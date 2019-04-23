Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру - Советский спорт
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23 апреля 2019 19:30Фигурное катаниеТигай Лев

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру

Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

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Кажется, что он на виду уже давным-давно. А ведь на самом деле ему только 23. Теоретически мог бы еще кататься и кататься…

Дебют Ковтуна на «взрослых» ЧЕ и ЧМ датирован 2013-м. За год до сочинских Игр на мировую арену ворвался 17-летний русский паренек, крутивший прыжки в четыре оборота не по одному, а пачками. Это сейчас мы уже привыкли к граду четверных, а тогда-а-а… После предолимпийского чемпионата страны Ковтун, где обыграл всех, включая «великого и ужасного» Евгений Плющенко, казалось, что мир перевернулся.

Что было дальше, известно всем. В Сочи все равно поехал Плющенко, который очень помог там сборной России завоевать командное золото, а потом снялся с личного турнира. В последний момент, когда ни о каких заменах речи уже не шло. Сегодня, объявив, что он уходит со льда, Ковтун так и написал в своем инстаграме: «Тот самый мальчик, который так и не поехал на Олимпиаду».

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Писал, стирал и снова писал, снова стирал... Самое сложное письмо в моей Жизни... Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться... Не буду ковырять архивы своей памяти про время когда всё начиналось, или через что я прошёл тут... Это письмо я уже написал и стёр. Начну с того что, тут нет драмы, моё время было, оно ушло, но оно было... А скоро оно еще будет вновь! Но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни. Я благодарю господа, за то что дал мне возможность, побывать среди великих спортсменов, соревноваться с ними и увидеть весь мир, благодарю бога за людей которых дал мне этот вид спорта, за мой характер, за незабываемые победы, моменты счастья, благодарю за то что у меня такая замечательная семья... Благодарен за Елену Германовну, которая простила мне мою детскую глупость. Я благодарю вас болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то что я остался собой, не потерял своё я, спасибо. Это было замечательное время... Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это блин, волнительно... Но так интересно... Я счастливый человек, и не о чем не жалею , это жизнь, тем она и интересна, не всё так просто:) И слава богу! Выход есть всегда! Главное смотреть на всё под правильным углом! :) На счет будущего, зарекаться не буду, кто его знает что там дальше нас ждёт. Но пока что некоторые приоритеты для себя я расставил, и буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу, еще увидимся... Ваш Палыч. (Тот самый мальчик который так и не попал на Олимпиаду) 😂❤️ Люблю, обнял, приподнял... The end.

Публикация от Maxim Kovtun | Максим Ковтун (@maksim_pavlovich)

Саркастический подтекст налицо, однако весь ход послесочинской карьеры Ковтуна лишь подтвердил правильность тогдашнего выбора не в его пользу. Три года он доводил болельщиков до белого каления, упрямо заявляя на турниры сложнейший прыжковый набор (до пяти четверных на две программы!), но то падая, то делая «бабочки», то вообще снимаясь с соревнований. Эта борьба с самим собой, с собственной неуравновешенной психикой все больше и больше напоминала битье головой о бетонную стену.

Чистых прокатов у него было очень мало, и кроме двух этапов Гран-при Ковтун так толком ничего и не выиграл. Хотя на пьедесталах почета, нужно признать, стоял не раз. И фортелями на льду его метания не ограничивались. В 2016-м он импульсивно сбежал к Инне Гончаренко от Елены Буяновой, за что не устает извиняться перед последней до сих пор, еще через год вообще пропал с радаров на целый сезон, а прошлым летом вдруг объявился… опять у Буяновой! Тренер сжалилась над главным горемыкой российского фигурного катания – и вскоре Ковтун, как в лучшие годы, взял золото чемпионата России! Неужели все-таки повзрослел, взялся за ум?..

Безымянный

К сожалению, очень скоро все вернулось на круги своя. Чемпионат Европы-2019 в Минске: вполне сносная короткая программа (5-е место) и совершенно кошмарная произвольная (16-е и 14-е по сумме). Дальше: серебро довольно сильной по составу красноярской Универсиады – и отказ от участия в чемпионате мира. Нет, Ковтун есть Ковтун, его не переделаешь.

Правда, известие об его уходе лично меня все-таки удивило. Думал, еще попробует разок другой. Что ж, прощай, Безумный Макс, ты подарил нам массу эмоций. Далеко не всегда положительных, но соскучиться с тобой точно было невозможно. Это было катание без полутонов, превращавшее любого равнодушного – в безумного.

Хотя я не вовсе не уверен, что он не передумает и не захочет вернуться еще раз. Может через год, а может и на днях. Е-мое, это ж Ковтун, с ним ничего предугадать нельзя! Разве что одно: на Олимпиаду этот «мальчик» сто процентов так и не поедет. Никогда.

Сейчас он говорит, что собирается стать тренером. И пусть я с трудом представляю, какие это могут быть пляски у бортика во время катания его подопечных, но… Давайте, не будем чересчур ерничать.

В любом случае, без него станет скучнее.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Максим КОВТУН

Родился 18 июня 1995 года в Екатеринбурге.

Трехкратный призер чемпионатов Европы (2015, 2017 – серебро, 2016 – бронза), двукратный серебряный призер командных чемпионатов мира (2015, 2017), четырехкратный чемпион России (2013-2015, 2018), победитель этапов Гран-при, чемпион юниорского Гран-при-2012.

По итогам сезона-2018/19 занял 53-е место в рейтинге ISU.

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