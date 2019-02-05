Женя Медведева – великая! Она бьется за ЧМ до конца и едет на финал Кубка России

Фигурное катание 05 февраля 2019 20:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Подгорнов Сергей

Прилетит в Великий Новгород из Канады, чтобы посоревноваться с КМС и заочно доказать, что она круче Туктамышевой.

МЕДВЕДЕВА В ДЕЛЕ

Еще недавно все были уверены, что после седьмого места на чемпионате России в Саранске сезон для Евгении Медведевой завершен. До отлета в Канаду она пару недель провела в Москве, успев потренироваться в ЦСКА у Елены Буяновой и подлечить травмированную спину.

Медведева прилетела в Саранск уже будучи травмированной. Татьяна Тарасова, зная об этом, на одной из тренировок после провальной короткой программы подошла к тренеру Медведевой Брайану Орсеру и дала ему акупунктурные пластыри, при помощи которых Евгения потом почти спаслась в произвольной.

Но к тому моменту многое уже было упущено. Наглухо заваленная короткая не позволяла рассчитывать на пьедестал, хотя с 14-го места Медведева прыгнула на седьмое. И если бы не падение в произвольной, ее шансы на чемпионат мира выглядели бы куда более осязаемыми, чем сейчас.

Если судить со спортивной точки зрения, то Евгения, безусловно, выдала крайне неудачный сезон. И, наверное, не должна претендовать на поездку на чемпионат мира. Но все видели, чем завершилось европейское первенство в Минске для лучшей фигуристки страны Алины Загитовой.

Как и на ЧР, она рассыпалась в произвольной программе, банально не потянув физически. Это было ее второе жесткое поражение подряд, и оно заставляет задуматься: а стоит ли отправлять переживающую тяжелый период взросления Загитову в Японию, где, опять же, придется выступать на фоне акклиматизации?

На тренировках в Саранске Медведева показывала великолепное, безошибочное катание, а все ее ошибки в боевых прокатах лежат скорее в области психологии. По крайней мере, с точки зрения техники объяснить ее провалы Орсер не смог. Да и сама Женя в интервью явно намекала на то, что не справляется с давлением.

– Я не могу сказать, что раньше у меня не было волнения. Оно было, у меня даже коленки тряслись перед стартом. Скажу честно: во-первых, за бортом стояли другие люди, это тоже влияет. Иногда разминаешься-разминаешься, поворачиваешь голову – а там другой человек стоит. А потом думаешь: «Ну да». Прошло довольно мало времени после моего перехода.

Тогда я была психологически младше, как-то было легче собой управлять, было легче мной управлять. Нервы были, но я с ними справлялась. Теперь нужно искать новые методы и все-таки есть еще такое словосочетание как «запас прочности», который иногда иссякает. Как раз психологический запас прочности он самый хрупкий.

ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ

Затем Медведева полностью залечила спину, вернулась в Канаду и приступила к тренировкам в крикет-клубе. Орсер, который приехал на ЧЕ поддержать Хавьера Фернандеса, в интервью четко дал понять: Евгения продолжает работать по плану и не собирается заканчивать сезон. Если от российской федерации поступит предложение выступить на чемпионате мира, они его с радостью примут.

Отбросив чисто спортивные критерии и включив мышление кабинетными категориями, можно прийти к выводу, что «зачехлить» двукратную чемпионку мира после нескольких неудачных выступлений в ФФКР не могли. Генеральный директор федерации Александр Коган после произвольной программы в Саранске подошел к Медведевой и о чем-то долго с ней говорил. Вряд ли он сказал спортсменке, что после всех своих неудач она может сушить весла.

В фигурном катании всегда существует фактор внезапности. Пора расстаться с мыслью, что кто-то может безошибочно катать сложнейшие программы на протяжении двух лет и выигрывать вообще все. После Медведевой это никому не под силу. Даже самая технически навороченная фигуристка мира Рика Кихира стабильно валит короткую и прыгает триксели с пятидесятипроцентным успехом.

Вы можете сказать, что Софья Самодурова в этом сезоне не сорвала ни одного элемента и будете бесконечно правы. Именно поэтому она абсолютно заслуженно стала чемпионкой Европы. Но Соне предстоит еще много работы в части усложнения программ.

В настоящий момент Самодурова и ее тренер Алексей Мишин делают ставку на чистоту прокатов. Но на чемпионате мира ее все равно опередят спортсменки, обладающие более сложной технической базой, даже если будут совершать ошибки. Тут в дело вступает чистая математика.

Станислава Константинова приехала в Минск разрывать всех в статусе первого номера сборной России, но не справилась с давлением и завалила короткую программу. Спастись в произвольной не получилось. Стася известна своим характером и умением бороться до конца, но не стабильностью. После неудачи на Евро она сама признала в интервью, что рассчитывать на приглашение на мир смысла нет.

ЗАОЧНАЯ БИТВА ТУКТАМЫШЕВОЙ И МЕДВЕДЕВОЙ

Так получилось, что из железных кандидатов на поездку в Сайтаму осталась лишь чемпионка Европы Самодурова, которая изначально котировалась ниже всех. Константинову совершенно точно кто-то заменит. И первой претенденткой на ее место является Елизавета Туктамышева, которая в этом сезоне набрала прекрасную форму, восстановила тройной аксель, выиграла этап Гран-при в Канаде и пару челленджеров, а потом стала третьей в финале элитной серии. Лизы очень не хватило на чемпионате России, который она пропустила из-за воспаления легких.

Вместе с Медведевой она была заявлена в запас на первенство Европы. В основе на Универсиаде, которая пройдет в начале марта, ее фамилия тоже значится. При этом Алексей Мишин заявил, что у него есть задание от федерации готовить Туктамышеву к чемпионату мира.

Правда, пока не совсем понятно, в какой она форме. Мы поймем это совсем скоро. На этой неделе Лиза выступит на челленджере в Словении. И это будет крайне ответственный старт для нее. Туктамышевой просто необходимы два чистых уверенных проката, чтобы претендовать на поездку в Сайтаму.

Дело в том, что Медведева приедет на финал Кубка России, который пройдет в Великом Новгороде с 18 по 22 февраля, чтобы также пробиться в сборную на мир. Шансы не велики, но Евгения – настоящая спортсменка, которая намерена цепляться даже за малейшую возможность. Тем более, мы же все-таки не знаем, о чем она говорила с Коганом.

Решение по составу примет тренерский совет, который обязательно примет во внимание последние прокаты Медведевой и Туктамышевой. Это вообще одна из главных интриг сезона – кто из двух замечательных фигуристок окажется сильнее в заочной борьбе? И это еще один повод не пропускать ни одного мгновения сезона в фигурном катании.

Изначально федерация даже не планировала аккредитовывать журналистов на финал КР, где выступают люди с разрядом КМС. Но как только стало известно, что в Великом Новгороде появится Медведева, пресс-атташе ФФКР намекнули, что интерес к турниру очень большой, поэтому рабочие места для журналистов и микст-зона наверняка понадобятся.

Как там будет по факту – мы не знаем. Ясно только одно. Медведева – великая спортсменка, которая действительно хочет продолжать соревноваться в любых условиях и доказывать, что она достойна выступать за сборную.

Еще недавно ее обвиняли в предательстве и распускали слухи о том, что скоро Евгения сменит гражданство. Сейчас она – двукратная чемпионка мира, обладательница двух серебряных медалей Олимпийских игр, все всем доказавшая, прилетит из Канады в Новгородскую область, чтобы кататься в бог знает каком дворце без каких-либо гарантий попадания в сборную. У вас есть вопросы?