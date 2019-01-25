Тарасова и Морозов – больше не чемпионы. Теперь ждем золота от Загитовой

Фигурное катание 25 января 2019 09:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Тигай Лев

Первый титул минского ЧЕ-2019 завоевали Ванесса Джеймс и Морган Сипре, обыгравшие наших фигуристов. В пятницу определятся призеры в женском одиночном катании.

Произвольная программа у спортивных пар мало чем отличалась от короткой. Опять одна ошибка Евгении Тарасовой на прыжке (вместо каскада получился просто параллельный тулуп, причем недокрученный) и опять хороший прокат лидеров-соперников из Франции. Только на сей раз Джеймс/Сипре улучшили свои же мировые рекорды, как в произвольной, так и по сумме. И отобрали у российского дуэта континентальный титул, которым Тарасова с Морозовым владели два года подряд.

Давайте-ка не будем валять дурака: это – однозначное поражение. По всем статьям. Ожидавшееся-предполагавшееся – и тем не менее. Мы подозревали, что нас обыграют, но надеялись, что не так убедительно. И – зря. Хотя обойдись Тарасова даже без одного из двух своих прыжково-минских ляпов (в короткой или произвольной – неважно), и все могло бы сложиться ровно наоборот. Не факт, что сложилось бы, но что могло бы – точно. Там счет пошел бы уже на трудно предсказуемые десятые.

О том, как это бывает, говорит другой свежий пример – от Николь Делла Моники и Маттео Гаризе. Опытнейшие итальянцы, привыкшие к благосклонности судей, в четверг вечером после проката долго пялились в монитор, отказываясь верить, что они проиграли бронзу нашим вчерашним юниорам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Хотя вообще-то разница там должна была быть не в 14 сотых, а на порядок больше. Пусть россияне произвольную, в отличие от короткой, откатали не идеально, на манер Тарасовой/Морозова испортив (только уже по вине партнера) прыжковый каскад. Эх, замечательный в России вырос новый дуэт. И, уверяю, далеко не последний.

Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина замучили выбросы. Видно: перед тем, как 148-сантиметровую Дашу швырнут в воздух, у нее на лице автоматом появляется выражение животного ужаса. В общем, что-то там не так. Не вообще, а с этим конкретным элементом. Хотя времени, чтобы это «не так» исправить – более, чем достаточно. А пока – вполне почетное для дебютантов пятое место.

Итак, в парах наши – вторые, третьи и пятые. Вроде неплохо, однако золота нет. Оно должно появиться без 20 десять в пятницу, когда на лед минского катка выйдет Она. Олимпийская чемпионка. Алина Загитова.

Хотите спросить: а что будет, если она опять упадет? Да ничего особливого. Просто тогда чемпионкой Европы-2019 станет другая фигуристка из России. По имени Софья, по фамилии Самодурова. Здесь никаких Джеймсов-Сипре рядом с нашими, слава богу, нет, чего хотим, то и воротим. Уж в Европе – так точно.

Минск. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 149,11 (мировой рекорд)

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 144,92

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 132,70

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 131,44

…6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 120,03

Сумма двух программ

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) – 225,62 (мировой рекорд)

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 218,82

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 205,28

4. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 205,14

5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) – 185,92

Женщины. Короткая программа

1. Алина Загитова (Россия) – 75,00

2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64

4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61

5. Николь Раичова (Словакия) – 64,08

…11. Станислава Константинова (Россия) – 56,76

Расписание оставшейся части ЧЕ-2019

25 января, пятница

12.40-16.30. Танцы. Короткая программа

18.00-21.55. Женщины. Произвольная программа

26 января, суббота

11.15-15.10. Мужчины. Произвольная программа

16.25-19.45. Танцы. Произвольная программа