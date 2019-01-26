«На допинг-контроле смотрели с Алиной ужасы». Софья Самодурова – о победе на ЧЕ

Фигурное катание 26 января 2019 13:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Интервью чемпионки Европы по фигурному катанию Софьи Самодуровой. Она обыграла Алину Загитову.

«ЕХАЛА НЕ ЗА ЗОЛОТОМ»

- Как вы себя чувствуете? Как спали после вчерашнего? Удалось осознать, что вы – чемпионка Европы?

- Наверное, по мне видно, что я не спала. Уснула только в три часа. Еще не до конца осознала, что я – чемпионка Европы. Для этого понадобиться несколько дней.

- Медаль долго рассматривали?

- Да, пока на допинге сидела.

Какая она на вкус?



- Золотая.



- Ваш партнер по группе Алексея Мишина Елизавета Туктамышева перед ЧЕ сделала прогноз по поводу итогов турнира. Вы сами задумывались, что этот турнир может стать вашим звездным часом?

- Я ехала сюда не за золотой медалью, а за чистыми прокатами. Наверное, только благодаря хорошим выступлениям я смогла занять первое место.

- Вы видели прокат Алины Загитовой?

- Нет. Я старалась вообще ничего не слушать, отключилась. Видела только игрушки на льду, их было очень много.

- Как изменит эта победа вашу жизнь? Раньше ведь никакого давления не было, а теперь вы – чемпионка Европы.

- Я все та же Соня Самодурова. Мне кажется, что эта победа только придаст мне уверенности и никакого давления, думаю, не будет.

- Что сказал Алексей Николаевич (Мишин)?

- «Молодец».

- Ожидали, что в этом сезоне сможете так выстрелить?

- Нет. Первый старт в сезоне получился для меня не очень удачным. Но, наверное, я надеялась на такие большие высоты в этом сезоне.

- Давило ли на вас то, что для попадания на чемпионат мира необходимо оказаться в тройке?

- Конечно, я об этом думала, что для участия на чемпионате мира нужно хорошо выступить. Так и готовилась.

- С Лизой Туктамышевой разговаривали после победы? Как вы вообще общаетесь?

- Нет еще. А так да, конечно, общаемся. Мы же девочки, мы обсуждаем все что можно, делимся секретами, очень хорошо общаемся. Разговариваем и по поводу одежды, и о косметике – вообще обо всем.

«ПОБЕДА НАД ЗАГИТОВОЙ ПРИДАСТ МНЕ УВЕРЕННОСТИ»

- Чему-то научились у Каролины Костнер, когда тренировались в одной группе?

- Конечно, это большой опыт. Научилась, наверное, отношению к работе.

- Можете объяснить, что такое отношение к работе, в чем оно проявляется?

- Это любовь, самоотдача и вера в свою команду, тренеров.

- А что такое любовь? Как у Костнер это проявляется?

- Самоотдача, послушание тренерам и вера. Ей можно в глаза посмотреть и это сразу видно.

- За последний год огромные шаги вперед в фигурном катании. Тут нужно не только смотреть, но и в себе что-то переделывать, наверное? Насколько вы изменились за год?

- Не знаю, не мне судить, наверное. Но по результатам видно.

- Перед финалом Гран-при вы рассказывали, что плакали от счастья за себя и от обиды за Женю Медведеву. Сейчас вы обыграли Алину Загитову. Дмитрий Козловский после бронзы в парах сказал, что обыгрывать более опытных и именитых соперников как-то неприлично. Есть похожие чувства.

- На самом деле, я согласна с Димой, у меня есть похожие чувства.

- Разве вы взяли что-то не свое?

- Взяла я свое. Но все-таки, Алина Загитова – олимпийская чемпионка. Думаю, эта победа придаст мне уверенности.

- На пресс-конференции вы с Загитовой мило общались. А до этого общались?

- Конечно, сидели и разговаривали перед допинг-контролем. Играли с тем огромным красным медведем, которого ей подарили, сделали фотку, смотрели страшный фильм «Оно», чтобы побыстрее все сделать. И перед награждением мы обнялись, поздравили друг друга.

- А что вам обычно дарят, и где вы это храните?

- Половину игрушек, которые мне кинули на лед после Гран-при США, Гран-при России и на чемпионате России, я подарила маленькой племяннице, а половину отнесла детям на каток. Дарят обычно медведей.

- Вы говорите, что не следили за выступлением Алины, но последнюю минуту ее выступления провели уже рядом со льдом. Заставляли себя абстрагироваться или вам реально не было это интересно?

- И то, и другое. Я настраивалась только на свой прокат.

- Но ведь громко объявляли оценки, на табло были цифры о том, сколько вам нужно набрать, чтобы ее обыграть. Неужели закрыли уши и глаза?

- Я просто не слышала, а перед стартом бросила взгляд на табло, чтобы посмотреть на время.

«ЗАВОДИЛА ЗАЛ ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ»

- Вы как рок-звезда вчера раскачали 15-тысячный зал. Что это было? В тот момент вы поняли, что станете чемпионкой?

- Нет, просто радовалась чистому прокату. После последнего прыжкового элемента это были движения для уверенности в себе.

- Это были самые сильные эмоции в вашей жизни?

- Думаю да.

- Вы поняли, что победили сразу после проката или только после объявления оценок?

- После объявления оценок.

- Но вы так подпрыгнули радостно после окончания музыки.

- Это я радовалась своему хорошему прокату.

- Ваша произвольная очень подходит вам эмоционально. Вы думали, что в будущем, возможно, будете кататься под классику? Или будете придерживаться современного стиля?

- Я буду стараться развиваться. Сейчас мы с моим хореографом Татьяной Прокофьевой подготовили новый показательный номер, который вы все завтра увидите. Это новый, необычный для меня образ.

- Кем вы себя представляете в «Бурлеске»? Артисткой 30-х?

- В произвольной программе я изображаю Кристину Агилеру. По-моему, это понятно. В короткой это просто испанский танец. Там я просто девушка, которая танцует под испанскую музыку.

- Агилера – это ваш выбор?

- Ильи Авербуха. Он предложил, а я согласилась.

«МИШИН СКАЗАЛ: НЕ ПРЫГАТЬ ИЗ ШТАНОВ»

- Вы очень эмоциональный человек. Как вы контролируете свои эмоции, ведь вы так стабильны в этом сезоне?

- Не знаю, мне кажется, что в жизни я совсем другая. Не такая эмоциональная, как на льду. Даже иногда стеснительная, мне так кажется. Когда выходишь на лед, нужно отбрасывать все волнение, все эмоции и настраиваться на прокат.

- Со стороны показалось, что второе место на этапе Гран-при в Москве вам принесло больше эмоций. Это так?

- Думаю, не больше. Тут более ответственный старт и более значимый.

- В последнее время во взрослом катании у нас проявляют себя девушки, которые добивались многого в юниорах. У вас нет такой впечатляющей юниорской карьеры, но по взрослым вы выступаете очень успешно. То, от вас никто не ждал прорыва, помогало?

- Наверное, это помогало. Не было шума вокруг меня. Я, например, не считаю, что по юниорам чего-то не добилась. Я выиграла два этапа юниорского Гран-при, вышла в финал. А потом не смогла отобраться на чемпионат мира только потому, что у меня была травма.

- В ваших программах вы такая чувственная, великолепная. Какие эмоции и чувства вы испытываете, когда катание ваши программы?

- Мне кажется, что я катаю эту программу только с удовольствием, в кайф. Наверное, с такими эмоциями.

- Алексей Николаевич славится своими афористическими фразами. Можете припомнить, что он сказал сразу после проката?

- Не прыгать из штанов.

- От радости?

- Да.

- Он еще в шутку любит повторять, что ученье Мишина - всесильно, потому что верно и научно обоснованно. Лично вы ощущаете на тренировках, что Алексей Николаевич - профессор? Что они дали вам, когда вы пришли к нему в группу?

- Когда я пришла в команду Алексея Николаевича, то не сразу начала с ним работать, так как до этого занималась с Олегом Татауровым и с супругой Алексея Николаевича - Татьяной Николаевной Мишиной. Конечно, он присутствовал на просмотре. Он сказал: «Девочка, ты неплохо прыгаешь».

«ВСЕ БУДУТ СКУЧАТЬ ПО ФЕРНАНДЕСУ»

- Если посмотреть на спортивную карьеру вашего кумира, Мартена Фуркада, он отличается своей стабильностью. У него практически не бывает гонок вне топ-5, за исключением текущего сезона. Получается, что вы как-то мотивирует себя, глядя на него?

- Наверное, да. Беру с него пример. Стараюсь.

- А почему Фуркад?

- Из-за стабильно высоких результатов. Ну и симпатичный.

Вам еще нравится Хавьер Фернандес своим артистизмом. Для него это последний чемпионат. Что вы думаете по этому поводу? Будете ли смотреть его выступление?



- Конечно буду. Его будет очень не хватать, все будут по нему скучать. Надеюсь, что у него все сложится на этом чемпионате.



- Алексей Николаевич сказал, что вы хорошо прыгаете. Можете ли рассказать о ваших попытках сделать тройной аксель? Планируете ли вы работать над сложность ваших программ?

- Я пробовала делать тройной аксель два года назад. Буду дальше изучать.

- Он вам необходим, чтобы быть конкурентоспособной?

- Да.

- То есть, стоит цель не просто попробовать, а сделать?

- Да.

- Вы показали в короткой и произвольной личные рекорды. Это новая для вас планка. Баллы достаточно конкурентоспособные. Как считаете, за счет чего еще можно прибавить?

- В произвольной программе я очень плохо сделала техническую дорожку. Могла получить четвертый уровень, ведь в короткой же получила, а здесь только третий. В произвольной могла лучше откататься. Надо работать над вращениями, делать больше связок между элементами, связующих шагов, в общем, работать над качеством каждого элемента в программе.

- Наблюдается тенденция, что девочки рано заканчивают. Хавьер Фернандес сказал, что это нечестно по отношению к болельщикам. Появился ли у вас свой фан-клуб? Общаетесь ли вы с ними? И задумываетесь ли вы о такой карьере, как у Хавьера Фернандеса и Каролины Костнер?

- Конечно, хочется кататься как можно дольше. И да, у меня есть болельщики и я пытаюсь с ними контактировать.

- В социальных сетях или лично тоже?

- В социальных сетях.