Анна Щербакова: Мама не смотрит мои прокаты – сильно волнуется - Советский спорт
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14 февраля 10:00Фигурное катание

Анна Щербакова: Мама не смотрит мои прокаты – сильно волнуется

На проходящем в Сараеве XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале вчера соревновались девушки в короткой программе в фигурном катании.

После первого дня с огромным отрывом лидирует чемпионка России Анна Щербакова.

«ЩЕРБАКОВА МОЖЕТ ВЫИГРАТЬ?»

Напомним, что 14-летняя Аня опередила на взрослом чемпионате России в Саранске олимпийскую чемпионку Алину Загитову, двукратную чемпионку мира, вице-чемпионку Олимпиады Евгению Медведеву, юных звезд Александру Трусову, Алёну Косторную и новую чемпионку Европы Софью Самодурову.

Напрашивается логичный вопрос: кто же в Сараеве может соперничать с нашим юным дарованием? Отвечаем: никто! Большими буквами, жирным шрифтом!

Для Ани этот фестиваль - отличный спарринг, выражаясь футбольным языком. Только с заранее известным результатом. И российские болельщики могли в этом сами убедиться, благодаря прямой трансляции на сайте Олимпийского комитета России. Телевидение ОКР работает оперативно. Сегодня вы сможете увидеть в режиме онлайн и произвольную программу.

Щербакова попала во вторую группу, и уже на раскатке было видно, кто здесь фаворит. Она парила над площадкой, словно, пушинка. И даже сделала пару прыжков, хотя соперницы просто раскатывались в буквальном смысле слова.

- Щербакова может выиграть? – спросил меня сербский фотограф, стоящий рядом на балконе дворца спорта имени легенды югославского баскетбола Мирзы Делибашича. Ему нужно снимать чемпионов - таково задание Белграда.

- Не может, а выиграет!

- Тогда слежу только за ней, - удовлетворенно заметил серб.

Лишь россиянку в этот день столь бурно приветствовала публика. Когда Щербакова выкатилась на центр площадки, чтобы начать выступление, трибуны аплодировали, а группа совсем юных девочек буквально визжала от восторга. Как фанатки на концертах «Битлз». Босния на карте мирового фигурного катания едва заметна, но нашу чемпионку здесь знают. И любят.

«АНГЛИЙСКИЙ УЧУ С ПЕРВОГО КЛАССА»

Аня показала прекрасное катание, без единой помарки. Вначале она исполнила двойной аксель, затем был тройной флип, и добила соперниц и судей каскадом тройной лутц-тройной тулуп. Зрители каждый элемент встречали восторженно, а в финале наградили фигуристку бурными овациями.

После короткой программы у Щербаковой 72,57 балла, у ближайшей преследовательницы итальянки Лукреции Беккари – 58,91, на третьем месте украинка Анастасия Архипова – 58, 58. Как говорят англичане, no comments.

После выступления, Аня сразу же дала обязательное интервью на английском телевидению фестиваля. А затем настала пора ответить на вопросы российских журналистов.

- Кто за вас переживает?
- Вся семья – папа, сестренки, а мама постоянно приезжает со мной на соревнования, и сейчас она здесь. Но она переживает так сильно, что не может смотреть мои прокаты. На тренировках мама присутствует, но на выступления не ходит.

- Как вам местная публика?
- Очень здорово поддерживали, причем аплодировали после каждого элемента.

- Выполнили поставленную задачу на короткую программу?
- Да, задача была – откатать чисто. Мне это удалось.

- Скоро чемпионат мира. Не завидуете участницам, что они будут выступать там, а вы вот здесь катаетесь?
- Никакой зависти нет. У них свои соревнования, у меня – свои. Мы работаем по своему плану.

- Вы очень бойко отвечали сейчас по-английски. Хорошо знаете язык?
- Я с первого класса учу английский и еще занимаюсь с репетитором.

- Чем занимаетесь в свободное время?
- Мы живем в центре. Погуляли по городу, посмотрели достопримечательности, в Сараеве очень красиво. Но из местной еды пока ничего не пробовала.

- Соблюдаете диету?
- Нет, просто пока не было времени. Один раз сходили в ресторан, он это был итальянский ресторан.

И под занавес, еще из приятного. Вчера копилка сборной России пополнилась очередной медалью: биатлонистка Софья Цыплухина стала бронзовым призером в индивидуальной гонке на 10 км.

источник: «Советский спорт»
щербакова анна
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