Медведева и Загитова объединились в дуэт (видео)

Фигурное катание 21 января 2019 13:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Игорь Загребельный

Пока – только в рекламе игры по мотивам аниме.

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова впервые за последнее время объединились для совместного проекта. Пока в России самой популярной в мире фигурного катания остается тема противостояния двукратной чемпионки мира и олимпийской чемпионки, в Японии они остаются самыми популярными фигуристками. Теперь эта популярность получила новое подтверждение.

Медведева и Загитова стали лицами рекламной кампании мобильной игры, созданной по мотивам популярнейшего аниме-сериала «Девочка-волшебница Мадока Магика» (Mahou Shoujo Madoka Magica).

Евгения Медведева на фоне портрета Алины Загитовой

Алина Загитова на фоне портрета Евгении Медведевой

Сериал «Девочка-волшебница Мадока Магика» вышел еще в 2011 году, после чего получил еще несколько продолжений в виде полнометражных мультфильмов и несколько манга-сериалов, выходящих до сих пор. По сюжету, главная героиня школьница Мадока вместе со своей подругой Хомурой получают сверхъестественные силы, которые используют для борьбы с ведьмами, пробирающимися в наше измерение, чтобы сеять зло и доводить людей до самоубийств.

Оригинальные изображения героинь сериала. В центре Мадока и Хомура. Отметим, что в аниме действовали еще три школьницы-волшебницы, так что для остальных российских фигуристок тоже могут найтись подходящие роли.

В рекламном ролике Загитовой досталась роль Мадоки, а Медведевой - Хомуры

Реклама новой игры украсила железнодорожную станцию Синдзюку - один из главных транспортных узлов Токио. Изображения российских фигристок в виде героиню японского комикса размещены на огромном рекламном баннере длиной 80 метров.

Еще 30 изображений Медведевой и Загитовой в полный рост в костюмах героинь аниме выставлены по всей длине станции.

Напомним, что это уже не первое проявление бурной любви японцев к российским фигуристкам, а российских фигуристок - к японским аниме-сериалам. Евгения Медведева несколько лет назад даже подготовила для показательных выступлений специальный номер в образе Сейлормун - героини еще одного популярного аниме-сериала.

Она также выступала на японском телевидении в шоу, в котором участвовала в танцевальном конкурсе в образе Сейлормун