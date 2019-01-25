Не удивляйтесь, если Загитова проиграет ЧЕ. Самодурова очень сильна

Фигурное катание 25 января 2019 16:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Корреспондент «Советского спорта» – о возможной сенсации, которая, по сути, таковой не будет являться.

Сегодня Алина Загитова должна становиться двукратной чемпионкой Европы. В то, что развитие событий в женском одиночном турнире может пойти по другому сценарию, не верит никто.

Примерно та же ситуация была месяц назад на чемпионате России в Саранске. Загитова вынесла всех в короткой даже на фоне лютого недовосстановления после финала Гран-при. Но потом случилась произвольная и один из худших прокатов в карьере Алины. Сказались последствия акклиматизации и колоссальное нервное напряжение.

Ни на что не намекаю и ни в коем случае не желаю повторения этой истории. Но факт остается фактом – в этом сезоне Загитова ни разу не смогла откатать произвольную идеально. В первую очередь, потому, что она плотно завязана на физику, которая у Алины сильно просела из-за банальных изменений в физиологии.

Загитова – уже не та девочка, которая с хладнокровием киллера исполняла сложнейшие технические элементы и выигрывала один старт за другим. За год изменилось очень многое. Сейчас у Алины совсем другая антропометрия и куда более уязвимая психика.

Если раньше она не чувствовала давления больших стартов, то сейчас на Загитову давит груз побед и ожиданий. На трибунах и у экранов телевизоров сидят люди, которые привыкли к ее непоколебимой стойкости и высоким результатам.Каждое падение Алины или неудачно исполненный элемент по ходу этого сезона шокирует. Хотя настолько сильных эмоций локальные неудачи Загитовой уже не должны вызывать.

Есть данность, с которой просто необходимо смириться. На фоне быстрого роста Алине очень тяжело справляться с прыжками. За каждый элемент ей приходится бороться, тренировки даются сложнее, а физическое состояние постоянно меняется. Но мало кто способен это понять. Все по инерции ждут от Загитовой уверенных побед, но пока она не перестанет расти, это вряд ли возможно.

Сегодня она выйдет на произвольную с преимуществом над Софьей Самодуровой в два с небольшим балла. Программа Загитовой гораздо сложнее, да и по компонентам у нее есть огромный запас. Она должна побеждать.

Стоп. Должна? Кому? И с чего вообще? Все эти расклады актуальны только на бумаге, а медали распределяются на льду «Минск-Арены». Да, Алина подошла к ЧЕ в хорошей форме, это видно по тренировкам, но с чего вообще кто-то взял, что она сможет без проблем откатать произвольную?

Эта программа плотно нашпигована прыжкам, в ней негде отдыхать. Это четыре минуты дико напряженной работы на максимуме физических возможностей.Срыв одного элемента может вызвать эффект домино, при котором повалятся и другие. Добавьте к этому груз ожиданий болельщиков, тренеров, экспертов, журналистов – всех, кто последние две недели твердит о том, что Загитова не может проиграть чемпионат Европы.

Да почему не может-то? В конце концов, это первенство континента, а не турнир на призы мэра Ижевска. В соперницах у Загитовой стабильная и очень талантливая Самодурова, которая в своем дебютном сезоне на взрослом уровне не сорвала ни одного элемента.

Вот на нее-то как раз никто не давит. Даже Станислава Константинова, запоровшая короткую в Минске, перед турниром котировалась выше Сони. Да, Самодурову ждут на подиуме, но всем понятно, что это вполне реальный расклад при условии чистых прокатов, которые ей удаются регулярно.

Она уже обыграла Загитову по технике в короткой программе и максимально приблизилась к ней по общей оценке. Это при том, что у Алины был тоже очень достойный прокат. У Самодуровой постепенно растут компоненты, судьи привыкают к ней и оценивают все лучше.

В Минске Соня в отличном настроении, улыбается, с удовольствием общается с болельщиками и журналистами. В ней абсолютно уверен Алексей Мишин, который всегда умеет разрядить обстановку породистой шуткой и правильно настроить на прокат. Самодурова просто в более комфортных условиях. Поэтому ей будет так легко сотворить сенсацию.

После короткой программы

1. Алина Загитова (Россия) – 75,00

2. Софья Самодурова (Россия) – 72,88

3. Алексия Паганини (Швейцария) – 65,64

4. Вивека Линдфорс (Финляндия) – 65,61

5. Николь Райичова (Словакия) – 64,08

6. Лорин Лекавалье (Франция) – 63,29

7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 59,95

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,95

9. Александра Фейгин (Болгария) – 58,80

10. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 58,06

11. Станислава Константинова (Россия) – 56,76