Медведева и Загитова объединились в дуэт (видео)

Пока – только в рекламе игры по мотивам аниме.
Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова впервые за последнее время объединились для совместного проекта. Пока в России самой популярной в мире фигурного катания остается тема противостояния двукратной чемпионки мира и олимпийской чемпионки, в Японии они остаются самыми популярными фигуристками. Теперь эта популярность получила новое подтверждение.
Медведева и Загитова стали лицами рекламной кампании мобильной игры, созданной по мотивам популярнейшего аниме-сериала «Девочка-волшебница Мадока Магика» (Mahou Shoujo Madoka Magica).
Евгения Медведева на фоне портрета Алины Загитовой
Алина Загитова на фоне портрета Евгении Медведевой
Сериал «Девочка-волшебница Мадока Магика» вышел еще в 2011 году, после чего получил еще несколько продолжений в виде полнометражных мультфильмов и несколько манга-сериалов, выходящих до сих пор. По сюжету, главная героиня школьница Мадока вместе со своей подругой Хомурой получают сверхъестественные силы, которые используют для борьбы с ведьмами, пробирающимися в наше измерение, чтобы сеять зло и доводить людей до самоубийств.
Оригинальные изображения героинь сериала. В центре Мадока и Хомура. Отметим, что в аниме действовали еще три школьницы-волшебницы, так что для остальных российских фигуристок тоже могут найтись подходящие роли.
В рекламном ролике Загитовой досталась роль Мадоки, а Медведевой - Хомуры
Реклама новой игры украсила железнодорожную станцию Синдзюку - один из главных транспортных узлов Токио. Изображения российских фигристок в виде героиню японского комикса размещены на огромном рекламном баннере длиной 80 метров.
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Homura and Madoka 😍 • • • • • Реклама с Женей и Алиной в Синдзюку! • • • • • 📌 https://twitter.com/juno176/status/1087132286825377792?s=20 📌 https://twitter.com/SaekiTominaga/status/1087125786774007809?s=19 📌 https://twitter.com/halo_13/status/1087095913359659008?s=19 • • • • • #женямедведева #evgeniamedvedeva #евгениямедведева #homuraakemi #madokamagica #homura #madoka #alinazagitova
Публикация от Evgenia Medvedeva Fan Group ⛸ (@team.moonbear)
Еще 30 изображений Медведевой и Загитовой в полный рост в костюмах героинь аниме выставлены по всей длине станции.
すごい pic.twitter.com/fNHxcumgLt— haya (@homuh0mu) 20 января 2019 г.
Напомним, что это уже не первое проявление бурной любви японцев к российским фигуристкам, а российских фигуристок - к японским аниме-сериалам. Евгения Медведева несколько лет назад даже подготовила для показательных выступлений специальный номер в образе Сейлормун - героини еще одного популярного аниме-сериала.
Она также выступала на японском телевидении в шоу, в котором участвовала в танцевальном конкурсе в образе Сейлормун
Еще одна порция зажигательных танцев @JannyMedvedeva на японском ТВ-шоу💃💃💃👏👏👏 pic.twitter.com/nnmBosq8F9— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 28 мая 2017 г.