. Очень хорошо все прошло. Редко бывают такие старты, когда ты так спокойно выходишь.

– АС: Может быть, такого опустошения нет, потому что мы понимаем, что этот чемпионат России прошел для нас неидеально. Мы катались не без ошибок. Вероятно, именно поэтому у нас такое собранное состояние сейчас.

– Глядя на вас, кажется, что Саша всегда очень тяжело переживает какие-то ошибки, неудачи, а Иван никогда не унывает.

– АС: Да, меня в принципе с детства заставляли улыбаться. В частности, Ирина Владимировна (Жук) очень часто была недовольна тем, что я не улыбаюсь. Я не всегда могу быть приветливой. Поэтому ком-то может показаться, что я какая-то злая или еще что-то. И когда у нас происходит какая-то ошибка или я их допускаю, очень сильно из-за этого переживаю. К сожалению, пока не могу справиться со своими эмоциями. При этом я понимаю, что надо над этим работать, потому что потом, когда смотрю на фотографии, думаю: «Блин, Саш, ну это некрасиво».

– Но это можно понять.

– ИБ: Вы знаете, Саша у нас оптимист, на самом деле. Я всегда строго отношусь к себе, к своим ошибкам, и много об этом думаю. Сразу после проката ты ничего не понимаешь. Только когда ты уже получил оценки и пошел смотреть, анализировать, приходит понимание – где ты ошибся или что-то не так сделал. После этого постоянно расстраиваюсь, потому что я эмоциональный человек. А Саша может подойти и сказать: «Вань, ты чего? Давай работать!».

– АС: И Ваня сразу приходит в себя. Я могу ему много чего сказать. Всегда найду слова, чтобы он что-то переосмыслил или просто натянул улыбку. А вот себе что-то не могу помочь.

«НЕУДАЧИ ПОДСТЕГИВАЮТ НАС»

– Самый счастливый момент, который вы пережили в Саранске.

– ИБ: Я думаю, что он наступил после показательных. Мы откатали и с чистой душой ушли пошли готовиться к Новому году, покупать подарки родственникам, близким, друзьям. В этот момент всегда появляется такое классное настроение. Подготовка к этому празднику всегда так мило проходит.

– АС: Да, сейчас такое состояние, когда хочется уже праздников.

– Новый год для многих людей – рубежный момент. Некоторые начинают жить с чистого листа, кто-то ставит себе новые цели задачи. У вас есть что-то такое?

– АС: Наверное, ничего такого глобального нет. Просто хочется войти в Новый год с новыми силами, определенным опытом, пониманием ошибок, которые были в этом сезоне. Начали мы его хорошо. На прошлом чемпионате России стали вторыми, потом первая пара приостановила карьеру. Сейчас мы опять вторые. Это надо переварить и начать работать еще больше.

– То, что вы опять вторые, тяжело осознавать?

– АС: Да не сказать, что это тяжелый момент. Просто хочется задать себе вопрос: «Ну вот и что?».

– ИБ: В этот момент понимаешь, что недоработал. И начинаешь уже думать, что нужно исправить, как надо работать, куда пристальнее смотреть в своих программах, каким мелочам нужно уделять больше внимания. В конце года всегда происходит такое глобальное осмысление работы перед важными стартами. Потому что есть время, чтобы отработать и показать все, на что способен.

– АС: Просто хочется закончить сезон с пониманием, что ты сделал все, что мог.

– Илья Авербух говорил, что вы невероятно трудолюбивая пара и вообще мало кто может пахать больше, чем вы.

– АС: Не знаю.

– У вас не возникает чувства отчаяния, когда работа не дает тот результат, к которому вы стремитесь?

– АС: Нас такие ситуации скорее подстегивают. На самом деле я рада, что успех нам не дается просто так. Я не верю в чемпионов, которые добились чего-то легко и просто. Мне кажется, что наш путь тяжелый и это значит, что он правильный.

– ИБ: Бывает так, что ты вышел, быстро все выиграл и никто ничего не понял. Когда ты пашешь, долго идешь к цели, это тяжело, но в конце получаешь особенное удовольствие от того, что ты достиг.

– АС: Ты сам понимаешь, за счет чего добился успеха.

– ИБ: А когда все так сумбурно получается, не чувствуешь такого наслаждения. Ты должен биться, чувствовать борьбу. Во время старта, кстати, не всегда все понимаешь, потому что нервничаешь, волнуешься. А когда приезжаешь домой и отходишь от соревновательного шока, понимаешь, насколько было прикольно бороться, насколько было интересно зрителям то, что происходило. Так быстрее понимаешь ошибки, которые допустил, и начинаешь еще яростнее работать.

«СМОТРЕЛИ НА ЮНИОРОК И БЫЛИ ПРОСТО В ШОКЕ!»

– Конец года – время подводить итоги. Вспомните самый яркий момент 2018-го для вас.

– АС: Самое яркое впечатление от этого года то, что наши программы идут на ура. В прошлом году людям все-таки больше нравилась короткая. В этом публика отлично принимает и короткую и произвольную. Это очень круто. С нами работали два разных постановщика: Петр Чернышев ставил произвольную, ритм-танец – Ирина Владимировна. Мы очень рады, что они всем нравятся. Хочется сказать спасибо тренерам и хореографам.

– ИБ: Да, это очень важно для нас. Хочется поблагодарить всю нашу команду за этот тяжелый труд. Без этих людей не было бы нас. Поздравляю всех с Наступающим и желаю, чтобы в Новом году у них было все отлично, супер, класс, здорово, круто, шикарно!

– Фигурист или фигуристка по года по вашей версии.

– ИБ: Это очень сложный вопрос…

– АС: Если судить по чемпионату России, то Максим Ковтун – очень большой молодец. От него никто не ожидал такого результата. Миша Коляда с такой тяжелой болезнью, из-за которой он буквально перед стартом оказался в больнице, выстоял и занял второе место. Огромный респект ему за это. Саша Самарин – мы его очень любим и хочется поздравить Светлану Владимировну Соколовскую с тем, что они попали на чемпионат Европы. Мы безумно рады за эту тройку ребят. Они показали себя очень достойно.

– ИБ: Что касается девочек, то Лиза Туктамышева удивила всех. Она начала сезон очень классно. Это крутое возвращение. То, что здесь в Саранске девочки творили, это вообще кошмар!

– АС: Да, наши малышки…

– ИБ: Мы смотрели на них и просто были в шоке. Это обалдеть можно! Четверной лутц такой, что еще можно полоборота докрутить! Просто шикарно!

– АС: Алина (Загитова) и Женя (Медведева) тоже молодцы.

– ИБ: Да, работают, бьются!

– АС: Это очень трудно. Я даже не представляю на сколько. У Жени переход к другому тренеру, переезд в другую страну… Не понимаю, как она это все выдерживает. Это стоит колоссальных нервов. Хочется пожелать им обеим сил, удачи, успехов, потому что борьба между нашими российскими девчонками очень серьезная.

– Последняя песня, которая играла в ваших наушниках.

– ИБ: Ох, это было давно.

– То есть последняя музыка, которую вы слышали, та, под которую катались?

– АС: Кстати, Вань, мы ведь с тобой последний раз что-то вместе слушали. Это была какая-то старая песня. У меня есть плейлист 2000-х годов и вот что-то мы там слушали. Я не помню, что именно.

– Ваш любимый супергерой.

– АС: Я не смотрю это…

– ИБ: Я сейчас не могу так прямо выделить, потому что уже не особо верю в это все. Но в детстве я любил Супермена.

– Жизнью какого человека вы бы хотели прожить хотя бы один день?

– ИБ: Мне очень нравится, как играет Леонардо Ди Каприо. Хотелось бы просто побыть в нем в тот момент, когда он исполняет какую-то роль. Как он это проживает, что чувствует. Это очень интересно.

– АС: Я не знаю…

– ИБ: Вера Брежнева.

– АС: Ну, конечно! Вера Брежнева.

– ИБ: Видите, я знаю лучше, чем она.

– АС: Не то, что бы я хотела прожить ее жизнью. Но это самая любимая женщина для меня. Все ее таланты, заслуги, образ, то, как она себя преподносит, мне все это очень нравится.

– Идеальный вечер Александры Степановой и Ивана Букина.

– АС: Когда я устаю, для меня идеальный вечер – прогулки по вечерней Москве. Достаточно поздно, чтобы горели огни, чтобы было все красиво. Я безумно люблю Москву, ночную в особенности. И не раз гуляла. Где-то посидеть с кофе, чтобы еще был красивый вид – идеально.

– ИБ: В детстве мы часто ездили на шоу к Наталье Бестемьяновой в Корею. И, боже, какая там вкусная еда! В Москве недавно открылся корейский ресторан, и теперь я оттуда практически не вылезаю. Мне нравится, как там готовят, какая там атмосфера. Мы часто туда ходим с друзьями. Зимний вечер в этом ресторане с друзьями провести очень круто.

– АС: Да, он находится на набережной, поэтому там тоже красиво.