Театр одной актрисы. Щербакова победила в Сараеве с большим отрывом

Фигурное катание 15 февраля 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Волохов Юрий

Вчера в Сараеве на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале завершились соревнования по фигурному катанию. Россиянка Анна Щербакова выиграла за явным преимуществом. В соревнованиях юношей победил также представитель России Илья Яблоков.

«ПО КОЛИЧЕСТВУ ИГРУШЕК АНЯ ТОЖЕ ПЕРВАЯ»

На утренней раскатке Аня ценой падения избежала столкновения с соперницей. Итог – ушиб бедра. Были опасения – сможет ли она выступить вечером в произвольной программе? Но еще утром хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз подтвердил – сможет.

– Я лишь сказал Ане: «Сама решай – прыгать ли четверные вечером. Она сказала, что будет прыгать».

В отличие от короткой программы, в произвольной Аня каталась в последней группе. Хотя и не завершала программу дня, ее выступление юридически оформило победу. Откровенно говоря, это было ясно уже после короткой программы. Россиянка опережала идущую второй итальянку Лукрецию Беккари на 13,66 балла (72,57 против 58,91).

Перед выступлением Аня активно разминается за бортиком: бьет себя по бедрам, трет колени. Когда выходит на лед, трибуны взрываются – никого здесь так не приветствовали. За минуту до начала выступления нарезает несколько кругов, делает три прыжка, из них – два четверных. Сразу всем показала, кто здесь хозяйка льда. Публика аплодирует. Начинает мощно, но, увы, в самом начале падает с четверного лутца. Быстро встает и продолжает, как ни в чем не бывало.

Дальше – почти без помарок: прыжки, сложные элементы. Каждый публика встречает бурными аплодисментами. А после окончания буквально град игрушек летит на лед с трибун, игрушкопад сопровождается овациями. Благодарные зрители никого в Сараеве так не одаривали. По количеству игрушек Щербакова тоже победила за явным преимуществом. А по оценкам – пропасть отделила россиянку от ставшей второй Беккари: 29,1 балла!

Телебригада Олимпийского комитета России по традиции вела прямую трансляцию на сайте ОКР.

«Я САМА РЕШИЛА ПРЫГАТЬ ЧЕТВЕРНОЙ»

После выступления Щербаковой в микст-зоне аншлаг: несколько телеканалов, российские коллеги и местные детишки, совсем крохи. Первые мечтают об эксклюзиве, детишки – о совместном фото с юной звездой из далекой России. Аня выходит из зала с целой охапкой игрушек. С улыбкой на лице – девочка-солнышко!

В интервью никому не отказывает, в совместных фото – тоже. А пока Глейхенгауз рассказывает, что происходило после утренней раскатки.

– Бедро у нее побаливало, выпила обезболивающее, намазали мазью, но решение было за ней, я дал ей возможность его принять, – поясняет Даниил. – На разминке четверной лутц получился два раза. Ее падение в программе – это технический сбой, а не результат последствий неприятных ощущений в бедре. Приедем в Москву, сделаем обследование. Дадим ей отдохнуть, восстановиться, чтобы она дальше готовилась к юниорскому чемпионату мира.

Тем временем, Аня дала обязательные интервью телеканалу ЕЮОФ-2019. После чего настало время для спецкора «Советского спорта».

– Поздравляем с победой. Вы осознали, что выиграли?

– Пока нет, всеми мыслями я еще в прокате. Пока не отошла.

– Вы упали на утренней раскате и отбили бедро. Ваш тренер сказал, что это было ваше решение – прыгать четверной

– Да, это было мое решение, – подтвердила фигуристка.

– Вы упали именно с лутца. Не успели испугаться?

– Я тренирую лутц каждый день. Никакого страха не было. Просто обидно, что не получилось. Нужно еще больше работать.

– Вы поднялись и продолжили программу, как ни в чем не бывало.

– Другого варианта нет. Всегда нужно катать программу до конца, чтобы не случилось.

«МЕДАЛИ НЕ СЧИТАЮ»

Илья Яблоков лидировал после короткой программы. Вчера оставалось лишь закрепить успех. Произвольную Илья откатал без помарок – два тройных акселя и один четверной тулуп сделал чисто. Этого с лихвой хватило для общей победы.

– Когда ехали в Сараево, понимали, что можете выиграть?

– Старался не думать об этом. Хотелось доставить удовольствие зрителям, моему тренеру, себе. Так все и получилось, но были недочеты, буду над этим работать.

– Считали, какая это у вас медаль?

– Я медали не считаю, их в моей коллекции несколько. Но там не только мои, еще и награды младшей сестры. Ей одиннадцать сейчас.

Прошедший день выдался богатым на медали для российских спортсменов. Вчера сразу три лыжника стали призерами спринтерских гонок. Дочь олимпийской чемпионки Турина-2006 Натальи Барановой-Масалкиной Алена Баранова (Томская область) завоевала серебро. Еще одна серебряная награда у Артема Максимова (Челябинская область), бронза – у Сергея Волкова (Московская область).

Горнолыжник Никита Казазаев (Камчатский край) стал вторым в слаломе-гиганте. Россиянин уступил победителю норвежцу Андреасу Амдалю по сумме двух попыток всего 0,07 секунды.

В завершение, следует поблагодарить генерального спонсора ОКР – компанию «Газпром», за ее неоценимый вклад в подготовку российских олимпийцев.

Сараево (Босния и Герцеговина)

Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Фигурное катание

Девушки. Итоговое положение

1. Анна Щербакова (Россия) – 202,79

2. Лукреция Беккари (Италия) – 173,69

3. Анастасия Архипова (Украина) – 161,73

Юноши. Итоговое положение

1. Илья Яблоков (Россия) – 211,62 балла

2. Михаил Селевко (Эстония) – 189,29

3. Евгений Пузанов (Беларусь) – 175,07