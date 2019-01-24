«Ничто не изменит моего решения». Хавьер Фернандес заканчивает, уже точно

Фигурное катание 24 января 2019 18:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Испанский фигурист Хавьер Фернандес занял третье место в короткой программе на чемпионате подтвердил, что это его последний старт в карьере.

- Каково вам было выступать после того, как пропустили старт сезона?

- Я отсутствовал некоторое время. Сегодня я сделал ошибки, которые никогда до этого не допускал за всю карьеру. Но я надеюсь, что все понимают – все мы люди. Короткая программа получилась в целом неплохой.

- Как вас поддерживала команда? Вы тренируетесь с Юдзуру Ханю и Евгенией Медведевой, они вам что-то писали?

- Три недели я тренировался в Торонто. К сожалению, у нас не было достаточно времени, чтобы пообщаться. Я считаю, что эти фигуристы, которых вы назвали, великолепные люди, я знаю, что они меня поддерживают и чувствую это.

- Вы сказали, что тренировались усиленно только три недели. Как до этого поддерживали форму? Не думаете, что этого времени слишком мало, чтобы подготовиться к чемпионату Европы?

- В целом, трех недель не совсем достаточно, чтобы подготовиться к такому турниру. Но так вышло. Я продолжал кататься все время, поскольку всю свою жизнь занимаюсь этим видом спорта. За это время я вырос, прибавил. Сейчас я начал смотреть на фигурное катание по-другому. Сегодня у меня есть вопросы к судьям. Я чисто выполнил прыжок, но вместо «+2» за четверной получил «-2». Вероятно, сегодня я немного нервничал и дрожал. Я этого не чувствовал, но у судей есть замедленные повторы, возможно, они что-то заметили и сняли с меня баллы.

- Писали, что чемпионат Европы станет для вас последним турниром. Это ваше окончательное решение? Или мы можем увидеть вас на чемпионате мира в Японии?

- Это будет мой последний старт. Я решил это заранее. Никакие результаты не могу повлиять на него.

- Это ваш 13-й чемпионат Европы. О чем выдумали, когда выходили на лед, зная, что это ваше последнее соревнование в карьере?

- Я немного нервничал. В любом случае, я понимал, что усиленно тренировался. Я попытался сделать все, что мог. Понимал, что буду бороться за золото. Для этого еще есть произвольная программа.

- Послезавтра будет ваша последняя произвольная программа. Что вы чувствуете? Мешает ли вам осознание близости окончания карьеры?

- Многие люди дают мне советы сейчас. В том числе Брайан Орсер. Приходит момент, когда вам нужно принять четкое решение и понять, что вы будете делать потом. Трудно переключиться с одного ритма жизни на другой. Я думаю, что меня ждет захватывающая жизнь, и она будет связана с фигурным катанием. Думаю, что у меня все будет хорошо.