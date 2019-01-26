Коляда и Ковтун развалились, Самарин – мужик. Степанова и Букин – огнище!

Фигурное катание 26 января 2019 20:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Полный провал топовых российских одиночников, борьба Самарина, две медали у России и пожар в танцах. В Минске завершился чемпионат Европы по фигурному катанию.

КОЛЯДА СГОРЕЛ

Михаил Коляда вышел на лед и хаотично наворачивал круги, потряхивая руками и ногами. Российский фигурист явно не мог прийти в себя. Перед ним публику на «Минск-Арене» прилично зажег Хавьер Фернандес. Он совершил две ошибки по ходу проката, но выглядел невероятно куражным и уверенным в себе спортсменом.

Опыт и соревновательная наглость помогли ему обойти по сумме баллов Александра Самарина, который после прыжков вонзался в лед словно копье в газон легкоатлетической арены, но всякий раз находил в себе силы продолжить движение.

Коляду эти два проката по сути нокаутировали. Он еще на разминке чувствовал себя не совсем здорово. Прыжки не получались, легкости не было. Коляда жутко психовал, в нем проснулись демоны, с которыми он борется на протяжении всей карьеры.

Даже итальянские журналисты в курсе его трудностей. Один из них после короткой программы говорил, что Михаил очень плохо справляется с давлением, поэтому промежуточное первое место для него скорее минус. Он был прав.

Коляда упал с четверного сальхова и пошла рубаха рваться. Да, Максим Ковтун был еще более ужасен, но Миша еще и умудрился получить травму. После одного из падений он неудачно приземлился на левое запястье и вышел в микст-зону с огромным пакетом льда на левой руке.

- Извините, я сейчас не могу говорить, мне надо к врачу, - сказал Коляда и ушел вслед за пресс-атташе.

Впрочем, комментарии тут были не нужны. Равно как и слова Ковтуна, который вообще сдал программу. Сегодня вообще было очень много падений. Настолько много, что бронзовым призером стал итальянец Матео Риццо, занимавший 10-е место после короткой. Но так откровенно как Ковтун не сливался никто.

МУЖИК ДНЯ

Звание мужика дня, безусловно, ушло к Самарину. Его спортивный профиль схож с профилем Софьи Самодуровой, которая накануне обыграла Алину Загитову и стала чемпионкой Европы. Оба трудяги и бойцы, которые не обманывают ни себя, ни зрителя, ни фигурное катание.

Сейчас будет очень много разговоров о том, что их успехи – разовая акция. Но каждый из таких спортсменов заслуживает свой звездный час. При этом в серебре Самарина есть определенная доля трагизма. Если бы всеобщий любимец Хавьер Фернандес заранее не объявил о том, что минский ЧЕ - последний старт в его карьере, то ему бы никто не стал накидывать баллы.

Но сегодня судьи проявили сентиментальность. Все-таки этот турнир должен был чем-то запомниться. Вот красивый сюжет – Фернандес выигрывает свой седьмой подряд ЧЕ, сравнивается с Евгением Плющенко по количеству титулов и едет в Испании делать свое шоу, а потом тренировать детей.

Получилась рафинированная, слезливая и полностью срежиссированная история. Фернандес пришел на пресс-конференцию и 40 минут рассуждал о своей роли в истории фигурного катания. Имеет право, но рядом с ним сидели соперники, которые вообще-то тоже достойны внимания. Но испанец все оттянул на себя.

В Минске он устроил себе прощальные гастроли. Фернандес красовался буквально в каждом эпизоде. Все это выглядело очень картинно. Он не постеснялся покритиковать судей после короткой программы, которую он, в общем-то, не очень здорово откатал. Сегодня Хави сменил гнев на милость и отшутился.

- Сегодня я скажу судьям: «Ребята, я буду по вам скучать». Вчера я не критиковал их. Я злился на себя, потому что понимал, что должен был кататься лучше, - с улыбкой заявил Фернандес.

Тренер испанца Брайан Орсер светился так, как будто ему сделали 20 флюорографий подряд. От вопросов о Евгении Медведевой он не уклонялся, но отвечал очень емко:

- Если нам с Евгенией поступит предложение выступить на чемпионате мира, то, конечно, мы согласимся. У нее все хорошо. Она тренируется. Что касается Хави, то я за него очень счастлив. Он – великий фигурист! – сказал Орсер.

ПАПАДАКИСЫ БЕЗ ВАРИАНТОВ

У танцевальных пар интриг было не так много. Виктория Синицина и Никита Кацалапов сами исключили себя из борьбы за медали после падения в ритм-танце, первое место было однозначно забронировано Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Единственный соревновательный момент был между парами Александра Степанова/Иван Букин и Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри.

Россияне опережали итальянцев всего на пару баллов, а в ультрасубъективных танцах это преимущество нивелируется одним неверно выставленным ребром. Но Степанова и Букин на этом турнире находятся в праймовой форме. Они так зажгли в ритм-танце, что Пападакис с Сизером на следующий день по полной зареспектили российскую пару.

- Степанова и Букин имеют свой уникальный стиль. Они должны продолжать работать над ним, - заявили французы.

Ребята знают, о чем говорят. Саша и Ваня действительно выделяются в танцах на льду подчеркнутой сексуальностью и некоторой дискотечностью. Их программы даже под классическую музыку выглядят очень свежо и отлично попадают в молодую аудиторию. Но, согласитесь, когда в паре партнер и партнерша обладают такой внешностью, глупо этим не пользоваться. Данную фишку нужно отыгрывать до конца.

У Пападакис с Сизероном она, безусловно, тоже есть. У них абсолютно телепатическая связь на льду, которая завораживает. Они могут делать все, что угодно, а им будут ставить оценки под мировой рекорд. Так произошло и сегодня. С точки зрения подачи и сюжета программа Степановой/Букина куда более цепляющая, но удивительная плавность французов почему-то выносит всех: зрителей, судей, журналистов.

Скоро они приедут на мир и опять укатают всех. Но мы должны порадоваться за Степанову и Букина, которые сдвинулись с мертвой точки и на чемпионате Европы взяли в двух программах два «сизон беста».

Кацалапов и Синицина тоже в полном порядке. Сегодня они круто заехали в произвольном танце, но получили дедакшн за то, что передержали поддержку. Но на мире у нас будут две пары, которые смогут бороться за пьедестал. Это главный итог чемпионата Европы для нас.