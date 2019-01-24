Это сон или нет? Коляда и Самарин громят Фернандеса!

Фигурное катание 24 января 2019 18:29 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

На ЧЕ-2019 в Минске мужскую короткую программу выиграл Михаил Коляда. Александр Самарин идет вторым, двукратный чемпион мира Хавьер Френандес - пока только третий.

Случаев, когда кто-то становился чемпионом Европы по фигурному катанию шесть раз подряд, совсем немного. До прошлогодней московской победы Хавьера Фернандеса их можно было пересчитать на пальцах одной руки. Завоевав шестой титул, испанец встал в один ряд с такими легендами, как Катарина Витт и Соня Хени. И если в субботу он добудет золото №7, суперсерия Фернандеса станет третьей за всю 128-летнюю (да-да, еще с ХIХ века!) историю ЧЕ – после богом забытого австрийца Карла Шефера (8 титулов кряду в 1929-1936 годах) и нашей Ирины Родниной (10 побед в 1969-1978-м, причем с разными партнерами: четыре с Алексеем Улановым и шесть – с Александром Зайцевым).

Однако легкой прогулки за седьмым титулом Фернандесу в Минске никто не обещал. На международных соревнованиях сезона-2018/19 он еще не появлялся и с новыми правилами судейства, соответственно, не сталкивался. При том, что желающих беспардонно сбросить 27-летнего испанца с трона под занавес славной карьеры, которую он намерен завершить этой весной, в Белоруссию понаехала тьма-тьмущая. Вполне серьезные виды на пьедестал ЧЕ имели минимум человек восемь.

Включая трех наших. И пусть новым Плющенко или «Загитовой в штанах» российское мужское катание пока не разродилось, можно было попробовать взять Фернандеса если не классом и не стабильностью, так хотя бы числом. Авось у кого-то из троих и выгорит…

А выгорело - у всех!

ЭЙ, ДОН ХАВИ, ВЫ ЕЩЕ ЖИВЫ?

Первым из «русской шайки» на минский лед выпало ехать Максиму Ковтуну: за пропуск прошлого сезона его определили в четвертую разминку из семи. И новый Ковтун начал, как старый, - упал с четверного сальхова. Эх, опять двадцать пять…

Нет, не двадцать пять! Во-первых, ему пока 23, а во-вторых, он, похоже, и правда новый. Этот Ковтун не развалился после падения, не затрясся-расплылся, как медуза, а встал и четко сделал все, что у него оставалось. Включая каскад «4+3», который пришлось прыгать в непростой ситуации - в углу катка, у самого борта. И Ковтун вышел в лидеры с «+14» от на тот момент ближайшего, подняв личный рекорд на восемь баллов – почти до 88. С сальховом там все сто, думаю, нащелкало бы.

А у Михаила Коляды - нащелкало! Ту самую сотню, третий результат в мире. Причем заслуженно - пусть Коляда и не стал после блестящих «4+3» прыгать четверной лутц, ограничившись высоченными, на большие плюсы, тремя оборотами. Зато квадро-лутц блестяще исполнил (в каскаде!) третий россиянин Александр Самарин. Хотя и он второй четверной (недавно разученный флип) делать передумал – по-моему, прямо в полете. Из-за чего и испортил приземление.

Но не программу. Самарин – под 92! Коляда – за 100! Ничего себе короткая! Эй, дон Фернандес, вы там как? Еще живы?..

Оказалось – вполне. Такие монстры разовым нахрапом не берутся. Испанец, в отличие от наших, скрутил оба четверных. И был бы лидером, если бы не ошибка на акселе – более простом, но (внимание!) последнем прыжке. Потому и проиграл. Пока он - только третий. После двух россиян и, что называется, с вопросами: хватит ли сил на длинный прокат в субботу?

А ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТАРАСОВА И МОРОЗОВ - НАША ЛУЧШАЯ ПАРА?

Сегодня вечером, в 21.50 по московскому времени в Минске определятся первые чемпионы. Захватить накануне лидерство в парном катании у россиян не вышло, и теперь остается надеяться, что Ванесса Джеймс с Морганом Сипре сами испортят свою великолепную произвольную программу, принесшую им мировой рекорд с 7-балльным отрывом от всех.

Пока еще действующим чемпионам Европы Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову возвращение к прошлогодней постановке на музыку Рахманинова, увы, не помогло. Партнерша недокрутила пол-оборота на параллельном тулупе, что стоило нашему дуэту 4-5 потерянных баллов. Правда, французам они сейчас уступают всего 2,65, но я не о том. Можно кататься хоть под Рахманинова, хоть под «Рамштайн», но, если ты не прыгаешь, никакого значения твои музыкальные изыски-эксперименты иметь не будут. А с экспериментами российская пара и их начинающий тренер Максим Траньков в этом сезоне явно перебарщивают. То костюмы меняют, то программы, то элементы - идет какая-то непрерывная, суетливая чехарда. А Тарасова с Морозовым все срывают и срывают выбросы с прыжками. Может, пора уже понять, что дело здесь не в скрипочках и не в платьицах? В корень проблемы, наконец, заглянуть, а?..

Зато оба наших молодых дуэта по-настоящему порадовали. Александра Бойкова с Дмитрием Козловским выдали чистейший суперпрокат, по технике уступив французам символические 15 сотых! 16-летняя кроха Дарья Павлюченко, правда, ошиблась на приземлении с выброса, но падения сумела избежать все равно. И отстали они с Денисом Ходыкиным совсем ненамного. Не знаю, будет ли у нас вечером больше одной медали и хватит ли сил на произвольную у идущих третьими итальянских ветеранов Делла Моника/Гаризе. Но я не сильно удивлюсь, если в произвольной лучшим дуэтом из России станут не Тарасова с Морозовым.

Главное, что в этом виде время работает на нас. Скоро на мировую арену выйдут еще несколько российских пар, сейчас чохом выкашивающих все золото по юниорам. А темнокожей Джеймс в олимпийском Пекине-2022 будет, между прочим, 34 - не говоря уже о 38 годах чемпионки Пхенчхана Алены Савченко. Плюс за океаном после ухода Дюамель с Рэдфордом серьезных дуэтов тоже не видно. Остается один Китай. Хитрый и опасный.

Чемпионат Европы. Минск

Мужчины. Короткая программа

1.Михаил Коляда (Россия) – 100,49

2.Александр Самарин (Россия) – 91,97

3.Хавьер Фернандес (Испания) – 91,84

4.Кевин Аймоз (Франция) – 88,02

5.Максим Ковтун (Россия) - 87,70

Пары. Короткая программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 76,55

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 73,90

3. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) - 73.70

4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 72,58

5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 65,89

Расписание оставшейся части ЧЕ-2019

24 января, четверг

19.40-21.55. Пары. Произвольная программа

25 января, пятница

12.40-16.30. Танцы. Короткая программа

18.00-21.55. Женщины. Произвольная программа

26 января, суббота

11.15-15.10. Мужчины. Произвольная программа

16.25-19.45. Танцы. Произвольная программа